Ako bi Zelenski pristao na ovaj zahtjev, za Ukrajinu bi to bilo ravno kapitulaciji

"Zahvalan sam im na spremnosti da se u nadolazećim tjednima što je više moguće posvete oživljavanju diplomacije usmjerene na okončanje ruskog rata protiv Ukrajine“, objavio je Zelenskij na društvenim mrežama nakon poziva.

"Svjesni smo da je pozornost svijeta sada na situaciji s Iranom. Ali naš zajednički cilj mira u Europi i dalje je na dnevnom redu“, nastavio je, dodajući da je vodio „vrlo pozitivan“ razgovor dok je bio u zračnoj luci u moldavskoj prijestolnici Kišinjevu.

"Razgovarali smo o izgledima u kontekstu samita G7 (koji se očekuje u Francuskoj sredinom lipnja) i drugih događaja u lipnju“, ispričao je, dodajući da je svojim sugovornicima pružio informacije o „namjerama“ Moskve, prenosi AFP.