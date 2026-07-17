Nastao uz pomoć umjetne inteligencije: Ovo je skoro pa nevidljivi dron

Istraživači sa Sveučilišta Northwestern odlučili su se za potpuno drugačiji pristup. Umjesto skrivanja bespilotne letjelice, odlučili su zavarati ljudsko oko.

Desetljećima su inženjeri jurili san o nevidljivom dronu. Uobičajeni pristupi uključivali su prozirne materijale, kamuflažne premaze ili složene optičke sustave koji savijaju svjetlost oko objekta.

Rezultat je Phantom Twist, eksperimentalni dron koji se vrti tako brzo da gotovo nestaje u pozadini. Tehnički nije nevidljiv, ali svima koji ga promatraju više izgleda kao slabašna mutna slika nego kao leteći stroj.

Ako ste ikada gledali stropni ventilator kako se vrti punom brzinom, već ste iskusili načelo na kojem se temelji Phantom Twist.

Ako se lopatice dovoljno brzo okreću, vaše oči prestaju vidjeti pojedinačne objekte i umjesto toga počinju opažati prozirnu mutnu sliku. Istraživači su shvatili kako isto ograničenje ljudskog vida mogu primijeniti na cijeli dron.

Za razliku od konvencionalnog kvadrokoptera, gdje se okreću samo propeleri dok tijelo ostaje vidljivo, Phantom Twist ne drži ništa nepomičnim.

Dron koristi jedan motor i propeler. Dok se propeler okreće u jednom smjeru, ostatak letjelice okreće se u suprotnom smjeru brzinom do 25 okretaja u sekundi.

Ta kontinuirana rotacija uklanja stabilne vizualne referentne točke koje naš mozak inače koristi za prepoznavanje letećih objekata.

Izgradnja konačnog prototipa nije bila samo stvar preuređivanja komponenti.

Tim je prvo generirao oko 20 tisuća mogućih dizajna dronova koristeći računalno modeliranje.

Umjetna inteligencija i algoritmi optimizacije zatim su više puta premještali ključne komponente, uključujući bateriju, tiskanu ploču, motor, propeler i protuutege, tražeći konfiguraciju koja bi ostala stabilna, a istovremeno bila najmanje uočljiva iz gotovo svakog kuta gledanja.