Ubisoft dao otkaz zaposleniku koji ga je javno kritizirao

Suspenzija je uslijedila nakon što je javno izrazio protivljenje obaveznom povratku zaposlenika u ured. 'Dobio sam otkaz u Ubisoftu. To nije bila moja odluka', napisao je Michaud-Cromp.

Ubisoft se tijekom nedavne ' reorganizacije ' zbog odnosa prema radnicima ponovno našao pod povećalom. David Michaud-Cromp, voditelj tima za dizajn nivoa u studiju Ubisoft Montreal, objavio je na LinkedInu da je dobio otkaz nekoliko dana nakon što je na tri dana bio suspendiran bez plaće.

Ubisoft dao objašnjenje

U izjavi za Kotaku, glasnogovornik Ubisofta naveo je da samo izražavanje mišljenja ne dovodi do otkaza. 'Dijeljenje povratnih informacija ili mišljenja na respektabilan način ne dovodi do otkaza. Imamo jasan kodeks ponašanja koji definira zajednička očekivanja sigurnog i profesionalnog rada. Kada dođe do kršenja tog kodeksa, primjenjuju se utvrđene procedure, uključujući eskalaciju mjera ovisno o prirodi, težini i ponavljanju prekršaja', stoji u izjavi. Tvrtka zasad nije iznijela dodatne detalje o konkretnom slučaju.

Širi kontekst rezova i nezadovoljstva

Ave se to odvija u trenutku u kojem se Ubisoft suočava s nizom kritika zbog načina na koji provodi restrukturiranje. Nedugo nakon što su se zaposlenici studija Ubisoft Halifax sindikalno organizirali, kompanija je zatvorila taj studio, navodeći kao razlog smanjenja troškova. Uslijedila su daljnja zatvaranja studija, otpuštanja i najave dodatnih rezova.

Nedavno su sindikati koji predstavljaju Ubisoftove zaposlenike u Francuskoj pozvali na trodnevni štrajk, optužujući upravu za 'opsesiju rezanjem troškova i pogoršanjem radnih uvjeta'. Taj poziv pojačao je percepciju o napetim odnosima između menadžmenta i zaposlenika.

Iako Ubisoft tvrdi da su sve odluke donesene u skladu s internim pravilima, vremenski slijed suspenzija, otkaza i rezova u više studija nastavlja poticati rasprave o radnim uvjetima i slobodi izražavanja u toj kompaniji, zaključuje Engadget.