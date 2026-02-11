Uklanjanje osjetljivih osobnih podataka s Googlea: Stižu dvije korisne značajke

Cilj ovih promjena je veća kontrola nad privatnošću u trenutku u kojem se osobni podaci i vizualni sadržaji vrlo lako mogu proširiti bez znanja ili pristanka osobe na koju se odnose.

Google je najavio dvije nove mogućnosti koje korisnicima olakšavaju uklanjanje osjetljivih osobnih podataka s interneta, odnosno iz rezultata pretraživanja. Riječ je o nadogradnji postojećeg alata Results about you te o pojednostavljenom postupku prijave za uklanjanje neovlaštenih eksplicitnih fotografija .

Prošireni alat Results about you

Googleov alat Results about you već je omogućavao korisnicima da provjere pojavljuju li se u pretraživanju njihovo ime, adresa stanovanja, telefonski broj ili adresa e-pošte. Najnovijom nadogradnjom ta se funkcionalnost širi i na iznimno osjetljive podatke iz službenih dokumenata. Korisnici sada mogu pratiti pojavljuju li se u rezultatima pretraživanja brojevi njihove osobne iskaznice, putovnice ili socijalnog osiguranja.

Da bi koristili ovu opciju, prvo moraju postaviti alat i unijeti podatke koje žele nadzirati. Ako Google prepozna podudaranje, korisnik dobiva obavijest, uključujući upozorenje putem mobilne aplikacije. U tom trenutku moguće je zatražiti uklanjanje rezultata ili ga označiti kao pregledanog. Iako se podaci ne brišu s izvornih internetskih stranica, njihovo uklanjanje iz pretraživanja znatno smanjuje rizik da će ih netko pronaći i zloupotrijebiti.

Google navodi da će ova nadogradnja u narednim danima postati dostupna u Sjedinjenim Državama, a paralelno se radi na širenju funkcionalnosti na druga tržišta.

Lakše uklanjanje neovlaštenih eksplicitnih sadržaja

Druga novost odnosi se na uklanjanje neovlaštenih eksplicitnih fotografija i videozapisa iz pretraživanja Googlea. Novi postupak osmišljen je da bi bio brži i jednostavniji, posebno za one koji se suočavaju s dijeljenjem intimnih sadržaja bez pristanka.

Ako se takav sadržaj pojavi u rezultatima pretraživanja, korisnik može izravno iz izbornika uz sliku odabrati opciju za uklanjanje te naznačiti da se radi o eksplicitnom prikazu. Tijekom prijave moguće je navesti je li riječ o stvarnom ili umjetno generiranom sadržaju, a zahtjev se može podnijeti za više rezultata istovremeno. Svi zahtjevi centralizirani su u alatu Results about you, gdje se može pratiti njihov status.

Google dodatno nudi mogućnost filtriranja sličnih eksplicitnih rezultata u budućim pretragama, kao i poveznice na izvore emocionalne i pravne podrške, piše Lifehacker.