Četiri mjeseca poslije: Australija traži potporu drugih država u zabrani društvenih mreža za mlade

Australija je u prosincu 2025. godine postala prva država na svijetu koja je uvela ograničenja za njihovu upotrebu, efektivno zabranjujući osobama mlađim od 16 godina popularne platforme poput TikToka i YouTubea, što je potaknulo slične napore u Europi.

Veleposlanik Australije pri Europskoj uniji Angus Campbell zatražio je podršku drugih država te globalni pokret za promjenu normi i zakona o tome kako djeca koriste društvene mreže.

No australski regulator zadužen za provođenje zabrane priznao je da postoji 'značajna zabrinutost' oko toga kako se društvene mreže pridržavaju ograničenja četiri mjeseca nakon što su stupila na snagu. Campbell je uvjeren da bi podrška i sudjelovanje više država rezultirali značajnijim i trajnijim promjenama u dizajnerskom ponašanju velikih tehnoloških tvrtki.

Više europskih država radi na uvođenju zabrana društvenih mreža za mlade. Francuska predvodi s nacrtom zakona koji će stupiti na snagu već u rujnu, a Europski parlament također je pozvao Europsku komisiju na predlaganje sustava koji bi vrijedio za cijelu Uniju.

To se događa iako australske mjere, po priznanju vlasti, još nisu uspjele držati većinu djece podalje od društvenih mreža, a ni izvješća o štetama online nisu znatno smanjena. Otkriveni su značajni nedostaci u provedbi zabrane, uključujući platforme koje dopuštaju, pa čak i potiču djecu na isprobavanje više načina na koje zaobići mjere zaštite poput provjere dobi.

Unija pozorno prati što radi Australija

Australske vlasti najavile su istrage o usklađenosti Facebooka, Instagrama, Snapchata, TikToka i YouTubea, kao i aktivnije mjere provedbe zakona. Mrkvu bi tako trebala zamijeniti batina. 'Unija pozorno prati ono što se događa u Australiji', rekla je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.

Indonezija i Brazil – s ukupnom populacijom od oko 600 milijuna ljudi – uveli su ograničenja za osobe mlađe od 16 godina u ožujku.

Indonezijska zabrana obuhvaća platforme koje se smatra 'većim rizikom', uključujući YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X i Roblox, a Brazil traži povezivanje korisničkih računa osoba mlađih od 16 godina s računom zakonskog skrbnika.

Stručnjaci koji prate utjecaj australske zabrane upozoravaju da Unija ne bi trebala zauzeti univerzalan pristup provjeri dobi. Svaka platforma treba određeno vrijeme za prilagodbu metoda provjere dobi svojim 'specifičnim operativnim kontekstima', navedeno je u istraživačkom radu pripremljenom za Australski institut za međunarodne poslove.

No Komisija, sa šest država članica Unije - uključujući Francusku i Grčku - testira metodu provjere dobi, za koju se nada da će postati standard, piše Politico.