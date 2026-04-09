FOTO Zagreb u znaku znanosti: Počeo najveći MUZZA tjedan dosad

'Kada netko kaže da djeca nisu zainteresirana za znanost i znanje – ja to opovrgavam', poručila je Đurđica Protić, predsjednica Udruge MUZZA otvarajući 5. MUZZA tjedan znanosti, jedan od najvećih edukativnih događaja za djecu i mlade u Hrvatskoj, koji i ove godine okuplja tisuće posjetitelja s ciljem popularizacije znanosti kroz interaktivno iskustvo, navodi se u priopćenju te udruge

Istaknula je da projekt kontinuirano raste te da je ovogodišnje izdanje najveće dosad, s rekordnim brojem izlagača, sudionika i volontera što potvrđuje važnost približavanja znanosti mladima na drugačiji način. 'U protekle četiri godine više od 40.000 djece prošlo je kroz naše programe, što jasno pokazuje da znanost može biti zanimljiva i inspirativna', poručila je Protić dodajući da ako djeci približimo znanost na interaktivan i zanimljiv način, ne kroz knjige nego kroz iskustvo, interes je ogroman. Tijekom četverodnevnog programa, od 9. do 12. travnja, očekuje se više od 15.000 posjetitelja, uz sudjelovanje 44 izlagača, 23 fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te organizirane dolaske 50 škola iz cijele zemlje. Posjetitelje očekuje više od 160 radionica i preko 100 interaktivnih sadržaja koji obuhvaćaju teme od umjetne inteligencije do energije budućnosti. Sudjeluje i 500 studenata volontera i 150 profesora.

Svečanom otvorenju nazočili su i predstavnici akademske zajednice i državnih institucija. Prorektor Sveučilišta u Zagrebu, Tomislav Josip Mlinarić, istaknuo je kako je uključivanje Sveučilišta u ovakve inicijative prirodan korak. 'Popularizacija znanosti mora početi od najranije dobi. Važno je djecu naučiti kako razmišljati, kako postavljati pitanja i kako tražiti odgovore', rekao je i dodao da ovakvim inicijativama žele mlade zadržati u Hrvatskoj. Naglasio je i da ovakvi programi imaju dugoročan značaj za društvo. 'Ako želimo kvalitetno visoko obrazovanje i snažnu znanstvenu zajednicu, moramo već danas raditi s najmlađima. Upravo ovdje stvaramo temelje za buduće generacije studenata i istraživača', dodao je Mlinarić. U ime predsjednika Vlade RH državni tajnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Nikola Mrvac, je naglasio važnost odgovornog odnosa prema znanju u suvremenom društvu. 'U vremenu umjetne inteligencije i brzog tehnološkog razvoja nije dovoljno samo imati znanje. Ključno je razumjeti kako ga koristiti i u čiju korist', istaknuo je. Posebno se obratio mladima, potaknuvši ih da zadrže znatiželju i istraživački duh. 'Budućnost ne pripada onima koji imaju sve odgovore, nego onima koji imaju hrabrost postavljati pitanja. Ne bojte se misliti, istraživati i čuditi se – upravo iz toga nastaju najveća otkrića', poručio je.

MUZZA Tjedan znanosti Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Lukša Marotti







