I to smo dočekali: Instagram uveo opciju koju su korisnici godinama željeli

Iz Mete poručuju da su svjesni da je riječ o funkcionalnosti koju su korisnic i dugo priželjkivali. 'Znamo da su mnogi ovu mogućnost godinama čekali, no željeli smo biti sigurni da će funkcionirati kako treba prije nego što je pustimo svima', naveli su iz kompanije.

Nova opcija stiže gotovo godinu dana nakon što je njezin dolazak najavio prvi čovjek Instagrama, Adam Mosseri . Zahvaljujući toj funkciji korisnici sada mogu slobodno premještati objave u svojoj mreži profila, bez obzira na to kada su one izvorno objavljene, odnosno koliko su stare.

Mogućnost uređivanja izgleda profila bila je među najčešće traženim nadogradnjama još prije nekoliko godina. Istraživač aplikacija Alessandro Paluzzi, poznat po otkrivanju novih funkcija analizom programskog koda, još je 2022. godine pronašao tragove alata pod nazivom Edit Grid, što je upućivalo na to da Instagram već tada radi na njegovu razvoju.

Kako je koristiti

Korištenje nove opcije vrlo je jednostavno, a dovoljno je otvoriti svoj profil i duže pritisnuti željenu objavu. Uz postojeće opcije za 'pinanje' objave na vrh profila ili njezino arhiviranje, sada se pojavljuje i nova mogućnost preuređivanja.

Nakon odabira te opcije otvara se zaseban prikaz u kojem je moguće povlačenjem i premještanjem (drag and drop) objava posložiti profil prema vlastitim željama. Na taj način korisnici mogu kreirati vizualni raspored koji bolje odgovara njihovoj estetici ili strategiji predstavljanja sadržaja.

Važno je napomenuti da će objave koje su prethodno 'prikvačene' (pinned) na vrh profila i dalje ostati na tom mjestu. U načinu za uređivanje mreže one će biti posebno označene i neće ih biti moguće premještati dok su aktivno prikvačene.