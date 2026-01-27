NEPOŠTENE CIJENE

Rekordna tužba protiv Steama: Valve mora objasniti kamo odlazi 30 posto od svake prodane igre

Damir Rukavina

27.01.2026 u 10:56

Tužba je slična onoj koju je Epic svojevremeno vodio protiv Applea, spominjući zatvoren sustav distribucije i drakonske udjele u naplati

Američki proizvođač i distributer videoigara Valve mora se suočiti s tužbom vrijednom 656 milijuna funti (oko 898 milijuna dolara) u Ujedinjenom Kraljevstvu zbog navodnog naplaćivanja prekomjernih provizija izdavačima na svojoj platformi Steam, odlučio je u ponedjeljak londonski Sud za tržišno natjecanje (Competition Appeal Tribunal).

Tužba je podnesena 2024. godine u ime do 14 milijuna korisnika u Velikoj Britaniji koji su od 2018. kupovali videoigre ili dodatni sadržaj putem Steama ili drugih platformi. Postupak vodi odvjetnički tim u ime Vicki Shotbolt, aktivistice za zaštitu dječje dobrobiti.

Odvjetnički tim navodi da Valve izdavačima nameće restriktivne uvjete kojima im onemogućuje da svoje proizvode na konkurentskim platformama prodaju jeftinije ili ranije. Prema navodima, ako korisnik kupi igru putem Steama, Valve zahtijeva da se sav dodatni sadržaj za tu igru također kupuje isključivo preko te platforme.

Takva praksa, tvrde odvjetnici, 'zaključava' korisnike unutar Steamova ekosustava i omogućuje Valveu da naplaćuje 'nepoštene i pretjerane' provizije, a one dosežu i do 30 posto. Valve je pokušao spriječiti certificiranje tužbe, što je nužan rani korak prema suđenju, no sud je odlučio da se slučaj može nastaviti.

Valve zasad nije komentirao odluku suda, piše Reuters.

