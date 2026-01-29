Radnici Ubisofta spremaju se na štrajk

Nakon vala otkaza i najava novih rezova, zaposlenici najveće europske gejming kompanije pripremaju se za prosvjed
Prilikom odlučivanja koju videoigru kupiti, pitanje 'Je li zabavna?' više nije jedini kriterij. S obzirom na stanje u industriji, pitanje 'Želim li podržati ovu tvrtku?' mnogima je postalo jednako važno, ako ne i važnije. Kao primjer se često navodi Ubisoft, gdje se situacija, čini se, iz dana u dan sve gora. Nakon što je izdavač ovog tjedna najavio nove rezove i potencijalna otpuštanja, radnici u njegovom pariškom sjedištu poručili su: dosta je. Sada pozivaju na trodnevni štrajk.
Sindikati koji predstavljaju zaposlenike Ubisofta štrajk su najavili od 10. do 12. veljače. 'S obzirom na to da je uprava tvrdoglavo ukopana u svoje autoritarne prakse, pozivamo zaposlenike Ubisofta diljem Francuske da se pridruže ovom štrajku, zajedno s pet sindikata prisutnih u tvrtki', stoji u priopćenju Syndicat des Travailleureuses du Jeu Vidéo (Sindikata radnica i radnika u industriji videoigara).
Štrajk dolazi nakon niza agresivnih mjera smanjenja troškova. Ubisoft je nedavno zatvorio svoj studio u Halifaxu, samo 16 dana nakon što su se zaposlenici ondje sindikalno organizirali. Prošlog tjedna zatvoren je i studio u Stockholmu, uz najavu dodatnog restrukturiranja na globalnoj razini. Uz to, tvrtka je otkazala šest igara, a sedam drugih odgodila.
Početkom ovog tjedna izdavač serijala Assassin’s Creed predložio je i ukidanje 200 radnih mjesta u pariškom sjedištu. Prema francuskom radnom zakonodavstvu, takvi bi se rezovi provodili kroz proces tzv. kolektivnog sporazumnog raskida koji zahtijeva suglasnost između poslodavca i sindikata, piše Engadget.
Dodatno nezadovoljstvo izazvala je i odluka uprave da zaposlenike vrati u urede pet dana u tjednu. Ranije je postojao dogovor o dva dana rada od kuće. Iako je Ubisoft tu mjeru opravdao većom učinkovitošću i boljom suradnjom, mnogi je vide kao način da se dodatno smanji broj zaposlenih. Jedan Ubisoftov developer, koji je na LinkedInu javno izrazio protivljenje toj odluci, suspendiran je bez plaće na tri dana, što je doživljeno kao kaznena mjera.
Sindikati su na sve to reagirali pozivom na odlučnu akciju. 'Pozivamo na ZAUSTAVLJANJE opsesije uprave sitnim uštedama i stalnim pogoršavanjem naših radnih uvjeta', poručio je Syndicat des Travailleureuses du Jeu Vidéo. 'Vrijeme je za stvarnu odgovornost rukovodstva, počevši od samog vrha. Bez radnika i izdašnih javnih sredstava, Ubisoft nikada ne bi narastao do ovih razmjera. MI smo Ubisoft - i MI ga zaustavljamo od 10. do 12. veljače.'