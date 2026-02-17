Sony će odgoditi PlayStation 6, nikad nećete pogoditi zbog čega

Tako je, zbog umjetne inteligencije i skupe memorije
Japanski tehnološki div Sony mogao bi odgoditi lansiranje svoje nove konzole PlayStation 6 zbog nestašice memorijskih čipova, potaknute potražnjom uzrokovanom razvojem umjetne inteligencije (AI). Prema izvještajima, PS6 bi mogao biti odgođen do 2028. ili čak 2029. godine jer Sony ima poteškoća s nabavom ključnih komponenti potrebnih za proizvod, a istovremeno velika potražnja dolazi iz podatkovnih centara.
Cijene Random Access Memory (RAM) čipova snažno rastu posljednjih mjeseci. Prema analizi Counterpoint Researcha, cijene su u protekloj godini porasle za 600 posto, a Trendforce predviđa da bi se mogle udvostručiti samo u prvom kvartalu 2026. godine. Takav rast primorao je proizvođače elektronike da razmatraju povećanje cijena svojih proizvoda ili odgodu lansiranja novih uređaja, piše Telegraph.
Konzola PS6, a PS5 je lansirana 2020., planirana je za kraj sljedeće godine, ali prema Bloombergovom izvještaju, mogla bi se pojaviti tek 2029. Analitičari iz Sandstone Insights Japan prošlog mjeseca istaknuli su da će 'vjerojatno nova konzola PlayStation zbog nestašice kasniti dulje nego što su mnogi očekivali'.
'Pritisak na dostupnost memorije i rast cijena faktor je koji bi mogao poremetiti planove lansiranja u više kategorija potrošačke elektronike, uključujući konzole', izjavio je Piers Harding-Rolls iz Ampere Analysisa.
Slično razmatra i Nintendo te razmišlja o povećanju cijene svoje konzole Switch 2 zbog rastućih troškova RAM čipova. Ben Wood, glavni analitičar u CCS Insightu, rekao je: 'Cijene memorije za neke proizvode potrošačke elektronike udvostručile su se u posljednja dva kvartala i nastavljaju rasti. Iako proizvođači memorije već ulažu u nove kapacitete, ne očekujemo da će nova opskrba značajno ublažiti ograničenja prije 2027., a moguće i početkom 2028. godine.'
Tim Cook, izvršni direktor Applea, prošlog mjeseca izjavio je da očekuje 'znatan' porast cijena memorijskih čipova te da tvrtka razmatra 'razne opcije za suočavanje s tim problemom'.
Potrebni čipovi ključni su i za moderne automobile. Elon Musk upozorio je na njihovu nadolazeću nestašicu za proizvođače vozila te sugerirao mogućnost izgradnje vlastite tvornice poluvodiča.
Ova nestašica prijeti ponavljanjem krize iz doba pandemije covida, kada je nagli skok potražnje za elektronikom doveo do problema u opskrbi poluvodičima za automobilske tvrtke.
Tri najveća proizvođača memorijskih čipova, Samsung, SK Hynix i Micron, već su preusmjerila veći dio kapaciteta na klijente koji razvijaju AI, ostavljajući manje resursa za proizvođače potrošačke elektronike. RAM čipovi, podsjećamo, računalu pružaju kratkoročnu memoriju za rad, što mu omogućuje brzo pokretanje aplikacija i glatko funkcioniranje sustava.