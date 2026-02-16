Priprema li se Njemačka za 'stari ili novi rat'? 'Da nam je prije pet godina netko rekao...'

Takav pristup potaknuo je kritike analitičara i novih tvrtki u obrambenom sektoru te upozoravaju da Njemačka previše ulaže u konvencionalno oružje – često u korist velikih i etabliranih proizvođača – te da nedovoljno financira autonomne sustave, bespilotne platforme i umjetnu inteligenciju, tehnologije koje sve više oblikuju suvremeno bojište.

Nakon godina neispunjavanja NATO-ovih ciljeva izdvajanja za obranu Berlin je poslije ruske invazije na Ukrajinu 2022. pokrenuo jedan od najvećih programa ponovnog naoružavanja u svojoj povijesti, vrijedan stotine milijardi eura. No velik dio tog novca usmjeren je na skupe tradicionalne sustave, uključujući 35 američkih borbenih zrakoplova F-35, Eurofighter Typhoone, helikoptere Chinook, kao i nove ratne brodove i podmornice. U pripremi su i narudžbe tisuća tenkova i oklopnih vozila, piše Financial Times.

Njemački ministar obrane Boris Pistorius priznao je to te najavio promjenu pristupa. 'Ulagat ćemo sve više u inovacije, nove tehnologije i suradnju sa startupovima, kao i u jače povezivanje mladih tehnoloških tvrtki s Bundeswehrom', rekao je na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji.

Na pitanje priprema li se Njemačka za 'stari ili novi rat', Pistorius je poručio da njemačka vojska svakodnevno uči iz iskustava rata u Ukrajini i brzog tehnološkog razvoja na bojištu. 'Da nam je netko prije pet godina rekao da će dronovi imati ključnu ulogu, malo tko bi povjerovao u to', rekao je.

Zapovjednik njemačke vojske Christian Freuding naglasio je da su vojnicima i dalje potrebni tradicionalni sustavi poput tenkova i haubica, ali je dodao da vojska mora poticati inovativnost i razmišljati izvan ustaljenih okvira.

'Premalo se ulaže u AI i autonomne sustave'

U središtu rasprave našla se i obrambena kompanija Rheinmetall, procjenjujući da je osigurala oko 40 posto sredstava iz posebnog obrambenog fonda, vrijednog 100 milijardi eura i pokrenutog 2022. godine, a očekuje zadržati sličan udio i u budućim ugovorima.

Florian Seibel, suosnivač njemačke tvrtke Quantum Systems, koja razvija nadzorne dronove, upozorio je da Berlin i dalje premalo ulaže u autonomne sustave i umjetnu inteligenciju. 'Ako Njemačka potroši 500 milijardi eura, a gotovo sav novac ode velikim proizvođačima, to nije ono što nam treba. Novca ima dovoljno, ali ga trošimo na pogrešne stvari', rekao je.

Prema njegovim riječima, postoji rizik da će se stotine milijardi eura potrošiti na opremu koja će zastarjeti, a buduće generacije otplaćivat će dugove.

Iako je Quantum Systems među startupovima koji su posljednjih mjeseci dobili ugovore s Bundeswehrom za dronove, riječ je o iznosima koji čine tek mali dio ukupne obrambene potrošnje Njemačke, čiji ovogodišnji vojni proračun iznosi oko 118 milijardi eura.

Moritz Schularick, direktor Instituta za svjetsko gospodarstvo u Kielu, procjenjuje da se čak '95 do 98 posto' njemačkih obrambenih izdvajanja od 2022. godine odnosilo na tradicionalne programe nabave. Upozorio je da takav pristup ne priprema Europu dovoljno brzo za moguće nove sigurnosne prijetnje, ali ni ne koristi šire gospodarske prednosti koje donosi ulaganje u agilne i inovativne mlade tvrtke.

'Moramo znatno veći dio proračuna rezervirati za inovacije, svjesni da dio projekata neće uspjeti', rekao je Schularick, dodajući da bi države trebale definirati problem, a privatnom sektoru prepustiti razvoj rješenja, umjesto dugotrajnih birokratskih procesa koji unaprijed propisuju svaki detalj.