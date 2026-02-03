Mozilla Firefox uvodi AI značajku koju su mnogi priželjkivali

Korisnici će napokon jednim klikom moći isključiti sve AI funkcije
Mozilla uvodi opciju za sve one kojima uvođenje AI-ja u sve živo i neživo polako ide na živce. U objavi na blogu tvrtka je najavila da će u sljedećoj verziji Firefoxa uvesti prekidač kojim se može u potpunosti isključiti AI funkcionalnost. Ta će opcija biti dostupna u Firefoxu 148, čije je izdanje planirano za 24. veljače.
Funkcija će se nalaziti u postavkama verzije preglednika za računala i omogućit će korisnicima da jednim potezom isključe sve AI značajke umjesto da pojedinačno biraju koje alate žele koristiti. Novi prekidač, kada se uključi, 'blokirat će AI poboljšanja' koja je Mozilla uvela, uključujući AI prijevode, preporuke za grupiranje kartica i AI chatbotove unutar preglednika (Firefox trenutačno podržava Anthropicov Claude, ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini i Le Chat Mistral).
Korisnici već sada mogu ručno upravljati pojedinim značajkama, ali ovaj prekidač omogućuje potpuno gašenje svega, nakon čega će sve buduće AI funkcije biti isključene prema zadanim postavkama. 'Ovo vam omogućuje da koristite Firefox bez AI-ja, dok mi nastavljamo razvijati AI značajke za one koji ih žele,' poručili su iz Mozille.
Ovaj potez dolazi samo mjesec dana nakon što se Mozilla našla na udaru kritika zbog snažnijeg prihvaćanja umjetne inteligencije. U prosincu je tvrtka objavila da bivši generalni direktor Firefoxa, Anthony Enzor-DeMeo, preuzima funkciju izvršnog direktora. Tom je prilikom Enzor-DeMeo izjavio da mu je plan da se Firefox 'razvije u moderan AI preglednik'.
Iako je priznao da 'AI uvijek treba biti izbor', činjenica da je Mozilla odlučila ubaciti umjetnu inteligenciju u svoj glavni proizvod nije dobro sjela dijelu vjernih korisnika. Dok su preglednici poput Chromea i Bravea sve više stavljali AI u središte korisničkog iskustva, a tvrtke poput OpenAI-ja pokušavale ući u 'rat preglednika' s vlastitim AI projektima, Firefox je uglavnom ostajao vjeran imidžu preglednika usmjerenog na privatnost, jednostavnost, dobre performanse i visoku razinu prilagodbe, piše Gizmodo.
Najava da će AI postati ključan dio budućnosti Firefoxa sugerirala je da se Mozilla udaljava od svojih glavnih vrijednosti. Novi prekidač za isključivanje AI-ja čini se kao pokušaj ublažavanja tih zabrinutosti. No, čak i ako korisnici mogu isključiti ove značajke, ne čini se da postoji način da se zaustavi širi trend u kojem sve više tehnoloških kompanija umjetnu inteligenciju gledaju kao svoj centralni fokus.