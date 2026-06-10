Počinje cjenovni rat za korisnike AI-a: Google drastično snizio pretplate

Borba za korisnike umjetne inteligencije ulazi u novu fazu - Google je snizio cijenu svoje osnovne AI pretplate i tako pojačao pritisak na OpenAI i ostale konkurente. Mjesečno će se za Google AI Plus sada plaćati 4,99 dolara, a ne više 7,99. Također, korisnici će za tu cijenu dobiti dvostruko više prostora za pohranu, a on se povećava s 200 na 400 gigabajta
Promjena se odnosi na paket Google AI Plus, predstavljen početkom godine kao najpovoljnija pretplata na AI na američkom tržištu, a namijenjen je prije svega pojedincima i studentima, ne i poslovnim korisnicima.
Uz dodatni prostor za pohranu, pretplata uključuje pristup Googleovim AI alatima, primjerice alatu za generiranje videa pomoću Omni Flasha, kreativnoj platformi Flow te istraživačkom asistentu NotebookLM. Korisnicima kojima trebaju naprednije mogućnosti i veća ograničenja korištenja i dalje su dostupni skuplji paketi AI Pro i AI Ultra.
Analitičari smatraju da taj potez ima mnogo šire posljedice za industriju umjetne inteligencije. Dosad se vodeći AI igrači u SAD-u uglavnom nisu natjecali cijenama, već kvalitetom modela i funkcionalnostima, a Googleov potez mogao bi označiti početak otvorenog cjenovnog rata, piše TechCrunch.
Chi-Hua Chien, suosnivač i partner investicijske tvrtke Goodwater Capital, smatra da ulazimo u novu fazu razvoja tržišta u kojoj se AI infrastruktura postupno pretvara u robu široke potrošnje.
Prema njegovu mišljenju, Google ima značajnu prednost zahvaljujući svojoj infrastrukturi, golemoj korisničkoj bazi i mogućnosti povezivanja AI usluga s drugim proizvodima. Upravo bi te prednosti mogle dugoročno smanjiti profitne marže kompanijama koje se oslanjaju isključivo na razvoj modela umjetne inteligencije.
OpenAI i Anthropic pod pritiskom
Chien povlači paralelu s ranim razdobljem interneta, kada su dominantni infrastrukturni igrači poput Cisca, Oraclea ili Nortela imali ključnu ulogu, ali su s vremenom izgubili dio tržišne moći kako su njihove tehnologije postale standardizirane.
Sličan scenarij sada vidi i u AI industriji. 'Tvrtke poput OpenAI-a ili Anthropica još će neko vrijeme puno vrijediti, ali dugoročno će se i njihove usluge sve više pretvarati u robu koju će korisnici birati prvenstveno prema cijeni', smatra Chien.
OpenAI i Anthropic nedavno su predali dokumentaciju za izlazak na burzu. Potencijalni investitori stoga će pažljivo pratiti može li industrija zadržati visoke valuacije u okruženju sve agresivnije cjenovne konkurencije.
Model iz Indije stigao u SAD
Googleov potez nije nastao preko noći. Cjenovni rat već se gotovo godinu dana razvija na tržištima u razvoju, osobito u Indiji, jednom od najbrže rastućih tržišta za AI usluge.
OpenAI je još prošlog kolovoza ondje predstavio paket ChatGPT Go po cijeni od oko 4,60 dolara mjesečno, a on je znatno jeftiniji od standardne pretplate za ChatGPT Plus koja košta 20 dolara. Google je nekoliko mjeseci kasnije odgovorio pretplatom ispod pet dolara za indijske korisnike.
Najnovije sniženje u SAD-u pokazuje da je strategija privlačenja korisnika niskim cijenama sada stigla i na najveće svjetsko tržište umjetne inteligencije. Za sada se Anthropic ne uključuje u utrku te, za razliku od Googlea i OpenAI-a, još nije ponudio jeftinije lokalne pretplate niti poseban paket.