PODUZELI KORAKE

Musk: 'Zaustavili smo 'neovlaštenu' rusku upotrebu Starlinka'

L. Š. / Hina

01.02.2026 u 10:09

Elon Musk, Starlink
Elon Musk, Starlink Izvor: Profimedia / Autor: Cristian Bonaviri / ddp USA / Profimedia / SHAWN THEW / POOL, Peter Komka - EPA
Bionic
Reading

Elon Musk rekao je u nedjelju da se čini da su koraci koje je SpaceX poduzeo kako bi zaustavio rusku 'neovlaštenu' upotrebu Starlinka bili uspješni

'Čini se da su koraci koje smo poduzeli kako bismo zaustavili Rusiju da neovlašteno koristi Starlink urodili plodom. Javite nam ako treba učiniti više', objavio je na X-u Musk, izvršni direktor SpaceX-a.

vezane vijesti

Ukrajinski ministar obrane Mihailo Fedorov rekao je u četvrtak da Ukrajina surađuje sa SpaceX-om kako bi spriječila Rusiju da upravlja dronovima koristeći Starlinkov internetski sustav, nakon što je Kijev rekao da ga je pronašao na dronovima dugog dometa koji su korišteni u ruskim napadima.

'Zapadna tehnologija mora nastaviti pomagati demokratskom svijetu i štititi civile, umjesto da se koristi za terorizam i uništavanje mirnih gradova', napisao je Fedorov na X-u.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
VLATKO KOŠTURJAK

VLATKO KOŠTURJAK

Hrvatski 'bijeli haker' otkrio 'rupu' u kralježnici interneta: Pojasnio nam je kako jedan krivi klik može srušiti sve
kibernetička sigurnost

kibernetička sigurnost

Prevaranti na internetu vrebaju sa svih strana: Ovako ćete ih otjerati
'MODELI SVIJETA'

'MODELI SVIJETA'

Je li ovo iduća faza AI revolucije i korak prema općoj umjetnoj inteligenciji?

najpopularnije

Još vijesti