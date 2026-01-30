Sony objavio listu najpopularnijih igara na PlayStationu: Evo što se najviše igralo u Europi

Sony je objavio službene ljestvice preuzimanja na PlayStation Storeu za cijelu kalendarsku 2025. godinu, zasebno za SAD/Kanadu i Europu, te po platformama (PS5, PS4, PS VR2) i besplatne igre.

PS5: Dominacija sportskih igara

Na PS5 ljestvicama u SAD-u i Kanadi prvo mjesto zauzeo je NBA 2K26, dok je u Europi najpreuzimanija igra bila EA Sports FC 26. Battlefield 6 bio je drugi u SAD-u i Kanadi, a Grand Theft Auto V drugi u Europi. GTA V također je završio treći u SAD-u i Kanadi, dok je u Europi treće mjesto pripalo EA Sports FC 25.

Općenito, PS5 ljestvice obilježili su veliki sportski naslovi, pucačine i open-world hitovi poput Minecrafta, Call of Duty: Black Opsa 7, Forza Horizona 5 i Assassin’s Creed Shadowsa.

PS4: Dugovječni hitovi i dalje jaki

Na PS4 platformi, Red Dead Redemption 2 bio je najpreuzimanija igra i u SAD-u/Kanadi i u Europi. U SAD-u i Kanadi slijedili su Star Wars Battlefront II i Batman: Arkham Knight, dok su u Europi visoko kotirali A Way Out, EA Sports FC 26 i The Forest.

Zanimljivo je da se na PS4 ljestvicama i dalje snažno drže stariji, ali iznimno popularni naslovi poput GTA V, Minecrafta i Kingdom Come: Deliverance.

PS VR2: Beat Saber je i dalje kralj

Na PS VR2 ljestvicama, Beat Saber je bio najpreuzimanija VR igra u obje regije. Slijedili su Alien: Rogue Incursion VR, dok su se treća mjesta razlikovala: u SAD-u/Kanadi Among Us 3D: VR, a u Europi Creed: Rise to Glory - Championship Edition.

Besplatne igre: Fortnite bez konkurencije

U kategoriji Free-to-Play igara, Fortnite je uvjerljivo zauzeo prvo mjesto i u SAD-u/Kanadi i u Europi. Drugo mjesto u obje regije pripalo je Robloxu, dok su se na trećem mjestu razlikovali naslovi - Marvel Rivals u SAD-u/Kanadi i Call of Duty: Warzone u Europi.

Ljestvice za 2025. godinu potvrđuju da sportske franšize, dugovječni open-world hitovi i free-to-play naslovi i dalje dominiraju PlayStation Storeom. Razlike između američkog i europskog tržišta najvidljivije su u preferencijama sportskih igara, dok globalni fenomeni poput Fortnitea i GTA V ostaju jednako popularni na obje strane Atlantika, piše VGChartz.