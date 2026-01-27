Što je Clawdbot i zašto se odjednom toliko priča o njemu? Evo što trebate znati

Besplatni alat postao je toliko viralan na X-u da programeri dijele memeove o svojim postavkama za njega. No nije posve jednostavno koristiti ga, a postoji i određena razina rizika
Osobni asistent otvorenog računalnog koda s umjetnom inteligencijom Clawdbot stekao je svojevrsnu kultnu sljedbu u zajednici ranih korisnika, a geekovi u Silicijskoj dolini opsesivno dijele najbolje prakse i pokazuju svoje uradi-sam postavke za njega.
Nedavno je, na zahtjev Anthropica, promijenio naziv u Moltbot, pa neka vas to ne buni.
Besplatni alat obično se vrti na namjenskom računalu Mac Mini (iako su moguće i druge postavke), a korisnici mu daju pristup svojim korisničkim računima pri ChatGPT-ju ili Claudeu, kao i e-pošti, kalendarima i aplikacijama za razmjenu poruka.
Postao je toliko viralan na X-u da programeri dijele memeove o svojim postavkama za njega. Što je Clawdbot/Moltbot, kako ga možete isprobati i zašto je odjednom u središtu pozornosti?
Pogledajmo.
Pamti sve i proaktivan je
Clawdbot/Moltbot je osobni pomoćnik potpomognut umjetnom inteligencijom te lokalno radi na vašem uređaju. Izradio ga je programer i poduzetnik Peter Steinberger, najpoznatiji po stvaranju i prodaji PSPDFKita.
Alat, koji se često povezuje s emojijem jastoga, može djelovati autonomno i izvršavati radnje u više koraka u ime korisnika. Mnogi koji su ga isprobali tvrde da pamti sve što ste mu ikada rekli, a moguće ga je povezati i s e-poštom, kalendarom i dokumentima kako bi imao više materijala za rad.
Temeljem toga može proaktivno poduzeti personalizirane radnje, recimo provjeriti e-poštu i obavijestiti vas kad je stiglo nešto što biste mogli smatrati važnim.
Kako isprobati Clawdbot/Moltbot?
Steinberger je prenio izvorni kod za Clawdbot/Moltbot na Github, gdje ga možete preuzeti, instalirati i početi eksperimentirati njime.
Imajte na umu to da preuzimanje i postavljanje Clawdbota nije podjednako jednostavno kao kod običnih aplikacija ili softvera. Trebat će vam određena razina tehničkog znanja, a postoje i ozbiljna pitanja vezana uz sigurnost i privatnost koja treba uzeti u obzir.
Osim na već spomenutom Macu, Clawdbot/Moltbot je moguće pokrenuti na uređajima s operativnim sustavima Windows i Linux, a njegova web stranica sadrži upute za instalaciju, sistemske zahtjeve i savjete.
Dio razloga zbog kojih Clawdbot/Moltbot uspijeva tamo gdje drugi AI agenti nisu uspjeli jest to što ima potpun pristup sustavu vašeg uređaja. To znači da može čitati i pisati datoteke, pokretati naredbe, izvršavati skripte i kontrolirati vaš web preglednik.
Steinberger ne krije to da pokretanje Clawdbota nosi određene rizike zbog visoke razine pristupa koju omogućavate. Primjerice, netko zlonamjeran mogao bi pokušati prevariti vašu umjetnu inteligenciju i navesti je na aktivnosti koje bi vam mogle naštetiti, kao i pristupiti ogromnoj količini osobnih podataka.
Stoga, prije nego što se upustite u eksperimentiranje, pomno pročitajte sve što je navedeno u često postavljanim pitanjima o Clawdbotu, a alatu za njegovu sigurnosnu reviziju možete pristupiti na Githubu, piše Mashable.