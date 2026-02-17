epicentar u bih

Nadzorne kamere snimile trenutak potresa u Hrvatskoj: Čuju se jezivi zvukovi

M. Šu.

17.02.2026 u 19:33

tportal
Izvor: Screenshot / Autor: EMSC
Bionic
Reading

Snažan potres pogodio je predvečer okolicu Livna, a podrhtavanje se osjetilo i u Hrvatskoj

Kako je objavila Seizmološka služba pri geofizičkom odsjeku PMF-a, u 17 sati i 31 minutu zabilježili su prilično jak potres s epicentrom kod Livna (BiH). Magnituda potresa iznosila je 4.4 prema Richteru, a intenzitet u epicentru V-VI stupnja EMS ljestvice.

Na istom je području u 17.45 zabilježen i slab potres magnitude 2.8 prema Richteru, a intenziteta u epicentru III-IV stupnja EMS ljestvice, dodala je Seizmološka služba.

Potres u Svibu Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Dalmacija danas

Potres su osjetili u većem dijelu srednjeg Jadrana, zapadnoj Hercegovini i središnjem dijelu Bosne. Na stranici Europskog seizmološkog centra koji je prvi zabilježio podrhtavanje tla stiglo je više od 450 komentara građana od Zadra, preko Splita do Metkovića i Mostara.

Dalmacija danas dobila je snimke čitatelja iz Sviba, naselja u općini Cista Provo, kao i iz Korešnice. Čitatelji su poslali što je zabilježeno u trenutku snažnog potresa koji se najviše osjetio na području Hercegovine i Dalmacije.

Potres u Korešnici Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Dalmacija danas

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
BOMBARDERSKI DRON

BOMBARDERSKI DRON

Ukrajinski Vampir mijenja bojište: Rusi se Babe Jage boje kao vrag tamjana
OGLASIO SE IZ INDIJE

OGLASIO SE IZ INDIJE

Vučić ponovno prozvao Hrvatsku: 'Formirali su vojni savez da bi nas napali, žele pregaziti Srbiju'
zatvoreni dio sjednice

zatvoreni dio sjednice

Vlada napravila niz kadrovskih promjena

najpopularnije

Još vijesti