Deset žena koje oblikuju budućnost: Ovo su finalistice izbora 'Inženjerka godine 2026.'

Dok žene i dalje čine manjinu u inženjerskim zanimanjima, njihov utjecaj na razvoj tehnologije i industrije postaje sve vidljiviji. Izbor 'Inženjerka godine' četvrtu godinu zaredom u Hrvatskoj stavlja u fokus upravo te stručnjakinje i njihovu ulogu u poticanju djevojaka na STEM karijere
U ovogodišnje finale ušlo je deset iznimnih inženjerki iz različitih sektora – od energetike, digitalnih tehnologija i telekomunikacija do automobilske industrije, prehrambenog sektora i razvoja naprednih tehnoloških rješenja.
Svaka od njih iza sebe ima profesionalnu priču koja pokazuje kako inženjerstvo nije samo tehnička disciplina, već prostor za kreativnost, rješavanje kompleksnih problema i stvaranje rješenja koja mijenjaju svakodnevicu, navode organizatori u priopćenju.
Odabirom deset finalistica iz različitih gospodarskih branši želi se naglasiti raznovrsnost inženjerske struke, a njihove profesionalne priče pokazuju koliko su inženjerska znanja ključna za razvoj tehnologije, inovacija i industrije, navodi se u priopćenju.
Finalistice su:
- Maja Bračić, AI/ML inženjerka, Hrvatski Telekom
- Ivana Čuljak Arnautović, ovlaštena inženjerka geodezije, SupraNet
- Petra Golubić, voditeljica odjela u proizvodnji u kompaniji Podravka
- Tajana Hrbud, voditeljica validacije i verifikacije vozila, Verne
- Jelena Jurišić, zamjenica direktora za digitalno društvo i rukovoditeljica za digitalnu transformaciju, Ericsson Nikola Tesla
- Vlatka Kos Grabar Robina, starija istraživačica u Odjelu za energetsko i klimatsko planiranje Energetskog instituta Hrvoje Požar
- Ana Krmpotić, softverska inženjerka, dSpace
- Leila Luttenberger Marić, voditeljica odjela istraživanja, KONČAR Digital
- Sanja Svilković, voditeljica odjela za poslovnu izvrsnost, Dalekovod
- Marija Todorić, podatkovna znanstvenica, Mireo
U fokusu izbora nisu samo profesionalni uspjesi, nego i potencijal finalistica da budu uzor mladima. Inženjerke koje ulaze u finale svojim znanjem i iskustvom pokazuju kako se inovacije, tehnologija i kreativnost susreću u svakodnevnom radu te kako inženjerska zanimanja otvaraju vrata međunarodnih projekata i naprednih tehnologija.
'Znamo da će nam tehnologija, digitalizacija i umjetna inteligencija diktirati budućnost i otvarati nove prilike. Kako bismo ih iskoristili, potrebni su nam apsolutno svi inženjerski talenti. I zato, želimo pokazati mladim djevojkama da u inženjerstvu mogu pronaći prostor za stvaranje, inovacije i osobni razvoj. U konačnici, ovom inicijativom ih potičemo na veću prisutnost u STEM-u, jer različiti timovi ujedno jamče veću efikasnost i kreativnost. A upravo u tome leži moć i potencijal kompanija u uzbudljivim vremenima pred nama', istaknula je Medeja Lončar, predsjednica Uprave Siemens Hrvatska i direktorica Siemensa Slovenija i Siemensa Srbija.
Direktor Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore, Timo Pleyer, naglasio je kako je za konkurentnost gospodarstva i poticanje stranih investicija ključno jačati razvoj talenata u STEM području:
'Tehnološki razvoj i inovacije zahtijevaju različite perspektive i znanja. Upravo zato je važno poticati veći interes mladih za inženjerska zanimanja. Finalistice ovog izbora pokazuju koliko su znanje, stručnost i predanost važni za razvoj hrvatskog gospodarstva.'
Među deset finalistica bit će odabrana 'Inženjerka godine 2026.', a svečano proglašenje održat će se 12. svibnja u Zagrebu. Inicijativu 'Inženjerka godine' organizira Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora uz inicijatora Siemens Hrvatska i suorganizatora Mediade