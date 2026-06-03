Trump potpisao uredbu: AI tvrtke moraju dati nove modele vlastima na pregled

Uredba zahtijeva od tvrtki za AI dobrovoljno dijeljenje novih modela za koje se smatra da imaju napredne kibernetičke mogućnosti s vladom do 30 dana prije nego što omoguće pristup drugim partnerima.

Američki predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu uredbu kojom vlasti traže omogućavanje ranog pristupa najnaprednijim modelima umjetne inteligencije kako bi se procijenili rizici kibernetičke sigurnosti i zaštitila kritična infrastruktura.

Očekivalo se da će Trump predstaviti izvršnu uredbu prije gotovo dva tjedna, ali je odgođena samo nekoliko sati prije planiranog potpisivanja.

Raniji nacrt iz svibnja pozivao je na dulje razdoblje pregleda od 90 dana, a do promjene je došlo vjerojatno zbog toga što brojne tvrtke za AI preferiraju kraće razdoblje pregleda s obzirom na brz razvoj modela umjetne inteligencije.

'Odraz Trumpova zdravorazumskog pristupa'

Glasnogovornik Bijele kuće rekao je da uredba 'odražava Trumpov zdravorazumski pristup suradnje s industrijom kako bi se uravnotežile inovacija i sigurnost, učvršćujući kontinuiranu američku globalnu dominaciju u umjetnoj inteligenciji i kibernetičkoj sigurnosti'.

Uredba također poziva nacionalne sigurnosne agencije na poboljšavanje kibernetičke obrane uz pomoć 'centra za kibernetičku sigurnost'.

U njoj je istaknuto da se ništa vezano uz dobrovoljno prethodno objavljivanje modela umjetne inteligencije 'ne smije tumačiti kao odobrenje za stvaranje obveznog vladinog zahtjeva za licenciranje, prethodno odobrenje ili dozvolu'.

Velike tvrtke za umjetnu inteligenciju izravno su surađivale s Bijelom kućom na razvoju izvršne uredbe.

To uključuje Anthropic, tvrtku koja se našla na Pentagonovoj crnoj listi i označena je kao rizik za lanac opskrbe nakon neslaganja oko zaštitnih ograda u svojim modelima za klasificirane vojne sustave.

Direktor za globalne poslove OpenAI-a Chris Lehane nazvao je izvršnu uredbu 'važnim korakom naprijed'. Naglasio je da sigurnost i inovacije moraju napredovati ruku pod ruku kako bi se osiguralo kontinuirano vodeće mjesto SAD-a u području umjetne inteligencije.