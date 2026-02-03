Mozilla Firefox uvodi AI značajku koju su mnogi priželjkivali

Mozilla uvodi opciju za sve one kojima uvođenje AI-ja u sve živo i neživo polako ide na živce. U objavi na blogu tvrtka je najavila da će u sljedećoj verziji Firefoxa uvesti prekidač kojim se može u potpunosti isključiti AI funkcionalnost. Ta će opcija biti dostupna u Firefoxu 148, čije je izdanje planirano za 24. veljače.

Funkcija će se nalaziti u postavkama verzije preglednika za računala i omogućit će korisnicima da jednim potezom isključe sve AI značajke umjesto da pojedinačno biraju koje alate žele koristiti. Novi prekidač, kada se uključi, 'blokirat će AI poboljšanja' koja je Mozilla uvela, uključujući AI prijevode, preporuke za grupiranje kartica i AI chatbotove unutar preglednika (Firefox trenutačno podržava Anthropicov Claude, ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini i Le Chat Mistral).

Korisnici već sada mogu ručno upravljati pojedinim značajkama, ali ovaj prekidač omogućuje potpuno gašenje svega, nakon čega će sve buduće AI funkcije biti isključene prema zadanim postavkama. 'Ovo vam omogućuje da koristite Firefox bez AI-ja, dok mi nastavljamo razvijati AI značajke za one koji ih žele,' poručili su iz Mozille.