Istraga u tijeku: Pariško tužiteljstvo pretreslo urede Muskova X-a u Francuskoj

Pretresi se provode u okviru istrage koju je francusko pravosuđe otvorilo u siječnju 2025. nakon zaprimljenih pritužbi na algoritam platforme i sadržaj koji korisnicima sugerira. Kako je priopćilo tužiteljstvo, istražne radnje provodi specijalizirana jedinica za kibernetički kriminal.

'U ovoj fazi, provođenje ove istrage dio je konstruktivnog pristupa, s ciljem da se u konačnici osigura da platforma X bude u skladu s francuskim zakonima, u mjeri u kojoj djeluje na nacionalnom teritoriju', priopćilo je tužiteljstvo. Takvi su pozivi obvezni, iako ih je teže provesti nad ljudima koji ne žive u Francuskoj. Nakon takvog saslušanja, vlasti mogu odlučiti o odlaganju ili nastavku istrage i potencijalno pritvaranju osumnjičenika.

U sklopu postupka na saslušanje zakazano za 20. travnja pozvani su Elon Musk, vlasnik platforme, te bivša glavna izvršna direktorica X-a Linda Yaccarino. Ostali zaposlenici X-a također su pozvani kao svjedoci. Platforma X zasad nije službeno komentirala pretres, iako je BBC zatražio očitovanje. Tvrtka je ranije tvrdila da je istraga politički motivirana te ju je opisivala kao napad na slobodu govora.