Hrvatska tvrtka koja strojevima daje 'mozak': Abysalto i AI budućnost

Umjetna inteligencija i robotika uvlače se u sve pore modernog društva, a tvrtka Abysalto iz Zagreba hvata val za svjetskom konkurencijom. Za razliku od dosadašnjih demonstracija robota u javnosti, najnovija prezentacija, održana za hrvatske ICT medije, pružila je dodatni inženjerski i praktičan uvid u brzorastuće područje humanoidne robotike.

Njihov testni poligon čine humanoidni i psoliki roboti koje trenutno ne kontrolira AI, već se njima upravlja pomoću specijalno prilagođenih kontrolera .

Kome trebaju inteligentni roboti? Prema Mandiću, mnogi. 'Programiranje robota danas je posao koji otvara vrata budućim primjenama u brizi za nemoćne, interventnim situacijama, specijaliziranim proizvodnim procesima ... Softver koji se danas razvija i koji uključuje AI u jednom će se trenu koristiti u specijaliziranim okolnostima.'

Abysalto razvija specifičan raspon tehnologija i softvera koje će s vremenom nuditi kao proizvod. 'Trenutno nam nije cilj proizvoditi robote u Hrvatskoj, već se više smatramo pružateljima usluge programiranja i prilagodbe. Naš proizvod je prvenstveno softver.'

S vremenom će tvrtka razviti sofisticirana tržišna rješenja s integriranim AI modelima te vjeruju da će se za nekoliko godina robotika kakvu danas imamo promatrati s dozom podsmijeha. 'Ovo tehnološko polje napreduje iznimnom brzinom i mislim da će komercijalno isplativi roboti s vremenom ući u službu. No Abysalto ne vidimo kao kompaniju koja će razvijati robotski AI za vojnu primjenu', smatra Mandić.

Naglašavaju da programiranje ovakvih robota uključuje brojne pripreme i vrlo složene parametre koji variraju s obzirom na primjenu. Također, ovisno o dijelovima i konstrukciji, programiranje mora biti svaki put drugačije. 'Ako programirate rukovanje krhkim predmetima, željet ćete napraviti softver za senzore za pritisak. To je samo jedna od stvari koje je potrebno trenirati, a tu su i hod, snalaženje u prostoru, složene radnje... sve to dio je softvera koji s vremenom planiramo razviti i usavršiti za komercijalnu primjenu', objašnjava.

'Embodied AI je ključni korak naprijed u razvoju umjetne inteligencije. Kada AI dobije tijelo, kada bude mogao vidjeti, osjetiti i djelovati, otvorit će se sasvim nova dimenzija mogućnosti. To više nije tehnologija koja samo analizira podatke, već sustav koji uči kroz interakciju sa stvarnim svijetom i vraća vrijednost upravo kroz fizičku akciju', naglasio je Mandić ono što nas čeka u budućnosti.