Trump potpisao uredbu: AI tvrtke moraju dati nove modele vlastima na pregled

Raniji nacrt iz svibnja pozivao je na dulje razdoblje pregleda od 90 dana, a taj je rok smanjen na 30 dana
Američki predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu uredbu kojom vlasti traže omogućavanje ranog pristupa najnaprednijim modelima umjetne inteligencije kako bi se procijenili rizici kibernetičke sigurnosti i zaštitila kritična infrastruktura.
Uredba zahtijeva od tvrtki za AI dobrovoljno dijeljenje novih modela za koje se smatra da imaju napredne kibernetičke mogućnosti s vladom do 30 dana prije nego što omoguće pristup drugim partnerima.
Očekivalo se da će Trump predstaviti izvršnu uredbu prije gotovo dva tjedna, ali je odgođena samo nekoliko sati prije planiranog potpisivanja.
Raniji nacrt iz svibnja pozivao je na dulje razdoblje pregleda od 90 dana, a do promjene je došlo vjerojatno zbog toga što brojne tvrtke za AI preferiraju kraće razdoblje pregleda s obzirom na brz razvoj modela umjetne inteligencije.
'Odraz Trumpova zdravorazumskog pristupa'
Glasnogovornik Bijele kuće rekao je da uredba 'odražava Trumpov zdravorazumski pristup suradnje s industrijom kako bi se uravnotežile inovacija i sigurnost, učvršćujući kontinuiranu američku globalnu dominaciju u umjetnoj inteligenciji i kibernetičkoj sigurnosti'.
Uredba također poziva nacionalne sigurnosne agencije na poboljšavanje kibernetičke obrane uz pomoć 'centra za kibernetičku sigurnost'.
U njoj je istaknuto da se ništa vezano uz dobrovoljno prethodno objavljivanje modela umjetne inteligencije 'ne smije tumačiti kao odobrenje za stvaranje obveznog vladinog zahtjeva za licenciranje, prethodno odobrenje ili dozvolu'.
Velike tvrtke za umjetnu inteligenciju izravno su surađivale s Bijelom kućom na razvoju izvršne uredbe.
To uključuje Anthropic, tvrtku koja se našla na Pentagonovoj crnoj listi i označena je kao rizik za lanac opskrbe nakon neslaganja oko zaštitnih ograda u svojim modelima za klasificirane vojne sustave.
Direktor za globalne poslove OpenAI-a Chris Lehane nazvao je izvršnu uredbu 'važnim korakom naprijed'. Naglasio je da sigurnost i inovacije moraju napredovati ruku pod ruku kako bi se osiguralo kontinuirano vodeće mjesto SAD-a u području umjetne inteligencije.
'Kako se mogućnosti umjetne inteligencije nastavljaju razvijati, vjerujemo da bi se učinkoviti sigurnosni okviri trebali nastaviti razvijati pomoću demokratskih institucija, utemeljenih na tehničkoj stručnosti i širokom doprinosu dionika, da bi se promicali odgovornost i povjerenje javnosti', dodao je Lehane.
'Ova izvršna naredba važan je korak prema unapređenju inovacija uz zaštitu sigurnosti američke javnosti. Pozdravljamo ovaj napor administracije', rekao je predsjednik Microsofta Brad Smith.
Zaokret nakon Mythosa
Trumpova administracija imala je pasivniji pristup regulaciji umjetne inteligencije sve dok Anthropic nije predstavio svoj model Mythos.
Prema procjenama stručnjaka, napredni modeli umjetne inteligencije mogu pojačati kibernetičke napade, a rani pregled mogao bi pomoći vlastima u zaštiti od prijetnji prije nego što se one pojave. Anthropic i OpenAI dali su tako odabranim tvrtkama i vladama pristup svojim najnaprednijim modelima kako bi im pomogli u pripremi obrane.
Prošli tjedan Anthropic je također najavio da će Mythos biti dostupan svim njihovim kupcima u nadolazećim tjednima.
National Institute of Standards and Technology američkog Ministarstva trgovine prošlog mjeseca najavio je da će velike tehnološke tvrtke podijeliti neobjavljene verzije svojih AI modela s vladom radi procjene nacionalne sigurnosti i javne sigurnosti, piše CNN.