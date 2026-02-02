Propali kripto kralj Sam Bankman-Fried moli Trumpa za pomilovanje

Nekad slavljeni direktor FTX-a danas leži u zatvoru gdje služi kaznu od 25 godina i povremeno mijenja političke stavove kako bi podilazio trenutnom predsjedniku SAD-a
Sam Bankman-Fried, bivši izvršni direktor propale kripto burze FTX, zatražio je pomilovanje od predsjednika Donalda Trumpa. Osramoćeni poduzetnik, koji trenutačno služi 25-godišnju zatvorsku kaznu u saveznom zatvoru zbog svoje uloge u kolapsu FTX-a, objavio je u četvrtak niz poruka na platformi X u kojima je hvalio Trumpa i njegov pro-kripto stav, tvrdeći pritom da je zapravo republikanac još od 2022. godine.
U objavi je Bankman-Fried ustvrdio da je bivši predsjednik Joe Biden 'upropastio kripto', ponajviše imenovanjem Garyja Genslera za predsjednika američke Komisije za vrijednosne papire (SEC). Gensler je u kriptoindustriji stekao reputaciju glavnog negativca zbog provođenja tradicionalnih propisa o vrijednosnim papirima nad kriptoimovinom. Bankman-Fried je također ponavljao niz drugih republikanskih teza, uključujući kritike lockdowna tijekom pandemije COVID-19, navodnih 'ludih woke politika' demokrata te politizacije Ministarstva pravosuđa pod Bidenovom administracijom s ciljem napada na Trumpa i druge.
'Demokrati možda kontroliraju tradicionalne medije. Ali ne kontroliraju istinu', napisao je propali kripto kralj u završnoj poruci.
Ovakav istup nije dobro prošao u kriptozajednici. Mnogi su reagirali negativno, tvrdeći da je riječ o očitom pokušaju dodvoravanja Trumpu u nadi za pomilovanje. Jedan kripto odvjetnik otišao je toliko daleko da je, očito hiperbolično, izjavio kako sada vjeruje da bi financijski zločini trebali biti kažnjivi smrtnom kaznom. Animozitet prema Bankman-Friedu u kripto svijetu i dalje je izrazito snažan.
Prema izvješću New York Timesa iz ožujka prošle godine, Bankman-Fried je već tada intenzivirao lobiranje prema Trumpovoj administraciji u potrazi za pomilovanjem. Ipak, Trump je u intervjuu za New York Times ranije ovog mjeseca dao do znanja da je takav ishod malo vjerojatan. Prediktivna tržišta Kalshi i Polymarket procjenjuju izglede za SBF-ovo pomilovanje ove godine na 21 posto, odnosno 17 posto, no te se procjene temelje na vrlo malim iznosima trgovanja, manjima od 25.000 dolara.
Kako je istaknuto u Community Noteu ispod SBF-ove objave na X-u, sudski dokumenti su ranije otkrili da je zaokret prema Republikanskoj stranci, uključujući intervju s konzervativnim komentatorom Tuckerom Carlsonom (koji se doista dogodio), bio dio njegovih ranih planova za povratak u javnost nakon afere s FTX-om, piše Gizmodo.
Iako je SBF uspio nekolicinu ljudi uvjeriti da nije potpuni negativac, važno je podsjetiti da je doslovno preusmjerio depozite korisnika FTX-a u zasebnu tvrtku gdje su ti novci bili kockani i izgubljeni. Neki tvrde da situacija nije toliko loša jer su korisnici FTX-a na kraju obeštećeni, no stvarnost je da su dobili samo vrijednost svoje kriptoimovine u dolarima iz vremena kada je burza proglasila bankrot. Time su izgubljeni svi potencijalni dobici koji bi nastali rastom kriptotržišta nakon toga. Uz to, SBF je optužen i osuđen za prijevaru.
Iako se Bankman-Fried ponekad doima kao vješt manipulator, vrijedi podsjetiti da je u jednom trenutku slučajno otkrio previše informacija novinaru putem privatnih poruka koje su kasnije završile kao dokaz na sudu.
Ipak, može li ga se uopće kriviti što traži pomilovanje? Uostalom, to je pošlo za rukom bivšem direktoru Binancea Changpengu 'CZ' Zhaou, koji je bio u zatvoru zbog nedostatnih mjera protiv pranja novca u toj burzi. Njegovo pomilovanje bilo je predmet optužbi za 'nezapamćenu korupciju' protiv aktualnog predsjednika od strane bivšeg dužnosnika Ministarstva pravosuđa, kao i dodatni dokaz navoda o 'plati pa igraj' praksi koje su demokrati iznijeli protiv SEC-a u Odboru za financijske usluge Zastupničkog doma.
Bankman-Fried, međutim, možda neće imati baš previše sreće sretno ako nema poslovne veze s kripto tvrtkama povezanim s Trumpom, što su na vlastitoj koži osjetili i developeri bitcoin novčanika za privatnost Samourai Wallet, koji također gaje nade o pomilovanju.