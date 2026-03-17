Apple lansirao AirPods Max 2: Evo što donose

Najnovije slušalice pokreće novi čip, a fokus je na poboljšanom ANC-u, kvaliteti zvuka i adaptivnoj glasnoći
Apple je iznenada predstavio nove slušalice AirPods Max 2, nasljednika premium modela iz 2020. godine, donoseći niz poboljšanja u području zvuka, umjetne inteligencije i svakodnevne upotrebe.
Nova generacija zadržava cijenu od 549 dolara, a prednarudžbe počinju 25. ožujka, dok se dolazak na tržište očekuje početkom sljedećeg mjeseca. Slušalice će biti dostupne u više boja, uključujući reflektivno crnu (midnight), svijetlosivu (starlight), narančastu, ljubičastu i plavu.
Napredniji zvuk i snažniji čip
AirPods Max 2 pokreće Appleov audio čip H2 te omogućuje naprednije procesiranje zvuka i bolje performanse u odnosu na prethodnu generaciju. Kvaliteta zvuka unaprijeđena je novim pojačalom visokog dinamičkog raspona, što rezultira čišćim i preciznijim audiozapisom, piše Tech Crunch.
Podrška za 24-bitni, 48 kHz lossless audio putem kabela USB-C omogućuje reprodukciju glazbe visoke razlučivosti, a prostorni zvuk poboljšan je preciznijim pozicioniranjem instrumenata, snažnijim basom te prirodnijim srednjim i visokim tonovima, kažu iz Applea.
Učinkovitije poništavanje buke
Aktivno poništavanje buke sada je, prema Appleu, do 1,5 puta učinkovitije nego kod prethodnog modela. Uz to, značajka Adaptive Audio automatski prilagođava razinu poništavanja buke i transparentnosti ovisno o okruženju korisnika. Način rada Transparency također je unaprijeđen zahvaljujući novom algoritmu obrade signala, pa korisnici mogu prirodnije čuti okolinu i razgovore bez skidanja slušalica.
Nove AI funkcije i praktične značajke
Jedna od istaknutih novosti je funkcija Live Translation jer omogućuje komunikaciju na različitim jezicima u stvarnom vremenu. Tu je i Voice Isolation, koja tijekom poziva ističe glas korisnika i smanjuje pozadinsku buku pomoću napredne računalne obrade zvuka.
Slušalice donose i funkciju Camera Remote, a ona omogućuje upravljanje kamerom na uređajima poput iPhonea i iPada. Pritiskom na digitalnu krunu korisnik može snimiti fotografiju ili pokrenuti i zaustaviti videosnimanje, uključujući aplikacije trećih strana.
Fokus na sigurnost i kreativce
Nova značajka Loud Sound Reduction pomaže u zaštiti sluha smanjenjem glasnih zvukova iz okoline, uz očuvanje kvalitete sadržaja koji se sluša.
Apple ističe i poboljšane mikrofone koji omogućuju kvalitetnije snimanje zvuka, što bi moglo biti korisno za intervjue, podcasting i glazbenu produkciju.
AirPods Max 2 bit će dostupne u više od 30 zemalja i regija, čime Apple učvršćuje svoju poziciju u premium segmentu bežičnih slušalica.