Što je Clawdbot i zašto se odjednom toliko priča o njemu? Evo što trebate znati

Besplatni alat postao je toliko viralan na X-u da programeri dijele memeove o svojim postavkama za njega. No nije posve jednostavno koristiti ga, a postoji i određena razina rizika

Osobni asistent otvorenog računalnog koda s umjetnom inteligencijom Clawdbot stekao je svojevrsnu kultnu sljedbu u zajednici ranih korisnika, a geekovi u Silicijskoj dolini opsesivno dijele najbolje prakse i pokazuju svoje uradi-sam postavke za njega. Nedavno je, na zahtjev Anthropica, promijenio naziv u Moltbot, pa neka vas to ne buni.

Besplatni alat obično se vrti na namjenskom računalu Mac Mini (iako su moguće i druge postavke), a korisnici mu daju pristup svojim korisničkim računima pri ChatGPT-ju ili Claudeu, kao i e-pošti, kalendarima i aplikacijama za razmjenu poruka. Postao je toliko viralan na X-u da programeri dijele memeove o svojim postavkama za njega. Što je Clawdbot/Moltbot, kako ga možete isprobati i zašto je odjednom u središtu pozornosti? Pogledajmo.

Pamti sve i proaktivan je Clawdbot/Moltbot je osobni pomoćnik potpomognut umjetnom inteligencijom te lokalno radi na vašem uređaju. Izradio ga je programer i poduzetnik Peter Steinberger, najpoznatiji po stvaranju i prodaji PSPDFKita. Alat, koji se često povezuje s emojijem jastoga, može djelovati autonomno i izvršavati radnje u više koraka u ime korisnika. Mnogi koji su ga isprobali tvrde da pamti sve što ste mu ikada rekli, a moguće ga je povezati i s e-poštom, kalendarom i dokumentima kako bi imao više materijala za rad. Temeljem toga može proaktivno poduzeti personalizirane radnje, recimo provjeriti e-poštu i obavijestiti vas kad je stiglo nešto što biste mogli smatrati važnim.