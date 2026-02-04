Nadahnuće mladima: Hrvatska bira 'Inženjerku godine'

U protekle tri godine pristiglo je gotovo 200 prijava inženjerki iz raznih sektora – od IT industrije i građevinske do prehrambene i kemijske industrije – naglašeno je na današnjem otvaranju natječaja održanom u suradnji s tvrtkom Infobip, čija je zaposlenica Anja Hula Inženjerka godine 2025. Na događanju su se okupile predstavnice finalistica dosadašnjih izdanja izbora te predstavnici partnerskih tvrtki i institucija.

Uz Anju Hula, projekt su podržale i Lada Kovjanić, Inženjerka godine 2024., softverska inženjerka i vlasnica tvrtke Axolit Solutions; te Snježana Miliša, Inženjerka godine 2023., koja je sudjelovala u razvoju najbržeg električnog automobila na svijetu Nevera, a danas kroz vlastitu tvrtku Merlin Hat potiče razvoj tehnoloških start-upova.

'Tehnologija se mijenja brže nego ikad, a umjetna inteligencija postaje ključni pokretač inovacija u svim sektorima. U tom kontekstu, Infobip razvoj AI-ja shvaća kao strateški prioritet te ćemo nastaviti stvarati rješenja koja ne samo da unapređuju poslovanje, već i oblikuju društvo u kojem živimo. Važno je da u tome potičemo i nove generacije, a posebno djevojke. Vidjeti žene koje vode projekte, razvijaju tehnologije i donose odluke daje mladima priliku da sanjaju i vjeruju u vlastite mogućnosti. Inovacije nisu rezervirane za odabrane – one su za znatiželjne, hrabre i one željne znanja', izjavila je Anja Hula.

Inspiracija za budućnost

Hrvatska se s 39 posto žena koje diplomiraju u STEM područjima svrstava među natprosječne zemlje u Europskoj uniji – čiji je prosjek 33 posto. Iako iz godine u godinu raste udio studentica na STEM studijima, u područjima elektrotehnike i strojarstva i dalje postoji znatan nerazmjer. Također, broj mladih koji se odlučuju za STEM zanimanja još uvijek ne prati potrebe gospodarstva i konkurentnost hrvatskih tvrtki na domaćem i međunarodnom tržištu.

'Hrvatskom gospodarstvu trebaju vrhunski inženjerski talenti, a bez većeg uključivanja žena taj potencijal ostaje neiskorišten. ‘Inženjerka godine’ nije simbolična inicijativa, nego konkretan doprinos jačanju baze stručnjaka koji će u budućnosti nositi industrijski i tehnološki razvoj zemlje. Zato pozivamo i druge inspirativne žene da se priključe ovoj zajednici inženjerki', rekla je inicijatorica natječaja Medeja Lončar, predsjednica uprave Siemens Hrvatska d.d.

'Inicijativom Inženjerka godine želimo istaknuti izvrsnost, stručnost i predanost žena u STEM području te pokazati da mladi, obrazovani ljudi u Hrvatskoj imaju priliku graditi vrhunsku karijeru i oblikovati budućnost zemlje. U Komori vjerujemo da su suradnja gospodarstva i obrazovanja, otvorenost za inovacije te hrabrost za njihovu primjenu ključni za razvoj društva', poručio je Kristijan Kovač, potpredsjednik Komore.

Promocija inženjerstva

Svake se godine bira deset inženjerki, među kojima jedna postaje 'Inženjerka godine'. To su stručnjakinje koje svojim radom i osobnošću inspiriraju mlade, posebno učenice srednjih škola, za STEM studij i inženjerske karijere. U izboru se vrednuju ne samo profesionalna postignuća, već i potencijal za uzor te doprinos tehnologiji, inovacijama i društvu.

Proglašenje u svibnju

Do 4. ožujka svoje kandidatkinja za Inženjerku godine 2026. mogu prijaviti pojedinci, tvrtke u kojima rade ili same inženjerke, putem prijavnog obrasca na mrežnoj stranici projekta. Žiri će među pristiglim prijavama odabrati deset finalistica koje će biti predstavljene javnosti u travnju, dok će se proglašenje Inženjerke godine 2026. održati 12. svibnja u Zagrebu.