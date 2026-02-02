Ova proslava će se prepričavati godinama. Dagur s gitarom pjeva: S Islanda sam ja...

DAGURE, LEGENDO

  • S.Č.
  • Zadnja izmjena 02.02.2026 22:29
  • Objavljeno 02.02.2026 u 22:25
Dagur Sigurdsson
Dagur Sigurdsson Izvor: tportal.hr / Autor: Screenshot tportal
Nakon službenog dočeka na Trgu bana Josipa Jelačića, hrvatski rukometaši i izbornik Dagur Sigurdsson nastavili su slavlje u opuštenijem ozračju, u jednom zagrebačkom restoranu.

Za dobru atmosferu bio je zadužen bend koji je tijekom večeri zapjevao i poznatu pjesmu ‘Dalmatinac sam’. No, ovoga puta uz malu, ali znakovitu promjenu – stihovi su bili prilagođeni i posvećeni upravo izborniku Hrvatske.

Trenutak je dodatno obilježio Sigurdsson, koji je u jednom trenutku uzeo gitaru i pridružio se bendu, čime je slavlje dobilo poseban, gotovo intiman ton. Uz smijeh, pjesmu i opuštenu atmosferu, postalo je jasno koliko je islandski stručnjak prihvaćen među igračima i koliko se brzo uklopio u hrvatsku rukometnu priču.

Neformalno druženje potrajalo je u dobrom raspoloženju, a scena s gitarom bila je još jedan detalj koji je pokazao koliko je veza između izbornika i momčadi snažna i izvan parketa.

