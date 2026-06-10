Što ako otkrijemo izvanzemaljce? Znanstvenici su donijeli nova pravila

Upravo zato je Odbor za potragu za izvanzemaljskom inteligencijom (SETI) pri Međunarodnoj astronautičkoj akademiji (IAA) usvojio opsežnu reviziju tzv. protokola nakon detekcije, skupa pravila koja određuju što znanstvenici trebaju učiniti ako otkriju uvjerljive dokaze o izvanzemaljskom životu, piše The Conversation.

Umjesto jednog velikog 'eureka' trenutka, prvi tragovi inteligentnog života izvan Zemlje mogli bi biti neobična anomalija u astronomskim podacima , nakon čega slijede mjeseci ili godine provjera, analiza i međunarodnih konzultacija.

Nema brzih zaključaka ni objava na društvenim mrežama

Prva verzija protokola donesena je još 2010. godine, kada društvene mreže nisu imale današnji utjecaj, a potraga za izvanzemaljskim civilizacijama bila je znatno ograničenija.

Danas je situacija bitno drukčija. Znanstvenici više ne traže samo umjetne radijske signale iz svemira te se sve više pažnje posvećuje mogućim tragovima napredne tehnologije izvanzemaljskih civilizacija, poput golemih struktura za prikupljanje energije zvijezda ili drugih neuobičajenih astronomskih pojava.

No širenje dezinformacija, društvenih mreža i tehnologija poput deepfakeova povećalo je rizik da neprovjerena tvrdnja o izvanzemaljcima izazove globalnu paniku ili masovno širenje netočnih informacija.

Zato nova pravila naglašavaju jedno načelo, a to je da, ako uoči sumnjiv signal, prva zadaća znanstvenika nije objaviti vijest svijetu, već pokušati dokazati da je pogriješio. Svako potencijalno otkriće morat će potvrditi više neovisnih institucija koristeći različite instrumente i metode promatranja.

Tek kada znanstvena zajednica postigne konsenzus da je signal vjerodostojan, informacija će biti objavljena javnosti.

Potpuna transparentnost nakon potvrde i zaštita istraživača

Nova pravila dopuštaju da se postupak provjere odvija bez javnih objava da bi se izbjegle lažne uzbune. No nakon potvrde otkrića svi podaci, korišteni računalni kodovi i metode analize trebali bi biti javno dostupni znanstvenicima diljem svijeta, ali i široj javnosti.

Cilj je omogućiti neovisnu provjeru rezultata i izbjeći sumnje u vjerodostojnost otkrića, a jedna od novosti u protokolima odnosi se i na zaštitu samih istraživača.

Autori dokumenta upozoravaju da su znanstvenici posljednjih godina sve češće izloženi internetskom uznemiravanju, prijetnjama i objavljivanju osobnih podataka. Institucije se stoga pozivaju da osiguraju profesionalnu, fizičku i digitalnu zaštitu istraživača koji bi se mogli naći u središtu jednog od najvećih otkrića u povijesti.

Problem stvaraju i naši sateliti

Protokoli se bave i problemom radijskih smetnji. Frekvencije koje znanstvenici koriste za osluškivanje mogućih izvanzemaljskih signala sve su opterećenije ljudskom tehnologijom – od mobilnih mreža i radara do golemih satelitskih konstelacija poput SpaceX-ovog sustava Starlink.

Zato dokument poziva na međunarodnu suradnju da bi se zaštitili radijski pojasevi u kojima bi potencijalni signal mogao biti otkriven.

Smijemo li odgovoriti izvanzemaljcima?

Možda najkontroverznije pitanje nije kako pronaći izvanzemaljce, već što učiniti ako ih pronađemo. U znanstvenoj zajednici već godinama traje rasprava o programu METI (Messaging Extraterrestrial Intelligence), koji zagovara aktivno slanje poruka drugim civilizacijama.

Novi protokoli zadržavaju raniji stav: čovječanstvo ne bi smjelo odgovoriti na eventualni izvanzemaljski signal bez širih međunarodnih konzultacija.

Odluka o tome kako predstaviti Zemlju nekoj drugoj civilizaciji, smatraju autori dokumenta, ne može biti prepuštena pojedinoj državi, organizaciji ili znanstvenom timu. Takve odluke trebale bi se donositi u međunarodnim institucijama poput Ujedinjenih naroda ili drugih globalno reprezentativnih tijela.

Kako bi se bolje upravljalo mogućim posljedicama takvog otkrića, SETI odbor osniva i stalno pododbor za aktivnosti nakon detekcije, a u njemu neće sjediti samo astronomi i fizičari, nego i stručnjaci za etiku, pravo, društvene znanosti i komunikacije.

Njihova zadaća bit će procjena dugoročnih društvenih, političkih i kulturnih posljedica eventualnog kontakta s inteligentnim životom izvan Zemlje. Revidirani protokoli već su usvojeni u Međunarodnoj astronautičkoj akademiji, a tijekom godine bit će predstavljeni i drugim relevantnim organizacijama. Znanstvenici se nadaju da će ih razmotriti i Ujedinjeni narodi.