OpenAI ima prototip svog prvog uređaja. Potpisuje ga legendarni Appleov dizajner

Uređaj bez zaslona izgrađen je oko koncepta ambijentalne inteligencije, dizajniranog za filtriranje digitalne buke. Trebao bi biti prenosiv i lako stati u džep ili na stol
OpenAI je potvrdio da su dovršili radni prototip svog prvog uređaja.
Glavni izvršni direktor Sam Altman rekao je da je riječ o važnom napretku u nastojanju OpenAI-a za uparivanjem modela umjetne inteligencije s namjenski izrađenim uređajima.
On dolazi bez zaslona, a izgrađen je oko koncepta ambijentalne inteligencije, dizajniranog za filtriranje digitalne buke. Umjesto bombardiranja korisnika obavijestima i upozorenjima, hardver tiho radi u pozadini, učeći iz svoje okoline i reagirajući kontekstualno.
Opremljen s više kamera i mikrofona, očekuje se da će uređaj pružiti prostornu svijest, što će mu omogućiti razumijevanje okoline i prilagodbu potrebama korisnika tijekom vremena. Osmislio ga je bivši glavni Appleov dizajner Jony Ive te bi trebao biti prenosiv i lako stati u džep ili na stol. Mogao bi koristiti i mali projektor za prikaz informacija na obližnjim površinama.
Vjerojatno će se povezivati s osobnim uređajima poput pametnih telefona i prijenosnih računala, omogućujući stalno praćenje i pamćenje korisničkih aktivnosti i preferencija. Ova trajna kontekstualna svijest trebala bi biti ključna razlika jer bi uređaj trebao moći predvidjeti korisničke potrebe i filtrirati nebitne informacije, prikazujući samo ono što je zaista važno.
Tim je navodno testirao niz faktora oblika - uključujući stolna računala, mobilne uređaje, nosive i prijenosne opcije - prije nego što se odlučio za trenutni prototip.
Dogovorena je suradnja s kineskim proizvođačem Foxconnom, a sporazum se fokusira na izgradnju infrastrukture podatkovnih centara umjetne inteligencije sljedeće generacije u SAD-u, ali također signalizira OpenAI-evu namjeru za strožom kontrolom nad hardverom na koji se oslanja.
Suradnjom s Foxconnom na dizajniranju prilagođenih polica, sustava hlađenja i mrežne opreme OpenAI želi optimizirati svoju infrastrukturu za napredna radna opterećenja i osigurati učinkovito skaliranje kako njegovi sustavi postaju složeniji.
Očekuje se da će uređaj biti predstavljen u sljedeće dvije godine, piše Tech Spot. Najave suradnje Ivea s OpenAI-em pojavile su se krajem rujna prošle godine, a u svibnju ove godine OpenAI je preuzeo njegov startup io.