Rekordna tužba protiv Steama: Valve mora objasniti kamo odlazi 30 posto od svake prodane igre

Američki proizvođač i distributer videoigara Valve mora se suočiti s tužbom vrijednom 656 milijuna funti (oko 898 milijuna dolara) u Ujedinjenom Kraljevstvu zbog navodnog naplaćivanja prekomjernih provizija izdavačima na svojoj platformi Steam, odlučio je u ponedjeljak londonski Sud za tržišno natjecanje (Competition Appeal Tribunal).

Tužba je podnesena 2024. godine u ime do 14 milijuna korisnika u Velikoj Britaniji koji su od 2018. kupovali videoigre ili dodatni sadržaj putem Steama ili drugih platformi. Postupak vodi odvjetnički tim u ime Vicki Shotbolt, aktivistice za zaštitu dječje dobrobiti.