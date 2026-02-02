Propali kripto kralj Sam Bankman-Fried moli Trumpa za pomilovanje

Sam Bankman-Fried, bivši izvršni direktor propale kripto burze FTX, zatražio je pomilovanje od predsjednika Donalda Trumpa. Osramoćeni poduzetnik, koji trenutačno služi 25-godišnju zatvorsku kaznu u saveznom zatvoru zbog svoje uloge u kolapsu FTX-a, objavio je u četvrtak niz poruka na platformi X u kojima je hvalio Trumpa i njegov pro-kripto stav, tvrdeći pritom da je zapravo republikanac još od 2022. godine.

U objavi je Bankman-Fried ustvrdio da je bivši predsjednik Joe Biden 'upropastio kripto', ponajviše imenovanjem Garyja Genslera za predsjednika američke Komisije za vrijednosne papire (SEC). Gensler je u kriptoindustriji stekao reputaciju glavnog negativca zbog provođenja tradicionalnih propisa o vrijednosnim papirima nad kriptoimovinom. Bankman-Fried je također ponavljao niz drugih republikanskih teza, uključujući kritike lockdowna tijekom pandemije COVID-19, navodnih 'ludih woke politika' demokrata te politizacije Ministarstva pravosuđa pod Bidenovom administracijom s ciljem napada na Trumpa i druge.

'Demokrati možda kontroliraju tradicionalne medije. Ali ne kontroliraju istinu', napisao je propali kripto kralj u završnoj poruci.

Ovakav istup nije dobro prošao u kriptozajednici. Mnogi su reagirali negativno, tvrdeći da je riječ o očitom pokušaju dodvoravanja Trumpu u nadi za pomilovanje. Jedan kripto odvjetnik otišao je toliko daleko da je, očito hiperbolično, izjavio kako sada vjeruje da bi financijski zločini trebali biti kažnjivi smrtnom kaznom. Animozitet prema Bankman-Friedu u kripto svijetu i dalje je izrazito snažan.

Prema izvješću New York Timesa iz ožujka prošle godine, Bankman-Fried je već tada intenzivirao lobiranje prema Trumpovoj administraciji u potrazi za pomilovanjem. Ipak, Trump je u intervjuu za New York Times ranije ovog mjeseca dao do znanja da je takav ishod malo vjerojatan. Prediktivna tržišta Kalshi i Polymarket procjenjuju izglede za SBF-ovo pomilovanje ove godine na 21 posto, odnosno 17 posto, no te se procjene temelje na vrlo malim iznosima trgovanja, manjima od 25.000 dolara.