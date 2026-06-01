Nvidia predstavila novi AI čip: Računala će raditi bez miša i tipkovnice? Huang dao zanimljivu izjavu oko otkaza u AI eri

Novi 'superčip' nazvan RTX Spark predstavljen je na tehnološkom sajmu Computex na Tajvanu. Izvršni direktor Nvidije Jensen Huang rekao je da je riječ o pokušaju 'promjene osobnog računala iz temelja za AI eru' nakon višegodišnje suradnje s Microsoftom, prenosi Guardian .

Riječ je o kombinaciji mikroprocesora i grafičkog čipa, a razvijen je uz pomoć tajvanskog MediaTeka. Za razliku od dosadašnjeg pristupa, koji se oslanjao na cloud infrastrukturu, RTX Spark omogućuje izvođenje AI funkcija izravno na računalu. Nvidia navodi da će čip biti lansiran ove godine i da će ga koristiti proizvođači računala poput Della, Lenova i HP-a, uz Microsoftov Windows.

Kompanija se tako dodatno širi na tržište na kojem već djeluju konkurenti poput Intela, Applea, Qualcomma i AMD-a. Analitičari smatraju da Nvidia ovim potezom pokušava širiti poslovanje izvan tržišta podatkovnih centara i AI infrastrukture, što joj trenutno donosi najveći dio prihoda.

Neil Shah iz Counterpoint Researcha ocijenio je da bi novi čip mogao ubrzati razvoj takozvanih agentskih AI računala, odnosno sustava u kojima umjetna inteligencija autonomno obavlja dio zadataka na računalu. Nvidia paralelno razvija novi procesor Vera CPU, namijenjen AI agentima i naprednim korisnicima, među kojima su kompanije poput OpenAI-a, Anthropica i SpaceX-a.

Zaoštrava se i konkurencija na tržištu AI čipova. Intel je najavio da će kasnije ove godine početi isporučivati novi AI čip Xe3P, kodnog imena Crescent Island, za koji tvrdi da je posebno razvijen za novu generaciju AI sustava.

Govoreći o utjecaju umjetne inteligencije na tržište rada, Huang je odbacio tvrdnje da će AI smanjiti potrebu za softverskim inženjerima. 'Potpuna je besmislica da će AI smanjiti broj programera. Događa se upravo suprotno - kompanije zapošljavaju više softverskih inženjera', rekao je Huang.