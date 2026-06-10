Spektakl na nebu ovog ljeta: Sve će biti vidljivo i iz Hrvatske, evo detalja

Dio Europljana moći će 12. kolovoza promatrati jednu od najimpresivnijih prirodnih pojava: potpunu pomrčinu Sunca. Bit će to prva potpuna pomrčina vidljiva s europskog kopna nakon gotovo dva desetljeća – posljednja je bila 2006. godine – a moći će joj svjedočiti milijuni ljudi diljem kontinenta, navodi Europska svemirska agencija (ESA).

Što je potpuna pomrčina Sunca?

Potpuna pomrčina nastaje kada se Mjesec nađe točno između Zemlje i Sunca te u potpunosti zakloni njegov disk. Na nekoliko sekundi ili minuta dan se pretvara u sumrak, temperatura zraka može se privremeno sniziti, a na nebu postaju vidljivi planeti i najsjajnije zvijezde.

Za promatrače u takozvanoj zoni totaliteta Sunce će nakratko potpuno nestati iza Mjeseca, a ostali dijelovi Europe vidjet će djelomičnu pomrčinu.

Gdje će se pomrčina najbolje vidjeti?

Putanja totalnosti protezat će se oko 8300 kilometara. Počet će iznad Arktika, proći blizu Sjevernog pola, zatim preko Grenlanda i Islanda te završiti iznad Portugala i sjeverne Španjolske.

Stanovnici Grenlanda moći će uživati u nešto više od dvije minute potpune pomrčine dok će promatrači u sjevernoj Španjolskoj imati znatno kraći spektakl, svega oko 20 sekundi. Kao i uvijek kod astronomskih promatranja, vremenski uvjeti mogli bi odigrati presudnu ulogu u tome.

U Španjolskoj će sjena Mjeseca prijeći preko Galicije i potom Balearskih otoka u trenutku u kojem se Sunce bude približavalo zalasku, što će pojačati dojam naglog prijelaza iz dana u noć.

Za one koji se nađu na putanji pomrčine ESA planira prijenos uživo iz Astrofizičkog opservatorija Javalambre u španjolskoj pokrajini Teruel.