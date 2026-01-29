Radnici Ubisofta spremaju se na štrajk

Prilikom odlučivanja koju videoigru kupiti, pitanje 'Je li zabavna?' više nije jedini kriterij. S obzirom na stanje u industriji, pitanje 'Želim li podržati ovu tvrtku?' mnogima je postalo jednako važno, ako ne i važnije. Kao primjer se često navodi Ubisoft, gdje se situacija, čini se, iz dana u dan sve gora. Nakon što je izdavač ovog tjedna najavio nove rezove i potencijalna otpuštanja, radnici u njegovom pariškom sjedištu poručili su: dosta je. Sada pozivaju na trodnevni štrajk.

Sindikati koji predstavljaju zaposlenike Ubisofta štrajk su najavili od 10. do 12. veljače. 'S obzirom na to da je uprava tvrdoglavo ukopana u svoje autoritarne prakse, pozivamo zaposlenike Ubisofta diljem Francuske da se pridruže ovom štrajku, zajedno s pet sindikata prisutnih u tvrtki', stoji u priopćenju Syndicat des Travailleureuses du Jeu Vidéo (Sindikata radnica i radnika u industriji videoigara).

Štrajk dolazi nakon niza agresivnih mjera smanjenja troškova. Ubisoft je nedavno zatvorio svoj studio u Halifaxu, samo 16 dana nakon što su se zaposlenici ondje sindikalno organizirali. Prošlog tjedna zatvoren je i studio u Stockholmu, uz najavu dodatnog restrukturiranja na globalnoj razini. Uz to, tvrtka je otkazala šest igara, a sedam drugih odgodila.

Početkom ovog tjedna izdavač serijala Assassin’s Creed predložio je i ukidanje 200 radnih mjesta u pariškom sjedištu. Prema francuskom radnom zakonodavstvu, takvi bi se rezovi provodili kroz proces tzv. kolektivnog sporazumnog raskida koji zahtijeva suglasnost između poslodavca i sindikata, piše Engadget.