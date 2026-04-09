Interaktivne radionice i znanstveni eksperimenti: U Rijeci se u subotu održava STEM piknik

Program u subotu od 10 do 15 sati donosi sadržaje za sve uzraste, a priređuju ga znanstvenici, studenti, edukatori i udruge iz Rijeke i šire. Cilj je na zabavan i pristupačan način približiti znanost, tehnologiju i zdrav život djeci i mladima , a posjetitelje očekuje više od 40 radionica i demonstracija koje potiču učenje kroz igru, istraživanje i osobno iskustvo.

Ovogodišnje izdanje stavlja poseban naglasak na temu zdravlja, te će posjetitelji imati priliku istražiti kako znanost, tehnologija i suvremena istraživanja oblikuju naš svakodnevni život i dobrobit , rečeno je na konferenciji za novinare.

Organizatora manifestacije izvršna direktorica Centra tehničke kulture Zagorka Prce Veseli ustvrdila je da je uspjeh te manifestacije rezultat predanog rada brojnih partnera i suradnika koji iz godine u godinu doprinose njezinu razvoju i rastu.

Neki od dijelova programa su radionica 'Prehrana i zdravlje' Udruge za djecu i mlade 'Čarobni svijet', radionica 'Ljudska osjetila – istražimo ih zajedno', interaktivni štand Fakultet biotehnologije i razvoja lijekova pod nazivom 'Mušice u pokretu!', na kojem će pokazati kako prehrana utječe na ponašanje i energiju živih organizama.

Održat će se i radionica izrade 'genetskih narukvica' Medicinskog fakulteta u Rijeci, čime se približava genetika i istraživanje nasljednih osobina. Phronesis – Centar za mentalnu snagu djece i mladih donosi jedinstvenu izložbu o mozgu, mislima i emocijama uz biofeedback mjerenja, a studenti psihologije iz Udruge studenata psihologije 'Psirius' kroz kreativne radionice pomoći djeci razumjeti i izraziti vlastite emocije.

Velik dio programa posvećen je prirodi, okolišu i održivosti, u čemu sudjeluju Prirodoslovni muzej Rijeka, Zajednica tehničke kulture Zadarske županije, CTK Rijeka, Građevinski fakultet u Rijeci i Akademsko astronomsko društvo Rijeka.

Sudionici će moći sudjelovati u nizu interaktivnih aktivnosti koje potiču inovacije i približavaju tehnologiju, a za najmlađe i obitelji priređuju se radionica objašnjavanja načela matematike i fizike pomoću Lego kockica, radionica izrade mjehurića od pjene, kvizovi i druge igre.