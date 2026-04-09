ZA SVE GENERACIJE

Interaktivne radionice i znanstveni eksperimenti: U Rijeci se u subotu održava STEM piknik

L. Š. / Hina

09.04.2026 u 15:53

Ilustracija
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Četvrto izdanje STEM piknika, kulturno-zabavno-edukacijskog događanja namijenjenog popularizaciji STEM područja za sve generacije, održat će se u subotu 11. travnja u riječkom Art-kvartu Benčić, najavljeno je u četvrtak

Ovogodišnje izdanje stavlja poseban naglasak na temu zdravlja, te će posjetitelji imati priliku istražiti kako znanost, tehnologija i suvremena istraživanja oblikuju naš svakodnevni život i dobrobit, rečeno je na konferenciji za novinare.

Program u subotu od 10 do 15 sati donosi sadržaje za sve uzraste, a priređuju ga znanstvenici, studenti, edukatori i udruge iz Rijeke i šire. Cilj je na zabavan i pristupačan način približiti znanost, tehnologiju i zdrav život djeci i mladima, a posjetitelje očekuje više od 40 radionica i demonstracija koje potiču učenje kroz igru, istraživanje i osobno iskustvo.

Organizatora manifestacije izvršna direktorica Centra tehničke kulture Zagorka Prce Veseli ustvrdila je da je uspjeh te manifestacije rezultat predanog rada brojnih partnera i suradnika koji iz godine u godinu doprinose njezinu razvoju i rastu.

Neki od dijelova programa su radionica 'Prehrana i zdravlje' Udruge za djecu i mlade 'Čarobni svijet', radionica 'Ljudska osjetila – istražimo ih zajedno', interaktivni štand Fakultet biotehnologije i razvoja lijekova pod nazivom 'Mušice u pokretu!', na kojem će pokazati kako prehrana utječe na ponašanje i energiju živih organizama.

Održat će se i radionica izrade 'genetskih narukvica' Medicinskog fakulteta u Rijeci, čime se približava genetika i istraživanje nasljednih osobina. Phronesis – Centar za mentalnu snagu djece i mladih donosi jedinstvenu izložbu o mozgu, mislima i emocijama uz biofeedback mjerenja, a studenti psihologije iz Udruge studenata psihologije 'Psirius' kroz kreativne radionice pomoći djeci razumjeti i izraziti vlastite emocije.

Velik dio programa posvećen je prirodi, okolišu i održivosti, u čemu sudjeluju Prirodoslovni muzej Rijeka, Zajednica tehničke kulture Zadarske županije, CTK Rijeka, Građevinski fakultet u Rijeci i Akademsko astronomsko društvo Rijeka.

Sudionici će moći sudjelovati u nizu interaktivnih aktivnosti koje potiču inovacije i približavaju tehnologiju, a za najmlađe i obitelji priređuju se radionica objašnjavanja načela matematike i fizike pomoću Lego kockica, radionica izrade mjehurića od pjene, kvizovi i druge igre.

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SOFTVER

SOFTVER

PRETJERIVANJE ILI?

PRETJERIVANJE ILI?

sigurnosni skandal

sigurnosni skandal

najpopularnije

Još vijesti