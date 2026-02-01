Musk: 'Zaustavili smo 'neovlaštenu' rusku upotrebu Starlinka'

'Čini se da su koraci koje smo poduzeli kako bismo zaustavili Rusiju da neovlašteno koristi Starlink urodili plodom. Javite nam ako treba učiniti više', objavio je na X-u Musk , izvršni direktor SpaceX-a.

Ukrajinski ministar obrane Mihailo Fedorov rekao je u četvrtak da Ukrajina surađuje sa SpaceX-om kako bi spriječila Rusiju da upravlja dronovima koristeći Starlinkov internetski sustav, nakon što je Kijev rekao da ga je pronašao na dronovima dugog dometa koji su korišteni u ruskim napadima.

'Zapadna tehnologija mora nastaviti pomagati demokratskom svijetu i štititi civile, umjesto da se koristi za terorizam i uništavanje mirnih gradova', napisao je Fedorov na X-u.