VRIJEDI PRIPAZITI

Što je Clawdbot i zašto se odjednom toliko priča o njemu? Evo što trebate znati

Miroslav Wranka

27.01.2026 u 10:33

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: Georgios Kefalas
Bionic
Reading

Besplatni alat postao je toliko viralan na X-u da programeri dijele memeove o svojim postavkama za njega. No nije posve jednostavno koristiti ga, a postoji i određena razina rizika

Osobni asistent otvorenog računalnog koda s umjetnom inteligencijom Clawdbot stekao je svojevrsnu kultnu sljedbu u zajednici ranih korisnika, a geekovi u Silicijskoj dolini opsesivno dijele najbolje prakse i pokazuju svoje uradi-sam postavke za njega.

Nedavno je, na zahtjev Anthropica, promijenio naziv u Moltbot, pa neka vas to ne buni.

vezane vijesti

Besplatni alat obično se vrti na namjenskom računalu Mac Mini (iako su moguće i druge postavke), a korisnici mu daju pristup svojim korisničkim računima pri ChatGPT-ju ili Claudeu, kao i e-pošti, kalendarima i aplikacijama za razmjenu poruka.

Postao je toliko viralan na X-u da programeri dijele memeove o svojim postavkama za njega. Što je Clawdbot/Moltbot, kako ga možete isprobati i zašto je odjednom u središtu pozornosti?

Pogledajmo.

tportal
Izvor: Moltbot / Autor: Moltbot

Pamti sve i proaktivan je

Clawdbot/Moltbot je osobni pomoćnik potpomognut umjetnom inteligencijom te lokalno radi na vašem uređaju. Izradio ga je programer i poduzetnik Peter Steinberger, najpoznatiji po stvaranju i prodaji PSPDFKita.

Alat, koji se često povezuje s emojijem jastoga, može djelovati autonomno i izvršavati radnje u više koraka u ime korisnika. Mnogi koji su ga isprobali tvrde da pamti sve što ste mu ikada rekli, a moguće ga je povezati i s e-poštom, kalendarom i dokumentima kako bi imao više materijala za rad.

Temeljem toga može proaktivno poduzeti personalizirane radnje, recimo provjeriti e-poštu i obavijestiti vas kad je stiglo nešto što biste mogli smatrati važnim.

vezane vijesti

Kako isprobati Clawdbot/Moltbot?

Steinberger je prenio izvorni kod za Clawdbot/Moltbot na Github, gdje ga možete preuzeti, instalirati i početi eksperimentirati njime.

Imajte na umu to da preuzimanje i postavljanje Clawdbota nije podjednako jednostavno kao kod običnih aplikacija ili softvera. Trebat će vam određena razina tehničkog znanja, a postoje i ozbiljna pitanja vezana uz sigurnost i privatnost koja treba uzeti u obzir.

Osim na već spomenutom Macu, Clawdbot/Moltbot je moguće pokrenuti na uređajima s operativnim sustavima Windows i Linux, a njegova web stranica sadrži upute za instalaciju, sistemske zahtjeve i savjete.

Dio razloga zbog kojih Clawdbot/Moltbot uspijeva tamo gdje drugi AI agenti nisu uspjeli jest to što ima potpun pristup sustavu vašeg uređaja. To znači da može čitati i pisati datoteke, pokretati naredbe, izvršavati skripte i kontrolirati vaš web preglednik.

Steinberger ne krije to da pokretanje Clawdbota nosi određene rizike zbog visoke razine pristupa koju omogućavate. Primjerice, netko zlonamjeran mogao bi pokušati prevariti vašu umjetnu inteligenciju i navesti je na aktivnosti koje bi vam mogle naštetiti, kao i pristupiti ogromnoj količini osobnih podataka.

Stoga, prije nego što se upustite u eksperimentiranje, pomno pročitajte sve što je navedeno u često postavljanim pitanjima o Clawdbotu, a alatu za njegovu sigurnosnu reviziju možete pristupiti na Githubu, piše Mashable.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
tehno recenzije

tehno recenzije

Avangardne slušalice na tragu poboljšanja: Isprobali smo Huawei Freeclip 2
DOSTUPAN 24/7

DOSTUPAN 24/7

'Stručnost umjesto Googlea': HZJZ predstavio digitalnog zdravstvenog asistenta ZdrAVKA
TECH NOVITETI

TECH NOVITETI

Apple predstavio AirTag 2, donosi dvije ključne promjene

najpopularnije

Još vijesti