Sony će odgoditi PlayStation 6, nikad nećete pogoditi zbog čega

Japanski tehnološki div Sony mogao bi odgoditi lansiranje svoje nove konzole PlayStation 6 zbog nestašice memorijskih čipova, potaknute potražnjom uzrokovanom razvojem umjetne inteligencije (AI). Prema izvještajima, PS6 bi mogao biti odgođen do 2028. ili čak 2029. godine jer Sony ima poteškoća s nabavom ključnih komponenti potrebnih za proizvod, a istovremeno velika potražnja dolazi iz podatkovnih centara.

Cijene Random Access Memory (RAM) čipova snažno rastu posljednjih mjeseci. Prema analizi Counterpoint Researcha, cijene su u protekloj godini porasle za 600 posto, a Trendforce predviđa da bi se mogle udvostručiti samo u prvom kvartalu 2026. godine. Takav rast primorao je proizvođače elektronike da razmatraju povećanje cijena svojih proizvoda ili odgodu lansiranja novih uređaja, piše Telegraph.

Konzola PS6, a PS5 je lansirana 2020., planirana je za kraj sljedeće godine, ali prema Bloombergovom izvještaju, mogla bi se pojaviti tek 2029. Analitičari iz Sandstone Insights Japan prošlog mjeseca istaknuli su da će 'vjerojatno nova konzola PlayStation zbog nestašice kasniti dulje nego što su mnogi očekivali'.