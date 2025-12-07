Što se pretraživalo na Wikipediji? Objavljen popis najčitanijih članaka, ima i iznenađenja

Članak o konzervativnom aktivistu Charlieju Kirku imao je tijekom 2025. 45 milijuna pregleda nakon što je Kirk 10. rujna ubijen tijekom debate na sveučilišnom kampusu u Sjedinjenim Državama. Iako je u SAD-u već bio dobro poznat kao suosnivač organizacije Turning Point USA, vijest o njegovoj smrti odjeknula je globalno.

Drugo mjesto zauzeo je, tradicionalno, popis istaknutih preminulih osoba u 2025., a zanimljivo je da je upravo popis za 2024. bio najčitaniji članak prošle godine. Treće mjesto na popisu najčitanijih članaka na Wikipediji pripalo je Edu Geinu, američkom serijskom ubojici čiji je život prikazan u trećoj sezoni Netflixove true crime antologije Monster. Na popisu se nalaze i američki predsjednik Donald Trump, kojem je ovo već osmo pojavljivanje na listi, te papa Lav XIV.