Deset žena koje oblikuju budućnost: Ovo su finalistice izbora 'Inženjerka godine 2026.'

Svaka od njih iza sebe ima profesionalnu priču koja pokazuje kako inženjerstvo nije samo tehnička disciplina, već prostor za kreativnost, rješavanje kompleksnih problema i stvaranje rješenja koja mijenjaju svakodnevicu, navode organizatori u priopćenju.

U ovogodišnje finale ušlo je deset iznimnih inženjerki iz različitih sektora – od energetike, digitalnih tehnologija i telekomunikacija do automobilske industrije, prehrambenog sektora i razvoja naprednih tehnoloških rješenja.

Odabirom deset finalistica iz različitih gospodarskih branši želi se naglasiti raznovrsnost inženjerske struke, a njihove profesionalne priče pokazuju koliko su inženjerska znanja ključna za razvoj tehnologije, inovacija i industrije, navodi se u priopćenju.

Maja Bračić , AI/ML inženjerka, Hrvatski Telekom

, Ivana Čuljak Arnautović , ovlaštena inženjerka geodezije, SupraNet

, ovlaštena inženjerka geodezije, SupraNet Petra Golubić , voditeljica odjela u proizvodnji u kompaniji Podravka

, Tajana Hrbud , voditeljica validacije i verifikacije vozila, Verne

, voditeljica validacije i verifikacije vozila, Verne Jelena Jurišić , zamjenica direktora za digitalno društvo i rukovoditeljica za digitalnu transformaciju, Ericsson Nikola Tesla

, Vlatka Kos Grabar Robina , starija istraživačica u Odjelu za energetsko i klimatsko planiranje Energetskog instituta Hrvoje Požar

, starija istraživačica u Odjelu za energetsko i klimatsko planiranje Energetskog instituta Hrvoje Požar Ana Krmpotić , softverska inženjerka, dSpace

, Leila Luttenberger Marić , voditeljica odjela istraživanja, KONČAR Digital

, Sanja Svilković , voditeljica odjela za poslovnu izvrsnost, Dalekovod

, voditeljica odjela za poslovnu izvrsnost, Dalekovod Marija Todorić, podatkovna znanstvenica, Mireo

U fokusu izbora nisu samo profesionalni uspjesi, nego i potencijal finalistica da budu uzor mladima. Inženjerke koje ulaze u finale svojim znanjem i iskustvom pokazuju kako se inovacije, tehnologija i kreativnost susreću u svakodnevnom radu te kako inženjerska zanimanja otvaraju vrata međunarodnih projekata i naprednih tehnologija.

'Znamo da će nam tehnologija, digitalizacija i umjetna inteligencija diktirati budućnost i otvarati nove prilike. Kako bismo ih iskoristili, potrebni su nam apsolutno svi inženjerski talenti. I zato, želimo pokazati mladim djevojkama da u inženjerstvu mogu pronaći prostor za stvaranje, inovacije i osobni razvoj. U konačnici, ovom inicijativom ih potičemo na veću prisutnost u STEM-u, jer različiti timovi ujedno jamče veću efikasnost i kreativnost. A upravo u tome leži moć i potencijal kompanija u uzbudljivim vremenima pred nama', istaknula je Medeja Lončar, predsjednica Uprave Siemens Hrvatska i direktorica Siemensa Slovenija i Siemensa Srbija.

Direktor Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore, Timo Pleyer, naglasio je kako je za konkurentnost gospodarstva i poticanje stranih investicija ključno jačati razvoj talenata u STEM području:

'Tehnološki razvoj i inovacije zahtijevaju različite perspektive i znanja. Upravo zato je važno poticati veći interes mladih za inženjerska zanimanja. Finalistice ovog izbora pokazuju koliko su znanje, stručnost i predanost važni za razvoj hrvatskog gospodarstva.'

Među deset finalistica bit će odabrana 'Inženjerka godine 2026.', a svečano proglašenje održat će se 12. svibnja u Zagrebu. Inicijativu 'Inženjerka godine' organizira Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora uz inicijatora Siemens Hrvatska i suorganizatora Mediade