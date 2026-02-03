Zaboravite prvi preklopni iPhone, Apple već razmišlja o drugom

Američki proizvođač navodno razmatra nekoliko koncepata uređaja, a vrijeme njihovog dolaska ovisi o uspjehu preklopnog telefona koji će navodno izaći ove godine
Iako još uvijek nemamo konkretan datum izlaska prvog Appleova sklopivog iPhonea, čini se da tvrtka već razmatra manji model koji bi mogao uslijediti nakon njega. Prema Marku Gurmanu iz Bloomberga, istražuje se mogućnost razvoja 'kvadratnog preklopnog telefona u formatu clamshell', uz napomenu da je taj uređaj zasad tek 'u razmatranju' i da je 'daleko od toga da mu je zajamčen izlazak na tržište'.
Ako bi ta ideja u konačnici bila realizirana, to bi značilo da Apple vjeruje kako može konkurirati postojećim sklopivim telefonima tog tipa, poput Samsungova Galaxy Z Flipa 7 ili redizajniranog Motorolina Razra. Gurmanovo izvješće također sugerira da je Apple prilično optimističan oko uspjeha svog prvog sklopivog iPhonea, za koji se nagađa da bi mogao biti predstavljen kasnije ove godine, te već sada želi imati spremne planove za dalje da bi iskoristio potencijalnu potražnju, piše Engadget.
Ovo nije prvi put da se spominje sklopivi clamshell iPhone jer je ranije izvješće portala The Information otkrilo da je Apple već izradio prototipe u tom formatu. S druge strane, Gurman je u svom newsletteru Power On naveo da kompanija razmatra i veći sklopivi uređaj koji se otvara poput knjige. Prema prijašnjim informacijama, čak se razmišljalo o sklopivom uređaju veličine iPada.
Međutim razvoj tako velikog sklopivog uređaja navodno je naišao na tehničke poteškoće, zbog čega bi Apple mogao odgoditi njegovo lansiranje sve do 2029. godine. Očito se paralelno istražuje više pristupa sklopivim uređajima, a konačne odluke ovisit će o tehnološkoj zrelosti i tržišnom potencijalu pojedinih koncepata.