Nadzorne kamere snimile trenutak potresa u Hrvatskoj: Čuju se jezivi zvukovi

Snažan potres pogodio je predvečer okolicu Livna, a podrhtavanje se osjetilo i u Hrvatskoj
Kako je objavila Seizmološka služba pri geofizičkom odsjeku PMF-a, u 17 sati i 31 minutu zabilježili su prilično jak potres s epicentrom kod Livna (BiH). Magnituda potresa iznosila je 4.4 prema Richteru, a intenzitet u epicentru V-VI stupnja EMS ljestvice.
Na istom je području u 17.45 zabilježen i slab potres magnitude 2.8 prema Richteru, a intenziteta u epicentru III-IV stupnja EMS ljestvice, dodala je Seizmološka služba.
Potres su osjetili u većem dijelu srednjeg Jadrana, zapadnoj Hercegovini i središnjem dijelu Bosne. Na stranici Europskog seizmološkog centra koji je prvi zabilježio podrhtavanje tla stiglo je više od 450 komentara građana od Zadra, preko Splita do Metkovića i Mostara.
Dalmacija danas dobila je snimke čitatelja iz Sviba, naselja u općini Cista Provo, kao i iz Korešnice. Čitatelji su poslali što je zabilježeno u trenutku snažnog potresa koji se najviše osjetio na području Hercegovine i Dalmacije.