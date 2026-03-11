Apple slavi 50. rođendan: Od projekta iz garaže do tehnološkog giganta

Od projekta u garaži do biznisa koji svake godine zgrće milijarde dolara i prodaje jedan od najpopularnijih telefona na svijetu, Apple je prošao kroz brojne transformacije da bi došao do današnjeg statusa

Tehnološki div Apple danas ima više od 2,5 milijardi aktivnih korisnika uređaja diljem svijeta, ali priča o kompaniji počela je skromno: susretom dvojice mladih entuzijasta početkom 1970-ih u Kaliforniji.

Početak u garaži Godine 1971. inženjerski talent Steve Wozniak upoznao je karizmatičnog srednjoškolca Stevea Jobsa u blizini Cupertina u Kaliforniji. Tada nitko nije mogao pretpostaviti da će taj susret dovesti do stvaranja kompanije koja će promijeniti način na koji ljudi koriste tehnologiju. 'Tko je tada mogao znati da će jednog dana nastati tvrtka?' prisjetio se Wozniak. Nekoliko godina kasnije njih dvojica odlučila su pretočiti svoju strast prema elektronici u posao. U to vrijeme osobna računala bila su rijetkost. Wozniak je 1975. godine izradio jednostavno računalo sastavljeno uglavnom od elektroničke ploče, a Jobs je predložio da ga počnu prodavati. 'Steve Jobs želio je osnovati tvrtku i to je i učinio. A ja sam bio njegov izvor tehnologije', rekao je Wozniak. Prvi model prodan je u oko 150 primjeraka, no njihov drugi proizvod, Apple II, postao je pravi hit. Prodano je više od šest milijuna uređaja, a računalo je u to vrijeme bilo daleko ispred konkurencije. 'Bio je toliko napredniji od drugih računala koja su se tada pojavljivala', rekao je Wozniak. 'Nismo mogli predvidjeti budućnost, ali znali smo da radimo velik korak naprijed.'

Revolucija s Macintoshom Veliki korak naprijed dogodio se 1984. godine predstavljanjem Macintosha. Bilo je to jedno od prvih pristupačnih osobnih računala s grafičkim sučeljem, mišem i izbornicima, a ono je rad na njemu učinilo jednostavnijim za širu publiku. Ipak, ubrzo su uslijedili problemi. Nakon sukoba s tadašnjim direktorom Johnom Sculleyjem, Jobs je napustio Apple i proveo 11 godina izvan kompanije, tijekom kojih je tvrtka izgubila dio tržišne važnosti. 'Bilo je to prilično mračno razdoblje', rekao je današnji izvršni direktor Tim Cook. 'Tvrtka je imala vrlo malo novca i izgubili smo smjer.' Povratak Stevea Jobsa Jobs se u Apple vratio 1997. godine, kada je kompanija bila u ozbiljnim financijskim problemima. Ubrzo je zaposlio Cooka kao voditelja operacija, a zajedno su započeli veliku reorganizaciju poslovanja. 'U Steveu sam vidio nešto što nikada prije nisam vidio kod nekog direktora. On je osoba kakva se pojavi možda jednom u tisuću godina', prisjetio se Cook.

Jobs i njegov tim potom su izveli ono što mnogi smatraju jednim od najvećih poslovnih preokreta u povijesti. Došlo je do reorganizacije, a fokus je stavljen na dizajn i inovaciju. Dizajner Jony Ive i Jobs svakodnevno su raspravljali o detaljima proizvoda. U tom razdoblju nastala je nova generacija proizvoda koji su obilježili tehnološku industriju. Računalo iMac postalo je jedno od najprodavanijih, a digitalna trgovina iTunes Store promijenila je način distribucije glazbe. Godine 2001. predstavljen je iPod, prijenosni glazbeni uređaj koji je prodan u stotinama milijuna primjeraka i postao jedan od najpoznatijih Appleovih proizvoda, piše CBS News. On je omogućio korisnicima jednostavno kretanje kroz glazbenu biblioteku pomoću kružnog kotačića, što je dizajnerica Paola Antonelli iz Muzeja moderne umjetnosti u New Yorku opisala kao primjer izvanrednog industrijskog dizajna.

iPhone je promijenio industriju Najveća prekretnica dogodila se 2007. godine predstavljanjem iPhonea. Jobs je taj uređaj opisao kao kombinaciju iPoda, telefona i internetskog komunikatora. Pametni telefon s ekranom osjetljivim na dodir promijenio je način na koji ljudi koriste tehnologiju, a iPhone je postao kamera, glazbeni uređaj, navigacija, platforma za aplikacije i središte digitalnog života. Razvoj aplikacija potaknuo je nastanak brojnih digitalnih platformi poput Ubera, Airbnba, DoorDasha, Venma i Tindera, ali i ubrzao širenje društvenih mreža, što je otvorilo rasprave o vremenu provedenom pred ekranom, mentalnom zdravlju i društvenoj izolaciji.

Nova era nakon Jobsa Godine 2010. Apple je predstavio još jedan uspješan proizvod – iPad. Malo nakon toga Jobs je preminuo od posljedica raka gušterače, a mjesto izvršnog direktora preuzeo je Cook. Jobs mu je prije smrti dao savjet koji on nikada nije zaboravio: 'Rekao mi je: 'Nikada se nemoj pitati što bih ja učinio. Samo učini ono što je ispravno.'' Pod Cookovim vodstvom Apple je proširio poslovanje, posebno u području digitalnih usluga kao što su Apple Pay, Apple TV+ i Apple Music. Danas taj segment kompaniji donosi više od 100 milijardi dolara prihoda godišnje. Od 2011. godine Apple je gotovo utrostručio veličinu poslovanja, a vrijednost dionica porasla mu je za oko 1600 posto. Unatoč uspjehu, kompanija se suočava s novim izazovima, uključujući ovisnost o proizvodnji u Kini, moguće trgovinske tarife te sve jaču konkurenciju u području umjetne inteligencije.