Mick Jagger nije protiv umjetne inteligencije, sve dok se koristi kreativno

Ali, nije protiv korištenja umjetne inteligencije u procesu stvaranja glazbe, sve dok tako nastaje nešto originalno . 'To morate biti vi - morate imati vlastiti doprinos i vlastite misli', poručio je Jagger.

Frontmen Rolling Stonesa ne želi da ga AI imitira, niti da ljudi stvaraju nešto što zvuči točno kao Rolling Stonesi. To smatra očito pogrešnim.

Mick Jagger umjetnu inteligenciju smatra tek još jednim alatom za stvaranje glazbe, ako ju se koristi za stvaranje nečeg originalnog.

Vjeruje kako AI može biti korištena za stvaranje sjajne glazbe, ali jednako lako može proizvesti nešto užasno.

Umjetnu inteligenciju vidi kao najnoviji korak u evoluciji tehnologije snimanja glazbe, jednu od mnogih promjena kojima je svjedočio tijekom svoje šest desetljeća duge karijere.

Podsjetio je kako je, prije nego što su računala ušla u studije krajem 1970-ih, miksanje pjesama zahtijevalo je suradnju nekoliko ljudi.

'Ako ste pametni, možete uvelike iskoristiti tehnologiju u svoju korist kako biste ubrzali stvari, ubrzali dosadne stvari', naglasio je Jagger.

Ali, sam kreativni proces i dalje mora biti ljudski. 'Morate napisati pjesme, morate ih svirati i svirati ih uživo', upozorio je.

Stonesi su eksperimentirali s umjetnom inteligencijom kako bi se pomladili u glazbenom spotu za svoj najnoviji singl In the Stars.

Umjetna inteligencija korištena je za zamjenu lica glazbenika koji portretiraju bend mlađim verzijama Rolling Stonesa.

'Oni nisu lažni ljudi u lažnoj sobi. Svi ti bubnjari koje vidite su pravi bubnjari i svi sviraju u pravoj sobi. Glazbenici su pravi glazbenici koji pomalo izgledaju kao Rolling Stonesi 1968. Jedina promjena vezana je uz lica', pojasnio je Jagger.

Jason Derulo je 2023. godine rekao kako ne vidi umjetnu inteligenciju kao prijetnju glazbenicima jer tekstovima koje pišu botovi nedostaje 'duša'. Također je rekao kako se nada porastu kreativnosti uz porast korištenja tehnologije.

Jack Antonoff, glavni vokal rock benda Bleachers i dugogodišnji suradnik Taylor Swift, u svibnju je objavio otvoreno pismo u kojem kritizira 'negativce' koji koriste umjetnu inteligenciju u onome što je nazvao 'svetim procesom' stvaranja glazbe, piše Business Insider.