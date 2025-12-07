zanimljiv POPIS

Što se pretraživalo na Wikipediji? Objavljen popis najčitanijih članaka, ima i iznenađenja

07.12.2025

Wikipedia je ove godine zabilježila neočekivanog rekordera - članak o Charlieju Kirku bio je najčitaniji na cijeloj enciklopediji. Wikipedia će 15. siječnja proslaviti 25. rođendan. Čini je oko 250.000 volontera koji pišu i uređuju tekstove. U radu se, kako tvrde, vode trima temeljnim pravilima: neutralnošću, korištenjem objavljenih i pouzdanih izvora te izbjegavanjem osobnih stavova i vlastitih interpretacija

Članak o konzervativnom aktivistu Charlieju Kirku imao je tijekom 2025. 45 milijuna pregleda nakon što je Kirk 10. rujna ubijen tijekom debate na sveučilišnom kampusu u Sjedinjenim Državama. Iako je u SAD-u već bio dobro poznat kao suosnivač organizacije Turning Point USA, vijest o njegovoj smrti odjeknula je globalno.

Drugo mjesto zauzeo je, tradicionalno, popis istaknutih preminulih osoba u 2025., a zanimljivo je da je upravo popis za 2024. bio najčitaniji članak prošle godine. Treće mjesto na popisu najčitanijih članaka na Wikipediji pripalo je Edu Geinu, američkom serijskom ubojici čiji je život prikazan u trećoj sezoni Netflixove true crime antologije Monster. Na popisu se nalaze i američki predsjednik Donald Trump, kojem je ovo već osmo pojavljivanje na listi, te papa Lav XIV.

Filmovi i televizija i dalje dominiraju ukupnim poretkom, što se dijelom pripisuje 'second screen' efektu – kada gledatelji istodobno pretražuju informacije na mobitelu dok gledaju film ili emisiju. Filmovi The Sinners i Superman ušli su u ukupni top 10, dok je Netflixova serija Adolescence zauzela 17. mjesto.

Popularnost serije Severance s Apple TV-a gotovo se utrostručila od prve sezone 2022. do ovogodišnje druge. Wikimedia bilježi i da su iznimno traženi i sažeci radnje za filmove i serije.

Američka politika također je snažno prisutna: četvrtinu mjesta u top 20 zauzimaju političke teme, uključujući uspon Zohrana Mamdanija do mjesta gradonačelnika New Yorka, koji se našao odmah ispod Elona Muska. YouTuber MrBeast prvi je put ušao među 20 najčitanijih.

Najčitanije stranice na Wikipediji u 2025.

  1. Charlie Kirk – 44,9 milijuna pregleda
  2. Istaknute smrti u 2025. – 42,5 milijuna
  3. Ed Gein – 31,2 milijuna
  4. Donald Trump – 25,1 milijun
  5. Papa Lav XIV. – 22,1 milijun
  6. Elon Musk – 20,2 milijuna
  7. Zohran Mamdani – 20,1 milijun
  8. Film 'Sinners' (2025) – 18,2 milijuna
  9. Ozzy Osbourne – 17,8 milijuna
  10. Film 'Superman' (2025) – 17 milijuna
  11. Papa Franjo– 15,3 milijuna
  12. Serija 'Severance' – 13,9 milijuna
  13. Sjedinjene Države – 13 milijuna
  14. Film 'Thunderbolts' – 12,9 milijuna
  15. Film 'Weapons' (2025) – 11,8 milijuna
  16. JD Vance – 11,6 milijuna
  17. Serija 'Adolescence' – 11,6 milijuna
  18. MrBeast – 11,5 milijuna
  19. Cristiano Ronaldo – 10,8 milijuna
  20. Film 'The Fantastic Four: First Steps' – 10,8 milijuna

