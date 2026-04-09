Želite li ući u videoigru? Sony će vam to omogućiti

Projekt je zasad u ranoj fazi i pokreće se postupno kroz promotivne aktivnosti. Prvi korak uključuje svojevrsno natjecanje povezano s igrom Gran Turismo 7 , u kojem će jedan odabrani igrač dobiti priliku pojaviti se u igri. Ipak, ta prisutnost bit će ograničena – lice pobjednika bit će korišteno kao portret lika, a moći će i dizajnirati logo i izgled vozila.

Sony je predstavio neobičnu inicijativu pod nazivom The Playerbase , program koji korisnicima omogućuje da se digitalno skeniraju i potencijalno uključe u neke igre za PlayStation. Ideja predstavlja zanimljiv spoj gejminga i personalizacije, nudeći fanovima priliku da doslovno postanu dio virtualnih svjetova koje inače samo igraju.

Odabrani sudionik također će dobiti putovanje u Los Angeles, gdje će proći kroz detaljno 3D skeniranje cijelog tijela. Međutim Sony još nije precizirao kako će se ti podaci koristiti u budućnosti, osobito s obzirom na to da Gran Turismo 7 ne uključuje klasične likove u punoj veličini koji se slobodno kreću svijetom igre.

Proces prijave za sudjelovanje nije jednostavan: osim standardnog obrasca, kandidati moraju proći dodatne korake poput videointervjua, a program je otvoren za igrače iz više regija, uključujući Ameriku, Europu, Aziju, Južnu Afriku i Australiju, što ukazuje na globalne ambicije projekta.

Iako taj koncept može biti privlačan fanovima koji žele osobniji doživljaj igranja, ostaje otvoreno pitanje njegove šire primjene. Jedan od izazova za Sony je to što u trenutnoj generaciji konzole nisu izbacili baš puno naslova prve strane, što bi moglo usporiti implementaciju ovakvih ideja u većem broju igara, piše Engadget.