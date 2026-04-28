Sveučilišni računski centar 'Srce' proslavio 55. rođendan

Sveučilišni računski centar "Srce" obilježio je 55. godišnjicu djelovanja u sklopu Dana e-infrastrukture - Srce DEI 2026 koji se održavaju 28. i 29. travnja u zgradi Sveučilišta u Zagrebu s fokusom na umjetnu inteligenciju i sigurnost
"Kada je Sveučilište u Zagrebu davne 1971. osnovalo Srce, postavljen je temelj onoga što danas prepoznajemo kao digitalnu transformaciju visokog obrazovanja i znanosti u našoj državi. Ta je odluka bila ne samo strateška, prava i vizionarska nego i vrlo hrabra i dalekovidna", rekao je rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić ističući važnost Srca kao ključne infrastrukturne ustanove tog Sveučilišta.
Digitalna transformacija danas nije stvar izbora nego nužnost, naglasio je te dodao da Srce tu ima ključnu ulogu jer donosi i organizacijske i razvojne iskorake koji to omogućuju.
Ravnatelj Srca Ivan Marić podsjetio je da su u Srcu izgradili, u europskim okvirima, jedinstvenu nacionalnu e-infrastrukturu za hrvatska sveučilišta i istraživačke institute te razvili digitalne usluge koje su omogućile digitalno obrazovanje i vrhunska istraživanja. Srce je, kaže, obrazovalo i osnažilo generacije studenata, profesora, istraživača i posebno IT stručnjaka.
"Upravo zbog toga, s ponosom mogu reći da smo jedinstvena ustanova u akademskoj i znanstvenoj zajednici koja je prerasla standardno značenje ustanove. Srce je digitalna infrastruktura hrvatskog sustava znanosti i visokog obrazovanja“, istaknuo je.
Marić je naglasio da su pred Srcem brojni digitalni i za digitalnu transformaciju vezani izazovi - umjetna inteligencija, kibernetička sigurnost, otvorena znanost i otvoreno obrazovanje, digitalni suverenitet...te da im je obveza i nadalje ulagati i razvijati modernu i otpornu infrastrukturu za znanost i visoko obrazovanje.
Pozvao je sve partnere Srca na daljnju gradnju mostova između ustanova, tehnologije i humanističkih vrijednosti, između akademije i javnog i privatnog sektora.
Na svečanosti su dodijeljena priznanja zaslužnim pojedincima i ustanovama. U kategoriji pojedinaca iz zajednice nagrađena je Koraljka Kuzman Šlogar, iz Srca Zoran Bekić, dok je među ustanovama priznanje dobilo Sveučilište u Zagrebu.
Povodom 55. rođendana, Srce je pripremilo i posebnu izložbu „Memorija vremena“ koja prikazuje sačuvanu tehnološku baštinu Srca – od linijskog pisača i magnetskih traka, preko jednog od prvih osobnih računala, do superračunala i opreme kojom je ostvarena prva internetska veza Hrvatske sa svijetom.