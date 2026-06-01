Iranci ne sjede prekriženih ruku, već mijenjaju taktiku: Koriste ove moćne alate svojih protivnika

Bliski istok čeka na ishod napetih mirovnih pregovora nakon tri mjeseca rata u Iranu, a iranski hakeri za to vrijeme ne sjede prekriženih ruku te intenzivno koriste novu vrstu oružja i to onu protivnika – američke AI modele poput ChatGPT-ja i Geminija – kako bi unaprijedili svoje kibernetičke operacije protiv Izraela, SAD-a i njihovih saveznika

Stručnjaci za kibernetičku sigurnost i tehnološke kompanije upozoravaju da su zapadni AI alati omogućili iranskim hakerima brži razvoj zlonamjernog softvera, izradu uvjerljivih phishing poruka na hebrejskom i arapskom jeziku te izvođenje napada u dosad neviđenom opsegu, pa i brzini. 'Vidimo znakove da koriste AI u cijelom tom procesu', rekao je anonimni analitičar velike sigurnosne kompanije za Financial Times, dodajući: 'To im je pomoglo da podignu razinu svojih operacija.' Iran, koji se od početka travnja nalazi u krhkom primirju s Izraelom i SAD-om, tako uspijeva održavati digitalni pritisak na tehnološki naprednije protivnike. Iranski hakeri koriste umjetnu inteligenciju za pretraživanje interneta u potrazi za sigurnosnim slabostima protivnika, ali i za zaštitu vlastitih sustava, a AI im pritom služi i za stvaranje uvjerljivih lažnih identiteta kojima pokušavaju prevariti mete u SAD-u i Izraelu. Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su tijekom sukoba bili izloženi tisućama projektila i dronova, objavili su da se suočavaju s više od pola milijuna kibernetičkih napada dnevno, pri čemu je u dijelu operacija korišten i OpenAI-ev ChatGPT.

Građani zatrpani phishing porukama U Izraelu su građani posljednjih mjeseci zatrpani phishing porukama i SMS-ovima, a dio njih navodno je pozivao primatelje na suradnju s iranskom obavještajnom službom. Iranski hakeri već godinama eksperimentiraju umjetnom inteligencijom, no novi modeli značajno su im povećali mogućnosti. 'Sve se sada odvija automatski', rekao je Gil Messing iz izraelske sigurnosne kompanije Check Point, jer 'koriste svaki alat koji mogu kako bi uz pomoć AI-a ubrzali svoje operacije'. Napadi iz Irana često se oslanjaju na socijalni inženjering i pokušaje da se navedu žrtve na otvaranje sumnjivih poveznica, a stručnjaci upozoravaju da izgradnja povjerenja s metama ponekad traje tjednima. 'Ako ste iz Teherana i pokušavate glumiti zaposlenika ljudskih resursa neke američke obrambene kompanije, teško je mjesec dana uvjerljivo komunicirati kao osoba iz Kalifornije', rekao je jedan od sigurnosnih analitičara. Neposredno prije početka sukoba krajem veljače Google je otkrio da je skupina APT42, povezana s iranskom državom, koristila Gemini upravo za takve operacije, a iako zapadne tehnološke kompanije pokušavaju ograničiti pristup svojim alatima, otkrivanje novih računa često se pretvara u stalnu igru mačke i miša. OpenAI je priopćio da redovito otkriva i blokira pokušaje zloupotrebe svojih modela kao dijela djelovanja aktera povezanih s Iranom te naglasio da njihovi najnapredniji modeli 'nisu široko dostupni'. Tvrtka tvrdi da AI modeli s ugrađenim zaštitama ne nude 'nikakve nove kibernetičke sposobnosti', a Google pak to nije želio komentirati. Prema podacima Googlea, iranski hakeri koriste njihove AI alate mnogo intenzivnije od sofisticiranijih hakera iz Rusije, Kine ili Sjeverne Koreje. Skupina APT42 navodno je upotrijebila Gemini i za proučavanje načina ometanja američkih borbenih aviona F-35. No iranska integracija umjetne inteligencije ne zaustavlja se na kibernetičkom ratovanju.

I to nije sve Analiza Financial Timesa, provedena na oko 300 znanstvenih radova iz iranskih vojnih časopisa u posljednjih pet godina, pokazuje da Iranci istražuju primjenu AI-a u elektromagnetskom ratovanju, ubrzavanju donošenja odluka u zapovjednim centrima, navigaciji dronova i podvodnom ciljanju. 'Iran želi držati korak s tehnološki najnaprednijim vojskama', rekla je Nicole Grajewski, stručnjakinja za iransku vojsku sa sveučilišta Sciences Po. Zapadne tehnologije i ranije su pomagale Iranu da nadoknadi zaostatak. Farzin Nadimi iz Vošingtonskog instituta za politiku na Bliskom istoku (Washington Institute for Near East Policy) navodi da je Google Translate omogućio iranskim sigurnosnim strukturama, koje imaju malo stručnjaka za engleski i ruski jezik, brže proučavanje zapadnih vojnih istraživanja. SAD također koristi umjetnu inteligenciju u vojnim operacijama protiv Irana. Američka vojska oslanja se na Palantirov Maven Smart System (MSS) i Anthropicov model Claude za analizu obavještajnih podataka, predlaganje ciljeva i pružanje podrške u realnom vremenu tijekom operacija. Tehnološki zaostaju, no brzo se prilagođavaju Iranci i dalje tehnološki zaostaju zbog sankcija koje godinama pogađaju njihovo gospodarstvo i istraživački sektor, no stručnjaci smatraju da pokazuju prilagodljivost. Neki analitičari tvrde da uspješno koriste AI i u propagandnom ratu na internetu, a državni profili često objavljuju viralne AI-em generirane videozapise kojima ismijavaju američkog predsjednika Donalda Trumpa. Teheran tvrdi i da je umjetnu inteligenciju integrirao u projektile i dronove, a Islamska revolucionarna garda (IRGC) navodi da posjeduje krstareće projektile s AI sustavima za navigaciju, navođenje i izbjegavanje elektroničkog ometanja. Nadimi smatra da Revolucionarna garda vjerojatno ima sposobnost korištenja takvih tehnologija, ali upozorava da nije jasno jesu li uspješno korištene u stvarnim borbenim uvjetima. No postoje indicije da je Iran upotrijebio osnovne oblike umjetne inteligencije pri planiranju napada na ciljeve u Perzijskom zaljevu. Grajewski navodi da dosljednost u izboru ciljeva tijekom početnih napada sugerira moguću upotrebu AI-a u analizi i planiranju. Prema njezinim riječima, Iranci vjerojatno koriste umjetnu inteligenciju i za prediktivnu analizu te identificiranje položaja američkih snaga prije napada. Analitičari upozoravaju da gotovo sigurno upotrebljavaju AI i na načine koje je izvana vrlo teško pratiti jer im se velik dio infrastrukture temelji na open-source modelima i lokalno razvijenim sustavima u zatvorenim mrežama izvan dosega stranog nadzora. 'Ono što vidimo samo je vrh ledenog brijega', upozorio je jedan od kibernetičkih analitičara.