U ChatGPT stižu važne promjene namijenjene tinejdžerima i roditeljima

U sklopu nove nadogradnje tvrtka je iznijela svoje stajalište o tome zašto bi tinejdžeri uopće trebali imati pristup umjetnoj inteligenciji, tvrdeći kako bi ih držanje podalje od nje ostavilo nespremnima za jednu od tehnologija koje definiraju njihovu generaciju.

Gotovo 90 posto tinejdžera već koristi ChatGPT tjedno za učenje, istraživanje ili organiziranje, zbog čega OpenAI kaže kako pristup mora biti uparen sa stvarnom zaštitom izgrađenom za njihovu dob.

ChatGPT sada koristi predviđanje dobi za automatsku primjenu iskustva prikladnijeg dobi kad god procijeni dob korisnika na mlađu od 18 godina.

Ako sustav nije siguran, postavit će zadano sigurnije iskustvo za tinejdžere. To uključuje snažnije mjere zaštite od štetnog sadržaja kao što je eksplicitno nasilje, samoozljeđivanje, nezdrava slika tijela i rizični viralni izazovi.

Tinejdžeri će uz to početi dobivati ​​češće podsjetnike na stanku tijekom dugih sesija, potičući ih na prestanak korištenja.

Roditelji također dobivaju proširene kontrole, uključujući mogućnost postavljanja tihih sati, onemogućavanja glasovnog načina rada, upravljanja pristupom generiranju slika i primanja obavijesti u određenim visokorizičnim situacijama, uključujući znakove potencijalnog samoozljeđivanja.

Velik dio nadogradnje usmjeren je na pomoć tinejdžerimau učenju, umjesto stjecanju brzih odgovora.

Način rada Study Mode, razvijen zajedno s učiteljima i stručnjacima za učenje, vodi učenike kroz probleme korak po korak, umjesto gotovih rješenja.

Roditelji sada mogu prema zadanim postavkama uključiti način učenja za račun svog tinejdžera izravno putem roditeljskog nadzora.

OpenAI je također dodao nove početne upute napravljene za školski rad, zajedno s interaktivnim matematičkim i znanstvenim alatima koji sada dosežu 18 milijuna korisnika tjedno u više od 250 tema, piše Digital Trends.