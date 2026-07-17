Netflix se pohvalio: Umjetna inteligencija korištena u preko 300 serija

Netflix je potvrdio da je tijekom 2026. godine generativna umjetna inteligencija na njihovoj platformi korištena u otprilike 300 filmova i serija, čime naglašavaju da AI više nije eksperiment, već redovni dio produkcijskog procesa. Najveća primjena zasad je u postprodukciji, gdje se umjetna inteligencija koristi za obradu kadrova, vizualne efekte i druge tehničke zadatke koji ubrzavaju završetak projekata.

Tvrtka navodi da je korištenje AI-ja omogućilo stvaranje scena koje bi klasičnim metodama bile preskupe ili bi zahtijevale znatno više vremena. Kao primjer istaknuta je serija The American Experiment, u kojoj je oko 17 minuta materijala obrađeno uz pomoć generativne umjetne inteligencije, pri čemu je posao dovršen dvostruko brže i uz približno upola manje troškove nego tradicionalnim pristupom.