OpenAI ima prototip svog prvog uređaja. Potpisuje ga legendarni Appleov dizajner

OpenAI je potvrdio da su dovršili radni prototip svog prvog uređaja. Glavni izvršni direktor Sam Altman rekao je da je riječ o važnom napretku u nastojanju OpenAI-a za uparivanjem modela umjetne inteligencije s namjenski izrađenim uređajima. On dolazi bez zaslona, a izgrađen je oko koncepta ambijentalne inteligencije, dizajniranog za filtriranje digitalne buke. Umjesto bombardiranja korisnika obavijestima i upozorenjima, hardver tiho radi u pozadini, učeći iz svoje okoline i reagirajući kontekstualno.

Opremljen s više kamera i mikrofona, očekuje se da će uređaj pružiti prostornu svijest, što će mu omogućiti razumijevanje okoline i prilagodbu potrebama korisnika tijekom vremena. Osmislio ga je bivši glavni Appleov dizajner Jony Ive te bi trebao biti prenosiv i lako stati u džep ili na stol. Mogao bi koristiti i mali projektor za prikaz informacija na obližnjim površinama. Vjerojatno će se povezivati ​​s osobnim uređajima poput pametnih telefona i prijenosnih računala, omogućujući stalno praćenje i pamćenje korisničkih aktivnosti i preferencija. Ova trajna kontekstualna svijest trebala bi biti ključna razlika jer bi uređaj trebao moći predvidjeti korisničke potrebe i filtrirati nebitne informacije, prikazujući samo ono što je zaista važno.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Emerson Collective