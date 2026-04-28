Sveučilišni računski centar 'Srce' proslavio 55. rođendan

Digitalna transformacija danas nije stvar izbora nego nužnost, naglasio je te dodao da Srce tu ima ključnu ulogu jer donosi i organizacijske i razvojne iskorake koji to omogućuju.

"Kada je Sveučilište u Zagrebu davne 1971. osnovalo Srce , postavljen je temelj onoga što danas prepoznajemo kao digitalnu transformaciju visokog obrazovanja i znanosti u našoj državi. Ta je odluka bila ne samo strateška, prava i vizionarska nego i vrlo hrabra i dalekovidna", rekao je rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić ističući važnost Srca kao ključne infrastrukturne ustanove tog Sveučilišta.

Ravnatelj Srca Ivan Marić podsjetio je da su u Srcu izgradili, u europskim okvirima, jedinstvenu nacionalnu e-infrastrukturu za hrvatska sveučilišta i istraživačke institute te razvili digitalne usluge koje su omogućile digitalno obrazovanje i vrhunska istraživanja. Srce je, kaže, obrazovalo i osnažilo generacije studenata, profesora, istraživača i posebno IT stručnjaka.

"Upravo zbog toga, s ponosom mogu reći da smo jedinstvena ustanova u akademskoj i znanstvenoj zajednici koja je prerasla standardno značenje ustanove. Srce je digitalna infrastruktura hrvatskog sustava znanosti i visokog obrazovanja“, istaknuo je.

Marić je naglasio da su pred Srcem brojni digitalni i za digitalnu transformaciju vezani izazovi - umjetna inteligencija, kibernetička sigurnost, otvorena znanost i otvoreno obrazovanje, digitalni suverenitet...te da im je obveza i nadalje ulagati i razvijati modernu i otpornu infrastrukturu za znanost i visoko obrazovanje.

Pozvao je sve partnere Srca na daljnju gradnju mostova između ustanova, tehnologije i humanističkih vrijednosti, između akademije i javnog i privatnog sektora.

Na svečanosti su dodijeljena priznanja zaslužnim pojedincima i ustanovama. U kategoriji pojedinaca iz zajednice nagrađena je Koraljka Kuzman Šlogar, iz Srca Zoran Bekić, dok je među ustanovama priznanje dobilo Sveučilište u Zagrebu.

Povodom 55. rođendana, Srce je pripremilo i posebnu izložbu „Memorija vremena“ koja prikazuje sačuvanu tehnološku baštinu Srca – od linijskog pisača i magnetskih traka, preko jednog od prvih osobnih računala, do superračunala i opreme kojom je ostvarena prva internetska veza Hrvatske sa svijetom.