Istraga u tijeku: Pariško tužiteljstvo pretreslo urede Muskova X-a u Francuskoj

Francuska policija u utorak je napravila raciju u poslovnim uredima društvene mreže X u vlasništvu Elona Muska, a tužitelji su tehnološkom milijarderu naredili da se u travnju suoči s pitanjima vezanim uz proširenu istragu platforme, objavilo je pariško tužiteljstvo. Odjel za kibernetički kriminal tužitelja provodi istragu zajedno s vlastitim odjelom za kibernetički kriminal francuske policije i Europolom
Pretresi se provode u okviru istrage koju je francusko pravosuđe otvorilo u siječnju 2025. nakon zaprimljenih pritužbi na algoritam platforme i sadržaj koji korisnicima sugerira. Kako je priopćilo tužiteljstvo, istražne radnje provodi specijalizirana jedinica za kibernetički kriminal.
'U ovoj fazi, provođenje ove istrage dio je konstruktivnog pristupa, s ciljem da se u konačnici osigura da platforma X bude u skladu s francuskim zakonima, u mjeri u kojoj djeluje na nacionalnom teritoriju', priopćilo je tužiteljstvo. Takvi su pozivi obvezni, iako ih je teže provesti nad ljudima koji ne žive u Francuskoj. Nakon takvog saslušanja, vlasti mogu odlučiti o odlaganju ili nastavku istrage i potencijalno pritvaranju osumnjičenika.
U sklopu postupka na saslušanje zakazano za 20. travnja pozvani su Elon Musk, vlasnik platforme, te bivša glavna izvršna direktorica X-a Linda Yaccarino. Ostali zaposlenici X-a također su pozvani kao svjedoci. Platforma X zasad nije službeno komentirala pretres, iako je BBC zatražio očitovanje. Tvrtka je ranije tvrdila da je istraga politički motivirana te ju je opisivala kao napad na slobodu govora.
Istraga proširena zbog deepfakeova i negiranja Holokausta
Pariško tužiteljstvo priopćilo je da je pokrenulo istragu nakon što ga je kontaktirao zastupnik koji tvrdi da su pristrani algoritmi u X-u vjerojatno iskrivili rad automatiziranog sustava za obradu podataka. 'Drago mi je vidjeti da moja žalba iz siječnja 2025. daje rezultate!' rekao je zastupnik Eric Bothorel na X-u. 'U Europi, a posebno u Francuskoj, vladavina prava znači da nitko nije iznad zakona.'
Francusko tužiteljstvo navodi da je istraga proširena u srpnju 2025., nakon što su se pojavila izvješća o širenju seksualno eksplicitnih deepfake sadržaja i materijala koji negiraju Holokaust na platformi. To se odnosi na X-ov chatbot Grok.
Tužitelji tvrde da je cilj operacije osigurati da X posluje u skladu s francuskim zakonima i regulativom o digitalnim platformama. S druge strane, iz X-a su ranije odbacivali optužbe, tvrdeći da nisu manipulirali algoritmom i da su optužbe neutemeljene.
U istom priopćenju pariško tužiteljstvo objavilo je i da više neće komunicirati putem platforme X. Umjesto toga, svoje će objave ubuduće dijeliti preko LinkedIna i Instagrama. LinkedIn pripada Microsoftu, a Instagram Meti.
Racija i nalog Musku, koji bi mogli dodatno povećati napetosti između Europe i SAD-a oko velikih tehnoloških tvrtki i slobode govora, povezani su s jednogodišnjom istragom sumnji na zlouporabu algoritama i sumnji da su X i njegovi voditelji prijevarom izvlačili podatke.