Još jedna zemlja zabranjuje društvene mreže djeci? Moglo bi nestati 400.000 računa

Španjolska se priprema za donošenje zakona kojim bi zabranila pristup društvenim mrežama djeci mlađoj od 16 godina, a čiji je cilj spriječiti online uznemiravanje i ojačati mentalno zdravlje

Parlament u Madridu stavio je na dnevni red glasanje o tom zakonu, o kojem se u načelu slažu tamošnje političke stranke. "Oko 92 posto obitelji u Španjolskoj zabrinuto je zbog sadržaja kojem pristupaju njihova djeca", rekao je socijalistički premijer Pedro Sanchez u studenom kada je predložio takav zakon. Pozvavši se na studiju "Digitalno djetinstvo 2025", dosad najveće istraživanje o utjecaju tehnologije na djecu u toj zemlji, rekao je da je svaki četvrti učenik žrtva uznemiravanja putem interneta. Na istu opasnost upozorio je prošli tjedan oporbeni konzervativac Juanma Moreno, predsjednik najmnogoljudnije pokrajine Andaluzije, prilikom skupa u južnom gradu Cordobi.

Roditelji s djecom dolaze na terapije Španjolska je uoči glasanja u parlamentu, čiji datum još uvijek nije određen, pronašla inspiraciju u Australiji. To je prva zemlja na svijetu koja je prošli mjesec zabranila korištenje društvenih mreža mlađima od 16 godina. "Njezina vlada je shvatila da je to postao problem javnog zdravstva, a ne individualni problem ili poteškoća pojedinih obitelji", kaže sociolog Santiago Pisonero za španjolsku javnu televiziju TVE. U Španjolskoj, zemji s 49 milijuna stanovnika, sve je više roditelja koji s djecom dolaze na terapiju. Psihologinja Ana Asiain objašnjava da mozak djece mlađe od 16 godina "nije sposoban kontrolirati impulse" koji dolaze s društvenih mreža. Ona konstantno "lajkaju" sadržaj, imaju potrebu da ih vrednuje netko izvana i stalno se uspoređuju s drugima. Djeca tako postaju ovisna o društvenim mrežama.

Prosječni tinejdžer na pet društvenih mreža Prosječni tinejdžer u Španjolskoj ima pet društvenih mreža, među kojima najviše koristi WhatsApp, TikTok i Instagram, pokazuje studija Sveučilišta iz Navarre. Neprofitna zaklada ANAR, koja pomaže djeci s problemima, upozorila je da pod utjecajem društvenih mreža djeca ne spavaju dobro, a njihove socijalne vještine bivaju sve lošije. "Društvene mreže trebaju biti alat za svakodnevni susret s drugima licem u lice, a ne nešto za što se zakačiš i izoliraš, te iz čega ne možeš izaći", napominje psihologinja Asiain.

Pornografski sadržaj Oko 33 posto španjolske djece u dobi od 12 do 16 godina pristupilo je pornografskom sadržaju, a 5 posto ih ima otvoren račun na platformi za odrasle OnlyFans, pokazalo je istraživanje UNICEF-a. Španjolska policija je izvijestila da godišnje provede oko 100 uhićenja zbog pedofilskog približavanja, a 75 posto žrtava su djevojčice u dobi od oko 13 godina. U Španjolskoj trenutno mlađi od 14 godina ne smiju pristupiti društvenim mrežama bez dopuštenja roditelja, premda je lako izbjeći to pravilo, za što nema kazne. Tehničari stoga razmišljaju kako napraviti sustav s provjerom podataka, a da ga djeca ne mogu zaobići. "Mogli bi se kombinirati biometrijski podaci, recimo prepoznavanje lica korisnika s podacima s njegove osobne iskaznice", kaže Juan Riva s tehnološkog instituta IMMUNE iz Madrida.