Radikalne promjene na ChatGPT-ju: Chat je mrtav, stiže 'superaplikacija'

Promjena dolazi u trenutku u kojem se OpenAI priprema za izlazak na burzu i suočava sa sve jačom konkurencijom na tržištu umjetne inteligencije, prenosi Handelsblatt .

Prema pisanju Financial Timesa, popularni chatbot trebao bi u narednim tjednima prerasti u svojevrsnu 'superaplikaciju ' sposobnu ne samo za razgovor, nego i za programiranje, izradu grafika te automatizaciju brojnih poslovnih i svakodnevnih zadataka.

Nove funkcije trebale bi usmjeravati korisnike prema OpenAI-evom alatu za programiranje Codex , ali i prema uslugama partnerskih kompanija poput Booking.coma.

Umjesto da služi prvenstveno za razgovor, buduća verzija trebala bi samostalno prepoznavati korisnikove potrebe te birati o dgovarajuće alate za izvršavanje zadataka . To uključuje pisanje programskog koda, generiranje vizualnih sadržaja, obradu podataka i automatizaciju radnih procesa.

Prema navodima Financial Timesa, u OpenAI-u smatraju da je klasični model komunikacije chatbotom dosegao svoje granice. ' Chat je mrtav ', izjavio je za list visokopozicionirani zaposlenik tvrtke, opisujući smjer u kojem se razvija ChatGPT.

Dugoročni cilj je da korisnici više ne moraju sami birati alate jer bi sustav trebao automatski prepoznati što korisnik želi napraviti te sam odabrati odgovarajuću funkcionalnost.

Takav pristup podsjeća na koncept 'superaplikacija' kakve su već popularne u Aziji, gdje se unutar jedne platforme mogu obavljati različite aktivnosti – od komunikacije i kupovine do rezervacija i financijskih usluga.

Konkurencija tjera OpenAI na promjene

Jedan od razloga za ubrzanu transformaciju jest rast konkurenta Anthropica i njegova AI sustava Claude.

Dok je OpenAI godinama bio usmjeren prvenstveno na široku publiku, Anthropic se snažno pozicionirao među poslovnim korisnicima i programerima, što mu je omogućilo brži rast prihoda.

Zbog toga OpenAI sada pojačano ulaže upravo u alate za razvoj softvera, a među njima je najvažniji Codex te je predstavljen kao desktop aplikacija i već ima oko pet milijuna aktivnih korisnika tjedno.

Fidji Simo, menadžerica zadužena za razvoj aplikacije ChatGPT, poručila je da će tvrtka dodatno ulagati u proizvode koji pokazuju dobre rezultate.

Velik broj korisnika, ali i golemi troškovi

Iako je ChatGPT jedna od najuspješnijih tehnoloških platformi u povijesti, njegov poslovni model i dalje predstavlja izazov. Aplikacija je premašila milijardu aktivnih korisnika mjesečno, no oko 95 posto njih koristi besplatnu verziju usluge.

To znači da OpenAI mora financirati ogromne troškove računalne infrastrukture, uključujući podatkovne centre, grafičke procesore i potrošnju energije. Prema analizi financijske kuće PitchBook, trenutno troši oko 2,22 dolara za svaki dolar prihoda koji ostvari.

Ugašen projekt za generiranje videa

Koliko su troškovi postali ozbiljan problem, pokazao je i slučaj aplikacije Sora. OpenAI je krajem ožujka naime ugasio projekt za generiranje videa nakon samo šest mjeseci rada zbog goleme računalne snage potrebne za stvaranje videosadržaja, zbog čega projekt nije bio financijski održiv.

To se dogodilo unatoč velikim partnerstvima i ulaganjima, uključujući suradnju s kompanijama iz medijske industrije.

Pripreme za izlazak na burzu

Sve ove promjene dolaze u trenutku u kojem se OpenAI priprema za dugo očekivani izlazak na burzu, a on se prema pisanju Financial Timesa očekuje u rujnu.

Direktor Sam Altman navodno cilja tržišnu vrijednost od čak bilijun dolara, čime bi OpenAI odmah postao jedna od deset najvrjednijih američkih kompanija.

U posljednjem krugu financiranja procijenjena je na oko 852 milijarde dolara.

Anthropic prvi put prestigao OpenAI

Istodobno konkurencija ne usporava. Anthropic je nedavno prikupio nova sredstva uz procijenjenu vrijednost od 965 milijardi dolara, čime je prvi put premašio OpenAI.

Tvrtka također priprema svoj izlazak na burzu te je već predala potrebnu dokumentaciju američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burze.

Sve to samo povećava pritisak na OpenAI da pronađe održiviji poslovni model i proširi mogućnosti ChatGPT-ja daleko izvan njegove izvorne uloge chatbota.