Uklanjanje osjetljivih osobnih podataka s Googlea: Stižu dvije korisne značajke

Korisnici će moći utjecati na rezultate pretrage koji ih spominju, kao i neželjene slike što iskaču u pretragama
Google je najavio dvije nove mogućnosti koje korisnicima olakšavaju uklanjanje osjetljivih osobnih podataka s interneta, odnosno iz rezultata pretraživanja. Riječ je o nadogradnji postojećeg alata Results about you te o pojednostavljenom postupku prijave za uklanjanje neovlaštenih eksplicitnih fotografija.
Cilj ovih promjena je veća kontrola nad privatnošću u trenutku u kojem se osobni podaci i vizualni sadržaji vrlo lako mogu proširiti bez znanja ili pristanka osobe na koju se odnose.
Prošireni alat Results about you
Googleov alat Results about you već je omogućavao korisnicima da provjere pojavljuju li se u pretraživanju njihovo ime, adresa stanovanja, telefonski broj ili adresa e-pošte. Najnovijom nadogradnjom ta se funkcionalnost širi i na iznimno osjetljive podatke iz službenih dokumenata. Korisnici sada mogu pratiti pojavljuju li se u rezultatima pretraživanja brojevi njihove osobne iskaznice, putovnice ili socijalnog osiguranja.
Da bi koristili ovu opciju, prvo moraju postaviti alat i unijeti podatke koje žele nadzirati. Ako Google prepozna podudaranje, korisnik dobiva obavijest, uključujući upozorenje putem mobilne aplikacije. U tom trenutku moguće je zatražiti uklanjanje rezultata ili ga označiti kao pregledanog. Iako se podaci ne brišu s izvornih internetskih stranica, njihovo uklanjanje iz pretraživanja znatno smanjuje rizik da će ih netko pronaći i zloupotrijebiti.
Google navodi da će ova nadogradnja u narednim danima postati dostupna u Sjedinjenim Državama, a paralelno se radi na širenju funkcionalnosti na druga tržišta.
Lakše uklanjanje neovlaštenih eksplicitnih sadržaja
Druga novost odnosi se na uklanjanje neovlaštenih eksplicitnih fotografija i videozapisa iz pretraživanja Googlea. Novi postupak osmišljen je da bi bio brži i jednostavniji, posebno za one koji se suočavaju s dijeljenjem intimnih sadržaja bez pristanka.
Ako se takav sadržaj pojavi u rezultatima pretraživanja, korisnik može izravno iz izbornika uz sliku odabrati opciju za uklanjanje te naznačiti da se radi o eksplicitnom prikazu. Tijekom prijave moguće je navesti je li riječ o stvarnom ili umjetno generiranom sadržaju, a zahtjev se može podnijeti za više rezultata istovremeno. Svi zahtjevi centralizirani su u alatu Results about you, gdje se može pratiti njihov status.
Google dodatno nudi mogućnost filtriranja sličnih eksplicitnih rezultata u budućim pretragama, kao i poveznice na izvore emocionalne i pravne podrške, piše Lifehacker.