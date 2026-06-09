Kontrolor leta zakasnio na posao, avion kružio iznad Osijeka: Evo što ga čeka

Iz Hrvatske kontrole zračnog prometa potvrdili su da je incident sa zrakoplovom iz Londona uzrokovao kontrolor leta koji se nije na vrijeme pojavio na poslu. Zbog toga je avion sletio s 12 minuta zakašnjenja

Nakon što se doznalo da je avion na letu iz Londona za Osijek iznad slavonske metropole kružio punih 20 minuta, razlog zbog kojeg se to dogodilo šokirao je javnost. "Preliminarnom internom provjerom utvrđeno je da je uzrok događaja bio individualni propust radnika, odnosno njegov nepravovremeni dolazak u smjenu. Naglašavamo da je riječ o izoliranom događaju. Nakon što je nepravilnost uočena, situacija je žurno i učinkovito riješena primjenom propisanih procedura te je zrakoplov sigurno sletio u Zračnu luku Osijek s ukupnim kašnjenjem od 12 minuta”, odgovorili su iz Hrvatske kontrole zračne plovidbe za SiB.hr.

Disciplinski postupak Za Dnevnik.hr su potvrdili da će protiv neodgovornog kontrolora leta pokrenuti disciplinski postupak. Dodaju da je avion cijelo vrijeme bio na vezi s kontrolom leta u Zagrebu. "On nije mogao na vrijeme sletjeti budući da nije dobio potvrdu da je radnik u kontroli leta prisutan i iz tog razloga je morao napraviti dva kruga pri samom dolasku u Osijek, konkretno iznad Čepina. Mi smo odreagirali onako kako trebamo. Mi imamo svoj opis posla koji trebamo odraditi - prihvat te otprema zrakoplova, putnika i prtljage. Kada je došlo do toga, naravno da smo mi to sve odradili. U nijednom trenutku sigurnost putnika, posade i zrakoplova nije bila upitna", rekao je Tihomir Pejin, direktor Zračne luke Osijek, mnogima poznatiji kao bivši nogometni sudac.