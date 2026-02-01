Slavko Goluža nije izdržao, te jasno poručio organizatorima dočeka...

Bivši hrvatski reprezentativac, Slavko Goluža, koji je najveće medalje osvajao i kao njezin igrač, ali i izbornik, komentirao je za Net.hr utakmicu protiv Islanda.

'Ispada rezultat jedan razlike na kraju, ali razborito smo odigrali, bili uvjerljivi i niti u jednom trenutku kontrola utakmice i pobjede naših rukometaša nije došla u pitanje. Imali smo utakmicu pod kontrolom. U pravom trenutku smo se odvojili, u pravom trenutku stali na loptu', analizirao je Goluža, te hvalio Tina Lučina, ali i Davida Mandića, koji je dobio jedan jak udarac u lice.

'Nevjerojatno kakav peh ima da se ozlijedi. Nikakve namjere nije bilo. Magnusson nije taj tip igrača, nego čista slučajnost. Klektiv je pobijedio, reprezentacija je odigrala kolektivnu, mušku, zajedničku partiju'.

Imao je i komentar na špekulacije oko organizacije dočeka, odnosno izbora izvođača.

'Ne znam tko će pjevati i kakav će program biti. Ja samo mogu reći da sve treba maknuti na stranu i tim junacima ispuniti njihove želje. To je doček za rukometaše. Nije to doček ni za koga drugoga, nego za njih. To je zahvalnost za sav njihov trud, znoj, borbenost, za sve što su prošli i doživjeli na Europskom prvenstvu. Za sve ozljede, za krv koju su pustili. Ako oni imaju tu želju, da im bilo tko pjeva, ne vidim nikakvog razloga za nešto. Ako naši brončani rukometaši izraze želju da im dođu romi sa trubama, ta im se želja treba ostvariti. Ne želim da se politika miješa na bilo koji način u ovaj veliki uspjeh za hrvatski rukomet i čitav hrvatski sport'.

Cijeli razgovor s Golužom, pročitajte OVDJE.