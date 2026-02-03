Zaboravite prvi preklopni iPhone, Apple već razmišlja o drugom

Iako još uvijek nemamo konkretan datum izlaska prvog Appleova sklopivog iPhonea, čini se da tvrtka već razmatra manji model koji bi mogao uslijediti nakon njega. Prema Marku Gurmanu iz Bloomberga, istražuje se mogućnost razvoja 'kvadratnog preklopnog telefona u formatu clamshell', uz napomenu da je taj uređaj zasad tek 'u razmatranju' i da je 'daleko od toga da mu je zajamčen izlazak na tržište'.

Ako bi ta ideja u konačnici bila realizirana, to bi značilo da Apple vjeruje kako može konkurirati postojećim sklopivim telefonima tog tipa, poput Samsungova Galaxy Z Flipa 7 ili redizajniranog Motorolina Razra. Gurmanovo izvješće također sugerira da je Apple prilično optimističan oko uspjeha svog prvog sklopivog iPhonea, za koji se nagađa da bi mogao biti predstavljen kasnije ove godine, te već sada želi imati spremne planove za dalje da bi iskoristio potencijalnu potražnju, piše Engadget.