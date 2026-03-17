Apple lansirao AirPods Max 2: Evo što donose

Nova generacija zadržava cijenu od 549 dolara , a prednarudžbe počinju 25. ožujka , dok se dolazak na tržište očekuje početkom sljedećeg mjeseca . Slušalice će biti dostupne u više boja, uključujući reflektivno crnu (midnight), svijetlosivu (starlight), narančastu, ljubičastu i plavu.

Apple je iznenada predstavio nove slušalice AirPods Max 2 , nasljednika premium modela iz 2020. godine, donoseći niz poboljšanja u području zvuka, umjetne inteligencije i svakodnevne upotrebe.

Napredniji zvuk i snažniji čip

AirPods Max 2 pokreće Appleov audio čip H2 te omogućuje naprednije procesiranje zvuka i bolje performanse u odnosu na prethodnu generaciju. Kvaliteta zvuka unaprijeđena je novim pojačalom visokog dinamičkog raspona, što rezultira čišćim i preciznijim audiozapisom, piše Tech Crunch.

Podrška za 24-bitni, 48 kHz lossless audio putem kabela USB-C omogućuje reprodukciju glazbe visoke razlučivosti, a prostorni zvuk poboljšan je preciznijim pozicioniranjem instrumenata, snažnijim basom te prirodnijim srednjim i visokim tonovima, kažu iz Applea.

Učinkovitije poništavanje buke

Aktivno poništavanje buke sada je, prema Appleu, do 1,5 puta učinkovitije nego kod prethodnog modela. Uz to, značajka Adaptive Audio automatski prilagođava razinu poništavanja buke i transparentnosti ovisno o okruženju korisnika. Način rada Transparency također je unaprijeđen zahvaljujući novom algoritmu obrade signala, pa korisnici mogu prirodnije čuti okolinu i razgovore bez skidanja slušalica.