Počinje cjenovni rat za korisnike AI-a: Google drastično snizio pretplate

Uz dodatni prostor za pohranu, pretplata uključuje pristup Googleovim AI alatima, primjerice alatu za generiranje videa pomoću Omni Flasha , kreativnoj platformi Flow te istraživačkom asistentu NotebookLM. Korisnicima kojima trebaju naprednije mogućnosti i veća ograničenja korištenja i dalje su dostupni skuplji paketi AI Pro i AI Ultra.

Promjena se odnosi na paket Google AI Plus, predstavljen početkom godine kao najpovoljnija pretplata na AI na američkom tržištu, a namijenjen je prije svega pojedincima i studentima, ne i poslovnim korisnicima.

Analitičari smatraju da taj potez ima mnogo šire posljedice za industriju umjetne inteligencije. Dosad se vodeći AI igrači u SAD-u uglavnom nisu natjecali cijenama, već kvalitetom modela i funkcionalnostima, a Googleov potez mogao bi označiti početak otvorenog cjenovnog rata, piše TechCrunch.

Chi-Hua Chien, suosnivač i partner investicijske tvrtke Goodwater Capital, smatra da ulazimo u novu fazu razvoja tržišta u kojoj se AI infrastruktura postupno pretvara u robu široke potrošnje.

Prema njegovu mišljenju, Google ima značajnu prednost zahvaljujući svojoj infrastrukturi, golemoj korisničkoj bazi i mogućnosti povezivanja AI usluga s drugim proizvodima. Upravo bi te prednosti mogle dugoročno smanjiti profitne marže kompanijama koje se oslanjaju isključivo na razvoj modela umjetne inteligencije.

OpenAI i Anthropic pod pritiskom

Chien povlači paralelu s ranim razdobljem interneta, kada su dominantni infrastrukturni igrači poput Cisca, Oraclea ili Nortela imali ključnu ulogu, ali su s vremenom izgubili dio tržišne moći kako su njihove tehnologije postale standardizirane.

Sličan scenarij sada vidi i u AI industriji. 'Tvrtke poput OpenAI-a ili Anthropica još će neko vrijeme puno vrijediti, ali dugoročno će se i njihove usluge sve više pretvarati u robu koju će korisnici birati prvenstveno prema cijeni', smatra Chien.

OpenAI i Anthropic nedavno su predali dokumentaciju za izlazak na burzu. Potencijalni investitori stoga će pažljivo pratiti može li industrija zadržati visoke valuacije u okruženju sve agresivnije cjenovne konkurencije.

Model iz Indije stigao u SAD

Googleov potez nije nastao preko noći. Cjenovni rat već se gotovo godinu dana razvija na tržištima u razvoju, osobito u Indiji, jednom od najbrže rastućih tržišta za AI usluge.

OpenAI je još prošlog kolovoza ondje predstavio paket ChatGPT Go po cijeni od oko 4,60 dolara mjesečno, a on je znatno jeftiniji od standardne pretplate za ChatGPT Plus koja košta 20 dolara. Google je nekoliko mjeseci kasnije odgovorio pretplatom ispod pet dolara za indijske korisnike.

Najnovije sniženje u SAD-u pokazuje da je strategija privlačenja korisnika niskim cijenama sada stigla i na najveće svjetsko tržište umjetne inteligencije. Za sada se Anthropic ne uključuje u utrku te, za razliku od Googlea i OpenAI-a, još nije ponudio jeftinije lokalne pretplate niti poseban paket.