Panika u Moskvi: Tehnologija koja je presudila moćnicima natjerala Ruse na radikalan potez

Ruske sigurnosne službe privremeno su ugasile dijelove posebnog sustava videonadzora koji štiti predsjednika Vladimira Putina i njegov najbliži krug suradnika nakon atentata na iranskog vrhovnog vođu Alija Hameneija u Teheranu u veljači, tvrde izvori upoznati sa slučajem

Prema pisanju Financial Timesa, riječ je o zasebnoj mreži koja nije povezana sa sustavom od gotovo 300.000 nadzornih kamera kojima Moskva prati svoje građane. Sustav je ponovno pušten u rad tek nakon što su stručnjaci detaljno provjerili njegovu sigurnost i pokušali ga potpuno izolirati od interneta. Povod za takve mjere bila je navodna operacija izraelskih obavještajnih službi koje su, prema tvrdnjama izvora, iskoristile goleme količine videosnimki iz iranskih prometnih kamera da bi precizno utvrdile mjesto i vrijeme sastanka Hameneija s najbližim suradnicima. U napadu su poginuli brojni visoki sigurnosni dužnosnici, kao i brojni članovi Hameneijeve obitelji. No stručnjake nije zabrinuo samo sam atentat, već tehnologija koja ga je navodno omogućila.

Novo oružje Slučaj iz Irana pokazao je koliko su posljednjih godina napredovali alati umjetne inteligencije za analizu videosadržaja. Za razliku od starijih sustava, koji su mogli pretraživati samo unaprijed definirane obrasce poput registarskih oznaka, lica ili određenih vozila, nova generacija AI alata omogućuje pretraživanje videa običnim jezikom. Obavještajni analitičar danas može sustavu zadati razne upite: 'pronađi dvije osobe koje razmjenjuju torbu', 'osobu koja se više puta tijekom dana presvukla' ili 'vozilo koje je nekoliko puta prošlo istom rutom'. Takvi sustavi zatim pretražuju tisuće videosignala i milijune sati snimki te u kratkom roku izdvajaju potencijalne mete. 'Ovo je sveti gral nadzora', rekao je za FT europski dužnosnik čija država koristi sličnu tehnologiju, dodajući: 'Više ne tražimo objekte nego ponašanje.' Kamere postaju slabost država Razgovori FT-a s bivšim i sadašnjim obavještajcima te sigurnosnim dužnosnicima iz više država pokazuju da se golemi sustavi videonadzora mogu pretvoriti u alat protiv samih njihovih vlasnika. Države su desetljećima ulagale milijarde dolara u mreže sigurnosnih i prometnih kamera, no problem je u tome što protivnik, ako uspije dobiti pristup tim sustavima, danas uz pomoć umjetne inteligencije može analizirati njihove podatke na dosad nezamislivoj razini. Jednom kada identificira određenu osobu, sustav može rekonstruirati njezine dnevne rutine, kontakte, kretanje i obrasce ponašanja tijekom više mjeseci. Pritom se ne koriste samo videosnimke jer moderni sustavi mogu kombinirati podatke s društvenih mreža, snimljenih komunikacija, mikrofona ugrađenih u pametne uređaje i podataka o putovanjima. 'Prvi put u povijesti možemo računalima običnim jezikom opisivati ono što tražimo na videosnimkama', rekao je Matan Goldner, direktor izraelske tvrtke Conntour, čiji su klijenti izraelske obavještajne službe i singapursko ministarstvo unutarnjih poslova.

Vladimir Putin u Kini Izvor: EPA / Autor: VLADIMIR SMIRNOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL







Vladimir Putin u Kini Izvor: EPA / Autor: VLADIMIR SMIRNOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL