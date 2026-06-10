Spektakl na nebu ovog ljeta: Sve će biti vidljivo i iz Hrvatske, evo detalja

Rijedak kozmički događaj bit će vidljiv i u Hrvatskoj, a najimpresivnije će iskustvo doživjeti Španjolci i Portugalci, kojima će se dan na nekoliko trenutaka doslovno pretvoriti u noć
Dio Europljana moći će 12. kolovoza promatrati jednu od najimpresivnijih prirodnih pojava: potpunu pomrčinu Sunca. Bit će to prva potpuna pomrčina vidljiva s europskog kopna nakon gotovo dva desetljeća – posljednja je bila 2006. godine – a moći će joj svjedočiti milijuni ljudi diljem kontinenta, navodi Europska svemirska agencija (ESA).
Što je potpuna pomrčina Sunca?
Potpuna pomrčina nastaje kada se Mjesec nađe točno između Zemlje i Sunca te u potpunosti zakloni njegov disk. Na nekoliko sekundi ili minuta dan se pretvara u sumrak, temperatura zraka može se privremeno sniziti, a na nebu postaju vidljivi planeti i najsjajnije zvijezde.
Za promatrače u takozvanoj zoni totaliteta Sunce će nakratko potpuno nestati iza Mjeseca, a ostali dijelovi Europe vidjet će djelomičnu pomrčinu.
Gdje će se pomrčina najbolje vidjeti?
Putanja totalnosti protezat će se oko 8300 kilometara. Počet će iznad Arktika, proći blizu Sjevernog pola, zatim preko Grenlanda i Islanda te završiti iznad Portugala i sjeverne Španjolske.
Stanovnici Grenlanda moći će uživati u nešto više od dvije minute potpune pomrčine dok će promatrači u sjevernoj Španjolskoj imati znatno kraći spektakl, svega oko 20 sekundi. Kao i uvijek kod astronomskih promatranja, vremenski uvjeti mogli bi odigrati presudnu ulogu u tome.
U Španjolskoj će sjena Mjeseca prijeći preko Galicije i potom Balearskih otoka u trenutku u kojem se Sunce bude približavalo zalasku, što će pojačati dojam naglog prijelaza iz dana u noć.
Za one koji se nađu na putanji pomrčine ESA planira prijenos uživo iz Astrofizičkog opservatorija Javalambre u španjolskoj pokrajini Teruel.
Iz Hrvatske će se vidjeti djelomična pomrčina
Iako većina europskih država neće biti u zoni totaliteta, djelomična pomrčina bit će vidljiva na velikom području kontinenta. Stanovnici Hrvatske, Slovenije, Italije, Austrije, Njemačke, Francuske, Poljske, Mađarske, Češke i brojnih drugih zemalja moći će promatrati kako Mjesec zaklanja dio Sunčeva diska, a točan postotak zaklonjenosti ovisit će o lokaciji promatrača.
Kako piše portal Nebo, iz Hrvatske će se vidjeti djelomična pomrčina. Mjesec će početi prekrivati Sunce oko 19.25 sati i na samom zalasku na horizontu će biti vidljivo crveno 'odrezano' Sunce, u obliku polumjeseca. Pronađite mjesto s dobrim pogledom na zapadni horizont i nabavite naočale za promatranje pomrčine, jer trebat će vam za promatranje početne faze, a jednom kad Sunce dotakne horizont, ovisno o stanju atmosfere, možda će se moći vidjeti i golim okom.
Pomrčina neće biti jednako vidljiva iz svih dijelova Hrvatske. U trenutku u kojem dotakne horizont Sunce će u Osijeku i Splitu biti 48 posto zaklonjeno Mjesecom, u Zadru 64 posto, u Zagrebu 71 posto te u Puli 82 posto.
To znači da će stanovnici Istre i Kvarnera imati među najboljim pogledima u Hrvatskoj. Budući da su najbliži putanji pomrčine koja će prolaziti zapadnom Europom, ondje će Mjesec prekriti najveći dio Sunčeva diska. Dodatna prednost je otvoren pogled prema zapadnom horizontu iznad Jadrana jer će se pomrčina odvijati neposredno prije zalaska Sunca.
Povijesni događaj za Španjolsku
Astronomski stručnjaci ističu da će ovaj događaj imati posebno značenje za Španjolsku jer će to biti prva od tri značajne pomrčine koje će ova zemlja doživjeti između 2026. i 2028. godine.
Zbog povoljnog položaja i razvijene turističke infrastrukture očekuje se dolazak desetaka tisuća ljubitelja astronomije iz cijele Europe, a mnogi hoteli i smještajni kapaciteti u sjevernoj Španjolskoj već bilježe povećan interes za kolovoz.
Kako sigurno promatrati pomrčinu?
Stručnjaci upozoravaju da se Sunce nikada ne smije promatrati golim okom, osim tijekom kratkog razdoblja potpune pomrčine, kada je Sunčev disk u potpunosti zaklonjen. Kao i kod svake pomrčine, za sigurno promatranje potrebno je koristiti certificirane naočale za to, ručne solarne filtre, kao i teleskope ili dalekozore opremljene posebnim solarnim filtrima.
Valja napomenuti da obične sunčane naočale ne pružaju dovoljnu zaštitu i njihovo korištenje može dovesti do ozbiljnih oštećenja vida.
Prilika za znanstvena istraživanja
Pomrčine Sunca pružaju jedinstvenu priliku za proučavanje Sunčeve korone, vanjske atmosfere naše zvijezde. Tijekom ovogodišnjih događaja europski istraživači planiraju niz eksperimenata, uključujući lansiranje balona na velikim visinama radi fotografiranja Mjesečeve sjene i promatranja učinaka pomrčine na Zemljinu atmosferu.
Posebnu zanimljivost predstavlja pokušaj ponavljanja poznatog eksperimenta iz 1919. godine, kojim je potvrđena Einsteinova opća teorija relativnosti, odnosno zakrivljenje svjetlosti pod utjecajem gravitacije.
Kada je sljedeća potpuna pomrčina?
Ako možda propustite ovogodišnju pomrčinu Sunca, ne brinite se. Europljanima već 2. kolovoza 2027. godine dolazi nova te će se najbolje vidjeti iz južne Španjolske, sjeverne Afrike, Saudijske Arabije i Jemena. Ipak, pomrčina 12. kolovoza smatra se jednim od najvažnijih astronomskih događaja ovog desetljeća za Europu te će milijunima ljudi omogućiti rijetko iskustvo promatranja dana koji se na nekoliko trenutaka pretvara u noć.