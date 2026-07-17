Netflix se pohvalio: Umjetna inteligencija korištena u preko 300 serija

Kompanija se već neko vrijeme oslanja na generativne alate, a prema novom izvješću, tim se pothvatom odnedavno i hvali
Netflix je potvrdio da je tijekom 2026. godine generativna umjetna inteligencija na njihovoj platformi korištena u otprilike 300 filmova i serija, čime naglašavaju da AI više nije eksperiment, već redovni dio produkcijskog procesa. Najveća primjena zasad je u postprodukciji, gdje se umjetna inteligencija koristi za obradu kadrova, vizualne efekte i druge tehničke zadatke koji ubrzavaju završetak projekata.
Tvrtka navodi da je korištenje AI-ja omogućilo stvaranje scena koje bi klasičnim metodama bile preskupe ili bi zahtijevale znatno više vremena. Kao primjer istaknuta je serija The American Experiment, u kojoj je oko 17 minuta materijala obrađeno uz pomoć generativne umjetne inteligencije, pri čemu je posao dovršen dvostruko brže i uz približno upola manje troškove nego tradicionalnim pristupom.
Netflix naglašava da AI ne zamjenjuje scenariste, redatelje ili glumce, već služi kao alat koji kreativnim timovima omogućuje učinkovitiji rad. Tvrtka tvrdi da tehnologija pomaže ostvariti ideje koje bi inače bile izvan produkcijskog budžeta, posebno kada je riječ o zahtjevnim vizualnim efektima, velikim scenama s mnoštvom ljudi ili složenim digitalnim doradama.
Objava je izazvala podijeljene reakcije u filmskoj industriji. Dok dio stručnjaka smatra da AI može značajno smanjiti troškove i ubrzati produkciju, drugi upozoravaju na moguće posljedice za radna mjesta umjetnika, animatora i stručnjaka za vizualne efekte. Rasprave o ulozi umjetne inteligencije u Hollywoodu dodatno su se intenzivirale nakon što je Netflix otkrio razmjere njezine primjene, a ostaje za vidjeti kako će publika i partneri studija prihvatiti sve veću prisutnost AI-ja u stvaranju sadržaja, piše Engadget.