Trebate pomoć s kupovinom? OpenAI ima iznenađenje za vas u ChatGPT-ju

26.11.2025 u 10:11

OpenAI je predstavio novu značajku u ChatGPT-ju namijenjenu korisnicima koji žele lakše pronaći i usporediti proizvode putem razgovora s AI-em

Alat, nazvan shopping research, omogućava da ChatGPT pretražuje internet, uspoređuje ponude i sastavlja personalizirani vodič za kupovinu. Funkcija je dostupna svim prijavljenim korisnicima, uz gotovo neograničeno korištenje tijekom blagdana.

Korisnik opisuje što traži, a ChatGPT predlaže proizvode koje se može dodatno filtrirati jednostavnim uputama poput 'ovo ne želim' ili 'prikaži slične'. Preporuke se pritom ažuriraju u stvarnom vremenu.

OpenAI ističe da se alat posebno dobro snalazi s proizvodima s mnogo specifikacija, primjerice elektronikom, kućanskim uređajima, kozmetikom ili sportskom opremom. Kada korisniku trebaju detaljne usporedbe, ChatGPT u nekoliko minuta kreira strukturirani vodič koji bi inače zahtijevao pregledavanje brojnih recenzija i trgovaca.

Kako bi smanjio rizik od pogrešnih informacija, sustav prikuplja podatke s provjerenih izvora, navodi citate s pouzdanih stranica i izbjegava nekvalitetne web lokacije. OpenAI naglašava i da se razgovori ne dijele s trgovcima.

No tvrtka upozorava da alat još može griješiti, posebno kada je riječ o cijenama i dostupnosti proizvoda, jer ti podaci često variraju. Nova funkcionalnost sada je dostupna prijavljenim korisnicima u web i mobilnoj verziji ChatGPT-ja, a tijekom blagdanske sezone moći će se koristiti gotovo bez ograničenja.

