STIGLA POTVRDA

OpenAI ima prototip svog prvog uređaja. Potpisuje ga legendarni Appleov dizajner

Miroslav Wranka

27.11.2025 u 13:19

Jony Ive i Sam Altman
Jony Ive i Sam Altman Izvor: Licencirane fotografije / Autor: OpenAI
Bionic
Reading

Uređaj bez zaslona izgrađen je oko koncepta ambijentalne inteligencije, dizajniranog za filtriranje digitalne buke. Trebao bi biti prenosiv i lako stati u džep ili na stol

OpenAI je potvrdio da su dovršili radni prototip svog prvog uređaja.

Glavni izvršni direktor Sam Altman rekao je da je riječ o važnom napretku u nastojanju OpenAI-a za uparivanjem modela umjetne inteligencije s namjenski izrađenim uređajima.

On dolazi bez zaslona, a izgrađen je oko koncepta ambijentalne inteligencije, dizajniranog za filtriranje digitalne buke. Umjesto bombardiranja korisnika obavijestima i upozorenjima, hardver tiho radi u pozadini, učeći iz svoje okoline i reagirajući kontekstualno.

vezane vijesti

Opremljen s više kamera i mikrofona, očekuje se da će uređaj pružiti prostornu svijest, što će mu omogućiti razumijevanje okoline i prilagodbu potrebama korisnika tijekom vremena. Osmislio ga je bivši glavni Appleov dizajner Jony Ive te bi trebao biti prenosiv i lako stati u džep ili na stol. Mogao bi koristiti i mali projektor za prikaz informacija na obližnjim površinama.

Vjerojatno će se povezivati ​​s osobnim uređajima poput pametnih telefona i prijenosnih računala, omogućujući stalno praćenje i pamćenje korisničkih aktivnosti i preferencija. Ova trajna kontekstualna svijest trebala bi biti ključna razlika jer bi uređaj trebao moći predvidjeti korisničke potrebe i filtrirati nebitne informacije, prikazujući samo ono što je zaista važno.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Emerson Collective

Tim je navodno testirao niz faktora oblika - uključujući stolna računala, mobilne uređaje, nosive i prijenosne opcije - prije nego što se odlučio za trenutni prototip.

Dogovorena je suradnja s kineskim proizvođačem Foxconnom, a sporazum se fokusira na izgradnju infrastrukture podatkovnih centara umjetne inteligencije sljedeće generacije u SAD-u, ali također signalizira OpenAI-evu namjeru za strožom kontrolom nad hardverom na koji se oslanja.

Suradnjom s Foxconnom na dizajniranju prilagođenih polica, sustava hlađenja i mrežne opreme OpenAI želi optimizirati svoju infrastrukturu za napredna radna opterećenja i osigurati učinkovito skaliranje kako njegovi sustavi postaju složeniji.

Očekuje se da će uređaj biti predstavljen u sljedeće dvije godine, piše Tech Spot. Najave suradnje Ivea s OpenAI-em pojavile su se krajem rujna prošle godine, a u svibnju ove godine OpenAI je preuzeo njegov startup io.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
STIGLA POTVRDA

STIGLA POTVRDA

OpenAI ima prototip svog prvog uređaja. Potpisuje ga legendarni Appleov dizajner
GLOBALNO TRŽIŠTE

GLOBALNO TRŽIŠTE

Nakon 14 godina dugih godina Apple bi mogao skinuti Samsung s trona
KLJUČNI ELEMENTI

KLJUČNI ELEMENTI

Oglas za posao razotkrio planove u Googleu: Stiže novi operativni sustav s AI-jem u središtu?

najpopularnije

Još vijesti