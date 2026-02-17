Nadzorne kamere snimile trenutak potresa u Hrvatskoj: Čuju se jezivi zvukovi

Kako je objavila Seizmološka služba pri geofizičkom odsjeku PMF-a, u 17 sati i 31 minutu zabilježili su prilično jak potres s epicentrom kod Livna (BiH). Magnituda potresa iznosila je 4.4 prema Richteru, a intenzitet u epicentru V-VI stupnja EMS ljestvice.

Na istom je području u 17.45 zabilježen i slab potres magnitude 2.8 prema Richteru, a intenziteta u epicentru III-IV stupnja EMS ljestvice, dodala je Seizmološka služba.