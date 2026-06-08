Apple predstavio novitete: Stižu pametnija Siri, iOS 27 i još mnogo toga drugog

Američki proizvođač premijerno je na softverskoj konferenciji WWDC predstavio softverske novitete koje će korisnici iPhonea, iPada i Macova dobiti ove jeseni. Međutim, kao i uvijek, postoji mali keč

Kao što to obično ide u ovo doba godine, Apple je za početak svoje velike softverske konferencije WWDC priredio prezentaciju za javnost na kojoj je predstavio značajke što će ih korisnici dobiti u nadolazećim operativnim sustavima. Ove je godine, kao i prošle, u fokusu bila 'nova' Siri, s time da je ovogodišnja verzija potpomognuta Googleovim Geminijem.

Ovo je, podsjetimo, dosta velika godina za Apple. Dugogodišnji predsjednik Tim Cook, izravni nasljednik Stevea Jobsa, napušta vodeću poziciju i propušta je dosadašnjem potpredsjedniku i voditelju hardvera Johnu Ternusu, a njegova opsjednutost detaljima, tehnološkim inovacijama i inženjerskim savršenstvom mogla bi pogurnuti kompaniju u malo progresivnije vode. No uzmemo li u obzir Appleovu opreznu poslovnu politiku, u to ne bismo polagali prevelike nade.

U međuvremenu je tu prvi znak ljetnih dana - Appleov WWDC, softveraško okupljanje koje ova kompanija, bar u dijelu otvorenom javnosti, koristi za prva predstavljanja najnovijeg softvera, nadolazeće značajke iOS-a i redizajna koji u drugom dijelu godine stiže na iPhone. Dizajn Novi iOS 27 donosi opcije za kontrolu nad razinom prozirnosti i zamućenja izbornika, a zadane opcije uključuju 'mutnije' površine. Ikone će također dobiti malu nadogradnju uz istaknutiji volumen i dodatno naginjanje trodimenzionalnom vizualu. Što se performansi tiče, Apple je optimizirao sustav, što znači da će se sve aplikacije brže učitavati bez obzira na uređaj. Tu su i najave 70 posto bržeg pristupa fotografijama te 'učinkovitije raspodjele sistemskih resursa'.

Svaka poruka i sadržaj koji se šalju u iMessageu imat će traku napretka, a pretraga u aplikacijama za iOS, iPadOS i MacOS kombinira sadržaje iz fotografija, maila i dokumenata na računalu uz, kažu iz Applea, stabilnije iskustvo. Konačno, tu je aplikacija Fotografije te dozvoljava dijeljenje albuma s korisnicima koji koriste Android ili Windows, kao i mala nadogradnja za AirPodse, a oni napokon dobivaju equailizer koji se može ručno uređivati. Sigurnost Apple je najavio nekoliko novih funkcija za roditeljski nadzor, počevši s računima za djecu koji ograničavaju pristup određenim sadržajima i dodaju značajke roditeljskim kontrolama bez potrebe za izradom novih profila – samo treba nadograditi stare. Nove kontrole dozvoljavaju roditeljima postupno povećavanje kolekcije aplikacija dostupnih djetetu, uz prijedloge koje je Apple razvio sa stručnjacima, a opcije su zadane ili ručno uređene liste aplikacija.

Druge značajke uključuju opciju ask to browse, koja regulira stranice što ih djeca mogu posjećivati unutar Safarija, kao i uvođenje dozvola za razgovore i nove kontakte. Konačno, u slučaju riskantnog sadržaja, poput ekstremnog nasilja ili golotinje, sustav automatski zamagljuje sliku i traži roditeljsku dozvolu za prikaz.

Za kraj, tu su opcije za modularno podešavanje vremena provedenog pred ekranom, vrsta aplikacija i njihova individualnog rasporeda korištenja ovisno o danu u tjednu. Inteligencija Apple je na WWDC-u najavio svoju novu viziju primjenjivog AI-a koji koristi privatni pristup serverima i modelima na uređajima što surađuju unutar korisnikovog kruga uređaja. Umjesto inzistiranja na uvođenju značajki koje postoje 'samo zato što to mogu', kompanija je umjetnu inteligenciju za iPhone i ostale uređaje 'ukrotila' i svela na alate koji se kontekstualno upotrebljavaju za lakši rad unutar zadanih aplikacija i stvari koje korisnici rade svaki dan. Ukratko, Apple tvrdi da Siri sad bolje razumije razne jezike, učinkovitije sluša diktiranje i napokon koristi kontekstualni AI, kao što smo već vidjeli kod svih Androida u zadnje tri godine. (Nova) Siri

Nova Siri zove se Siri AI, a 'krije' se unutar dinamičnog otoka te može sakupljati informacije s weba i donositi rezultate na uređaj. Osim toga, može prepoznavati dijelove ekrana kroz kontekst razgovora s telefonom, ali zasad samo na engleskom jeziku, a može i 'kopati' po vašim fotografijama i tražiti sadržaje unutar galerije prema vremenu i opisu korisnika. Siri također zvuči malo prirodnije te će se moći urediti po pitanju brzine i stila govora, a ne radi se samo o sustavu za pretragu.

Dolazi i novi Visual Intelligence te 'daje korisne odgovore' i može raditi trikove poput čitanja računa i slaganja podjele putem Walleta, čitanja letaka i davanja prijedloga za ubacivanje obaveza u kalendare. Ako se pitate hoće li Siri AI dobro raditi na hrvatskom jeziku, ne brinite. Zbog zakona o zaštiti privatnih podataka korisnika u Europskoj uniji, Siri AI je odgođen do daljnjega dok se u Kini pregovara o regulacijama koje će dozvoliti uvođenje funkcija na tamošnje tržište. Safari Safari dobiva nadogradnju u obliku inteligentnog grupiranja kartica, izrade ekstenzija prema prijedlozima korisnika te automatskog ispravljanja kompromitiranih lozinki. Ne možemo zamisliti situaciju u kojoj bi prepuštanje uređivanja starih lozinki Appleovu AI-u moglo donijeti nepoželjne rezultate.

WWDC 2026 Izvor: Screenshot / Autor: Apple







+45 WWDC 2026 Izvor: Screenshot / Autor: Apple

Fotografije, ovaj put uz AI