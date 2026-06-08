Apple predstavio novitete: Stižu pametnija Siri, iOS 27 i još mnogo toga drugog

Američki proizvođač premijerno je na softverskoj konferenciji WWDC predstavio softverske novitete koje će korisnici iPhonea, iPada i Macova dobiti ove jeseni. Međutim, kao i uvijek, postoji mali keč
Kao što to obično ide u ovo doba godine, Apple je za početak svoje velike softverske konferencije WWDC priredio prezentaciju za javnost na kojoj je predstavio značajke što će ih korisnici dobiti u nadolazećim operativnim sustavima. Ove je godine, kao i prošle, u fokusu bila 'nova' Siri, s time da je ovogodišnja verzija potpomognuta Googleovim Geminijem.
Ovo je, podsjetimo, dosta velika godina za Apple. Dugogodišnji predsjednik Tim Cook, izravni nasljednik Stevea Jobsa, napušta vodeću poziciju i propušta je dosadašnjem potpredsjedniku i voditelju hardvera Johnu Ternusu, a njegova opsjednutost detaljima, tehnološkim inovacijama i inženjerskim savršenstvom mogla bi pogurnuti kompaniju u malo progresivnije vode. No uzmemo li u obzir Appleovu opreznu poslovnu politiku, u to ne bismo polagali prevelike nade.
U međuvremenu je tu prvi znak ljetnih dana - Appleov WWDC, softveraško okupljanje koje ova kompanija, bar u dijelu otvorenom javnosti, koristi za prva predstavljanja najnovijeg softvera, nadolazeće značajke iOS-a i redizajna koji u drugom dijelu godine stiže na iPhone.
Dizajn
Novi iOS 27 donosi opcije za kontrolu nad razinom prozirnosti i zamućenja izbornika, a zadane opcije uključuju 'mutnije' površine. Ikone će također dobiti malu nadogradnju uz istaknutiji volumen i dodatno naginjanje trodimenzionalnom vizualu. Što se performansi tiče, Apple je optimizirao sustav, što znači da će se sve aplikacije brže učitavati bez obzira na uređaj. Tu su i najave 70 posto bržeg pristupa fotografijama te 'učinkovitije raspodjele sistemskih resursa'.
Svaka poruka i sadržaj koji se šalju u iMessageu imat će traku napretka, a pretraga u aplikacijama za iOS, iPadOS i MacOS kombinira sadržaje iz fotografija, maila i dokumenata na računalu uz, kažu iz Applea, stabilnije iskustvo. Konačno, tu je aplikacija Fotografije te dozvoljava dijeljenje albuma s korisnicima koji koriste Android ili Windows, kao i mala nadogradnja za AirPodse, a oni napokon dobivaju equailizer koji se može ručno uređivati.
Sigurnost
Apple je najavio nekoliko novih funkcija za roditeljski nadzor, počevši s računima za djecu koji ograničavaju pristup određenim sadržajima i dodaju značajke roditeljskim kontrolama bez potrebe za izradom novih profila – samo treba nadograditi stare. Nove kontrole dozvoljavaju roditeljima postupno povećavanje kolekcije aplikacija dostupnih djetetu, uz prijedloge koje je Apple razvio sa stručnjacima, a opcije su zadane ili ručno uređene liste aplikacija.
Druge značajke uključuju opciju ask to browse, koja regulira stranice što ih djeca mogu posjećivati unutar Safarija, kao i uvođenje dozvola za razgovore i nove kontakte. Konačno, u slučaju riskantnog sadržaja, poput ekstremnog nasilja ili golotinje, sustav automatski zamagljuje sliku i traži roditeljsku dozvolu za prikaz.
Za kraj, tu su opcije za modularno podešavanje vremena provedenog pred ekranom, vrsta aplikacija i njihova individualnog rasporeda korištenja ovisno o danu u tjednu.
Inteligencija
Apple je na WWDC-u najavio svoju novu viziju primjenjivog AI-a koji koristi privatni pristup serverima i modelima na uređajima što surađuju unutar korisnikovog kruga uređaja. Umjesto inzistiranja na uvođenju značajki koje postoje 'samo zato što to mogu', kompanija je umjetnu inteligenciju za iPhone i ostale uređaje 'ukrotila' i svela na alate koji se kontekstualno upotrebljavaju za lakši rad unutar zadanih aplikacija i stvari koje korisnici rade svaki dan.
Ukratko, Apple tvrdi da Siri sad bolje razumije razne jezike, učinkovitije sluša diktiranje i napokon koristi kontekstualni AI, kao što smo već vidjeli kod svih Androida u zadnje tri godine.
(Nova) Siri
Nova Siri zove se Siri AI, a 'krije' se unutar dinamičnog otoka te može sakupljati informacije s weba i donositi rezultate na uređaj. Osim toga, može prepoznavati dijelove ekrana kroz kontekst razgovora s telefonom, ali zasad samo na engleskom jeziku, a može i 'kopati' po vašim fotografijama i tražiti sadržaje unutar galerije prema vremenu i opisu korisnika. Siri također zvuči malo prirodnije te će se moći urediti po pitanju brzine i stila govora, a ne radi se samo o sustavu za pretragu.
Dolazi i novi Visual Intelligence te 'daje korisne odgovore' i može raditi trikove poput čitanja računa i slaganja podjele putem Walleta, čitanja letaka i davanja prijedloga za ubacivanje obaveza u kalendare. Ako se pitate hoće li Siri AI dobro raditi na hrvatskom jeziku, ne brinite. Zbog zakona o zaštiti privatnih podataka korisnika u Europskoj uniji, Siri AI je odgođen do daljnjega dok se u Kini pregovara o regulacijama koje će dozvoliti uvođenje funkcija na tamošnje tržište.
Safari
Safari dobiva nadogradnju u obliku inteligentnog grupiranja kartica, izrade ekstenzija prema prijedlozima korisnika te automatskog ispravljanja kompromitiranih lozinki. Ne možemo zamisliti situaciju u kojoj bi prepuštanje uređivanja starih lozinki Appleovu AI-u moglo donijeti nepoželjne rezultate.
Fotografije, ovaj put uz AI
Novi Image Playground radi na uređaju i serveru te donosi mogućnost uređivanja fotografija, unošenja motiva iz aplikacije Fotografije te postizanje realističnih rezultata koji se mogu uređivati tekstualnim navodima.
Aplikacija Fotografije dobiva tri nova AI alata pomoću kojih korisnici mogu proširiti kadar, promijeniti perspektivu u 3D-u i počistiti puno složenije kadrove.
Dostupnost
Najnovije AI modularne glasovne opcije bit će dostupne na iPhoneu 17 i kasnijim modelima dok će iOS, koji sad kreće u javnu betu, raditi na svemu od iPhonea 11 nadalje. Nove softverske mogućnosti zvuče vrlo zanimljivo i korisno, no čini se da će, dijelom i zbog sve većih političkih razlika između Europe i SAD-a, velik dio AI funkcija koje upotrebljavaju korisničke podatke za generiranje sadržaja do EU-a doći puno kasnije, a možda i nikad.