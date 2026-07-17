Jesu li Windowsi i vama odjednom pojeli pola gige memorije? Evo o čemu se radi

Propust Capability Access Manager može dovesti do nestašice prostora za pohranu na računalima sa sustavom Windows 11 čak i kada ima dovoljno slobodnog prostora.

Kao dio srpanjske softverske nadogradnje Patch Tuesday, Microsoft je ne samo ispravio rekordan broj sigurnosnih propusta i uveo neke nove značajke, već je i zakrpao novi propust zbog kojeg je operativni sustav Windows 11 nepotrebno trošio do 500 gigabajta prostora za pohranu.

Greška u datoteci CapabilityAccessManager.db-wal uzrokuje sve veće punjenje sistemskog pogona.

Ova datoteka povezana je s uslugom Capability Access Manager, odgovornom za dozvole aplikacija u sustavu Windows.

Datoteka bi inače trebala zauzimati samo nekoliko megabajta prostora za pohranu, ali na nekim računalima zauzima i nekoliko stotina gigabajta.

Sa zakrpom KB5101650 Microsoft je, čini se, riješio problem zbog kojih je dolazilo do zauzeća memorije. Ova ispravka trebala bi raditi odmah nakon instalacije.

Microsoft ne navodi hoće li se datoteka WAL koja je već narasla na nekoliko stotina GB automatski smanjiti.

Pojedini korisnici koji su instalirali opcionalnu lipanjsku nadogradnju prijavili su kako je ta datoteka ostala velikom i nakon nadogradnje. Vratila se u normalu tek nakon što su je ručno izbrisali.

Stoga biste nakon instaliranja zakrpe KB5101650 trebali provjeriti je li vaša datoteka WAL i dalje velika ili se smanjila.

Kako biste to učinili, unesite sljedeće u naredbeni redak sustava Windows s administratorskim ovlastima:

robocopy "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\CapabilityAccessManager" "%TEMP%\CAMCheck" /L /B /R:0 /W:0 /BYTES /NP

Alternativno, možete upotrijebiti alate izvan Microsofta kao što su WizTree, TreeSize ili WinDirStat za pretraživanje datoteke CapabilityAccessManager.db-wal i provjeru njezine veličine.

Ako je velika nekoliko GB, trebali biste izbrisati datoteku pomoću ovdje opisane metode. Brisanje datoteke na način koji ne slijedi preporučeni postupak može dovesti do problema.

Ako je datoteka velika samo nekoliko stotina KB ili nekoliko MB, onda je sve u redu, piše PC World.