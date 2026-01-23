„Zakopana čuda“ ponovno na Arsenovoj pozornici: poetičan tekst koji hrani ljubav

Kazališni film uživo – vizualno snažan, emotivno ogoljen i univerzalno prepoznatljiv. Tim se opisom novog kazališnog dramskog uratka uoči prosinačke praizvedbe u Šibeniku najavljivala predstava „Zakopana čuda“. Sada kada je zaživjela na sceni, uvjerili smo se kako su Jelena Graovac Lučev i Leon Lučev, pod redateljskom palicom Nine Violić, svojom izvedbom zaista publiku uvukli u vrtlog životnih emocija i potpuno uspjeli prenijeti snažan manifest ljubavi dramskog teksta Monike Herceg. Zašto baš njezin tekst, što žele prenijeti publici i sve o nastanku predstave doznali smo u razgovoru s Ninom, Jelenom i Leonom.

Leone, zašto ste za praizvedbu predstave izabrali baš Šibenik i Kuću umjetnosti Arsen?

Leon: Prvo, htio bih se zahvaliti Ministarstvu kulture RH, Gradu Šibeniku, Šibensko- kninskoj županiji, Nacionalnom parku Krka na čijim lokacijama smo snimali dio predstave, Centru Dalmare, Tvrđavi kulture Šibenik i njihovoj Kući Umjetnosti Arsen, Turističkoj zajednici Šibenik, CeKaTe-u Zagreb, i još dosta ljudi čija podrška nam je pomogla i pomaže u realizaciji ove predstave. t a h t je osnovan u Šibeniku, od otvaranja Kuće umjetnosti Arsen surađujemo s njom - osjećam taj prostor posvećenim već Arsenovim imenom, i imao sam potrebu da „Zakopana čuda“ svoju premijeru imaju u Šibeniku.

Kako ste se odlučili za tekst Monike Herceg? Jeste li, pročitavši njezinu dramu, pomislili da može poslužiti kao predložak za predstavu ili ste htjeli zajedno stvoriti kazališni komad pa krenuli u potragu za odgovarajućim tekstom?

JELENA: Leon Lučev i ja smo 2024. osnovali Umjetničku organizaciju _t a h t, usmjerenu na umjetnost, edukaciju i produkciju, u sklopu koje djeluje i kazališna družina _ t a h t. Za prvi kazališni projekt, u kojem sudjelujemo i kao glumci i kao producenti, željeli smo odabrati tekst koji će na neki način biti manifest onoga iz čega i zbog čega smo pokrenuli _t a h t. Nakon iščitavanja dosta sjajnih tekstova, odabrali smo Monikina „Zakopana čuda“ jer se bavi ljubavlju, a ljubav je ono što nas najviše zanima. U ovom tekstu sam prepoznala neku uzbudljivu poziciju naivnosti iz koje je moguće krenuti. Tekst je nakon čitanja djelovao magično, ali i dovoljno otvoreno da nisam pojma imala gdje nas sve može odvesti.

LEON: Meni je prvo čitanje „Zakopanih čuda“ ostavilo dojam teksta koji mi je sadržajno jako blizak, a na nivou kazališne forme kompletno nepoznat. Jelena i ja smo pričali nakon čitanja i osjećaj oko teksta nam je bio sličan. Nešto blisko i nepoznato. Što je za nas bio dovoljan poticaj da se upustimo u to. Uz to, tekst je iznimno poetičan, što je izazovno za igru i uzbudljivo za živjeti na sceni.

Nina, predstava „Zakopana čuda“ Vaša je prva kazališna predstava u ulozi redateljice. Kako je došlo do suradnje s Jelenom Graovac Lučev i Leonom Lučevom?

NINA: Jelena i Leon su mi predložili da režiram Monikin tekst za njih. S obzirom da ih volim kao glumce, i još više kao ljude, nisam odmah rekla ne. I onda sam još jednom, u miru, pročitala „Zakopana čuda“ i shvatila da to baš jako želim raditi i to baš s njima.

Nije Vam ovo prvi put da se susrećete s tekstom Monike Herceg – glumili ste u predstavi zagrebačkog HNK-a nastaloj prema njezinom dramskom prvijencu „Gdje se kupuju nježnosti“, izabranom tada među čak 166 drama. Je li sada režiranje predstave prema njezinom tekstu bio svojevrsni izazov?

NINA: Da, bio je. Kad smo radili „Gdje se kupuju nježnosti“, upoznala sam Moniku i taj njezin punk i tu njezinu bol i krhkost. Za ovu predstavu to mi je bilo jako važno, jer su „Zakopana čuda“ vrlo osoban tekst i bilo bi mi nemoguće da ne razumijem osobu koja stoji iza toga. Ali taj moj riječki prijeratni punk i taj njezin poslijeratni petrinjski punk u stvari su neka baza iz koje sam ušla u ovo.

U slučaju predstave „Zakopana čuda“ Vi i Leon Lučev našli ste se u sličnim ulogama kao i prije 7 godina, ali na suprotnim stranama – tada ste Vi glumili u njegovom redateljskom prvijencu, kratkometražnom filmu „Malo se sjećam tog dana“. I Vi ste se proteklih godina okušali kao filmska redateljica. Koja Vam je uloga draža – Nina glumica ili Nina redateljica? Ili jednostavno svaka nosi svoju draž…..

NINA: Prvenstveno, glumica sam i nikad to neću prestati biti, a kad god bi se upustila u režiranje, to je bila neka moja potreba da nešto novo istražujem. Nikad nisam sebe doživljavala kao redateljicu, ali zato čovjek valjda ima ljude s kojima se prepoznaješ pa oni vide nešto što ti nisi vidio, kao što su to vidjeli Leon i Jelena.