Posežete za mobitelom čim se probudite? Pazite kako to utječe na mozak

Mnogima je prva jutarnja radnja posegnuti za mobitelom. Prije nego što ustanu iz kreveta, provjere poruke, e-mailove, društvene mreže ili vijesti. Iako se takva rutina čini bezazlenom, psiholozi upozoravaju da upravo ona može odrediti raspoloženje, razinu stresa i sposobnost koncentracije u ostatku dana

Podaci pokazuju da je riječ o vrlo raširenoj navici, a prema pisanju The Independenta, čak 81 posto Britanaca uzima mobitel u ruke odmah nakon buđenja. Istraživanje YouGova iz 2025. godine pokazalo je da i većina Amerikanaca mlađih od 30 godina koristi pametni telefon neposredno prije spavanja, ali i odmah nakon buđenja. Stručnjaci smatraju da razlog za to nije samo ovisnost o tehnologiji, već duboko ukorijenjeni psihološki mehanizmi koji su se razvijali tisućama godina, piše TechRadar.

Mozak traži informacije i povezanost Psihoterapeut i stručnjak za ovisnosti John Puls objašnjava da se iza jutarnjeg posezanja za mobitelom kriju dva snažna pokretača: potrebe za nagradom i za društvenom povezanošću. 'Ljudi prirodno traže zadovoljstvo, a jedan od načina na koji ga danas pronalaze jest korištenje pametnih telefona, osobito društvenih mreža. Ujedno želimo znati što se događa oko nas', kaže Puls. Dodaje da su nekada ljudi provodili jutra u razgovoru s članovima obitelji ili susjedima, a danas tu potrebu za povezanošću često zadovoljavaju pomoću zaslona. 'U nedostatku takvih kontakata ljudi traže trenutnu povezanost, a najlakši način da je ostvare postao je pametni telefon. Društvene mreže zapravo zadovoljavaju vrlo prirodne ljudske potrebe', smatra Puls. Evolucijska potreba za otkrivanjem prijetnji Klinički psiholog Ari Lakritz smatra da jutarnje pregledavanje vijesti proizlazi iz još starijeg evolucijskog mehanizma. 'Ljudski mozak posebno je osjetljiv na informacije koje bi mogle predstavljati prijetnju. Za to je zadužena amigdala, jedan od najstarijih dijelova mozga odgovoran za reakcije na strah', objašnjava. Prema njegovim riječima, suvremeni mediji i društvene mreže iskorištavaju upravo tu sklonost. 'Negativne vijesti aktiviraju urođeni sustav za prepoznavanje opasnosti. Na neki način nije to puno drukčije od ponašanja naših predaka koji su ujutro pregledavali horizont tražeći moguće prijetnje', kaže Lakritz. Problem je, dodaje, u tome što današnji korisnici svakodnevno primaju goleme količine negativnih informacija koje nemaju nikakav izravan utjecaj na njihov život. 'Neprestano smo izloženi događajima iz udaljenih dijelova svijeta koji nas emocionalno opterećuju, iako na njih ne možemo utjecati. To često donosi više štete nego koristi', upozorava.

Algoritmi pojačavaju negativne emocije Društvene mreže pojačavaju taj učinak jer algoritmi favoriziraju sadržaj koji izaziva snažne emocionalne reakcije i dulje zadržava korisnike na platformama. Istraživanja pokazuju da se sadržaj koji izaziva ljutnju brže širi od većine drugih emocija. Puls upozorava da takvo jutarnje doomscrollanje ima i fiziološke posljedice. 'Kada odmah nakon buđenja krenemo pregledavati negativan sadržaj, oslobađa se kortizol, hormon stresa, a mozak postaje prekomjerno stimuliran', kaže. Dodaje da se čovječanstvo nalazi usred svojevrsnog eksperimenta te upozorava: 'Naš mozak nije razvijen za to da od prvih minuta dana bude izložen tolikoj količini podražaja. Dugoročno postoji rizik od stalne potrebe za novim stimulacijama, što postupno otupljuje našu sposobnost koncentracije.' Prvih nekoliko minuta može odrediti cijeli dan Lakritz upozorava da početak dana koji obilježe kratki videozapisi, dramatične vijesti i beskonačno skrolanje oblikuju način na koji mozak funkcionira u ostatku dana. 'Ako započnemo dan vrlo brzim i intenzivnim podražajima, kasnije nam je mnogo teže usredotočiti se na zadatke koji zahtijevaju dublje razmišljanje ili dulju koncentraciju', kaže. Prema njegovu mišljenju, malo je situacija u kojima jutarnje korištenje mobitela donosi stvarnu korist koja se ne bi mogla postići na neki drugi način. Puls pritom upozorava da mnogi ljudi razvijaju emocionalnu ovisnost o telefonu. 'Mobitel postaje svojevrsna emocionalna potpora. Čim osjetimo nelagodu ili se pojavi neki problem, instinktivno posežemo za Instagramom ili drugom aplikacijom kako bismo ublažili neugodne osjećaje', objašnjava.