Dok se OpenAI priprema za izlazak na burzu, njegova druga tvrtka dijeli otkaze

Tvrtka je najpoznatija po kontroverznom projektu World (nekadašnji Worldcoin), koji koristi uređaj nazvan Orb za skeniranje šarenice oka i stvaranje jedinstvenog digitalnog identiteta u svrhu 'osiguravanja da je korisnik prava osoba'.

Dok se OpenAI priprema za izlazak na burzu nakon podnošenja povjerljive prijave za IPO , druga tvrtka povezana s izvršnim direktorom OpenAI-ja Samom Altmanom navodno prolazi kroz restrukturiranje. Prema izvješću Business Insidera, Tools for Humanity, čiji je Altman suosnivač i predsjednik uprave , otpušta zaposlenike dok pokušava povećati prihode i pronaći održiv poslovni model, piše Tech Crunch .

Milijarde ulaganja, nejasni prihodi

Projekt je privukao ulaganja fondova poput Andreessen Horowitza i Bain Capitala, a procijenjena vrijednost tvrtke dosegnula je oko 2,5 milijardi dolara. Unatoč tome, zbog nejasnog plana i vrlo sumnjivih ambicija, neuspjeh kompanije reflektirao se na prihode i posredno tome - 'optimizaciju' radne snage.

Altmanov World ima probleme i sa zakonom. U pojedinim državama korisnici su dobivali kriptovalutu u zamjenu za biometrijske podatke, što je izazvalo kritike regulatora, dok je Kenija čak privremeno zabranila djelovanje projekta zbog zabrinutosti za privatnost i financijsku sigurnost. Južna Koreja je tvrtki izrekla i novčanu kaznu zbog navodnog kršenja propisa o zaštiti podataka.

Projekt je otvorio raspravu o tome koliko su građani spremni ustupiti osjetljive biometrijske podatke u zamjenu za digitalne usluge ili financijske poticaje. Za razliku od lozinki, podaci poput uzorka šarenice ne mogu se promijeniti ako dođe do zlouporabe, zbog čega stručnjaci traže visoke standarde sigurnosti i transparentnosti.